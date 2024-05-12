Экскурсии в замок Сант-Эльмо

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Сант-Эльмо» в Неаполе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Неаполь на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    людмила
    12 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
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    проведённых вместе, мы узнали всю историю Неаполя с момента основания, а также очень много интересных фактов об Италии. Локации подобраны шикарные, тут и исторические памятники и панорамные виды на город, и даже современный стиль Неаполя не забыли. Было очень интересно и увлекательно. В следующий раз, когда будем в Неаполе, обязательно закажем у Миры новую экскурсию.

  • M
    Madec
    20 апреля 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!
  • А
    Арпине
    10 марта 2024
    Неаполь на ладони
    Неаполь,как он прекрасен в программе Евгении! Все прошло на одном дыхании. И уже на следующий день было понимание,что надо в
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    Неаполь на 2-3 дня! Спасибо большое за столь продуманный,вкусный тур! Если бы была возможность оценить маршрут на 10+,то мы с закрытыми глазами дали бы 10+ Рекомендуем всем тем,кто любит атмосферное и вкусное познание в турах.

  • Б
    Борис
    23 ноября 2023
    Неаполь на ладони
    Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории традициях культуре и людях
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    Неаполя. Мы увидели весь Неаполь сверху а также путешествовали по средневековым кварталам. Слушали Евгению не отрываясь и эти несколько часов пробежали очень быстро и если бы не надо было спешить обратно на корабль … Очень рекомендуем и если ещё окажемся в Неаполе обязательно продолжим знакомство с Неаполем вместе с Евгенией!

    Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории
  • Л
    Лариса
    4 октября 2023
    Неаполь на ладони
    Евгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна по содержанию, а гид была
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    так полна энтузиазма, что это мне пришлось ей напомнить, что время истекло! Кстати, экскурсию можно продлить да дополнительную оплату по договоренности с гидом. Несмотря на жаркую погоду, экскурсия не была утомительной, так как скорость была небольшая, крутых подъемов удалось избежать, и Евгения заботилась о моем комфорте. Рекомендую всем.

    Евгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна поЕвгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна поЕвгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна поЕвгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна по

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Замок Сант-Эльмо»

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  9. Замок Сант-Эльмо
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Замок Сант-Эльмо" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 165. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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