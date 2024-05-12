1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ллюдмила12 мая 2024Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
- ААлександр8 мая 2024Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
- MMadec20 апреля 2024Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!
- ААрпине10 марта 2024Неаполь,как он прекрасен в программе Евгении! Все прошло на одном дыхании. И уже на следующий день было понимание,что надо в
- ББорис23 ноября 2023Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории традициях культуре и людях
- ЛЛариса4 октября 2023Евгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна по содержанию, а гид была
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Замок Сант-Эльмо»
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