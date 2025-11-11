За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
На этой экскурсии можно насладиться захватывающими видами Неаполя с холма Позиллипо и порта Мерджеллина.
Прогулка проходит через живописные места, где открываются великолепные панорамы города и окрестностей. Посетители увидят Дворец Донны Анны,
фонтаны с мифологическими героями и элегантные фасады зданий. Два парка на маршруте подарят уникальные виды на Флегрейские поля. В пути гид расскажет старинные легенды и посоветует лучшие заведения для дегустации местных блюд
Мы посетим излюбленные места для отдыха и прогулок — порт Мерджеллина и холм Позиллипо, с которого можно бесконечно любоваться видами на окрестности Неаполя. Природная красота этих мест всегда пленила и влекла сюда деятелей искусств, художников и поэтов. И вы не останетесь равнодушными, поскольку увидите:
Дворец Донны Анны
Фонтаны, посвящённые мифологическим героям
Элегантные фасады зданий в стиле неаполитанского либерти
Церковь Мадонны дел Парто
Кроме того, мы посетим два парка: первый расположен у входа в древнеримский туннель, второй разместился на самой высокой точке холма Позиллипо. В обоих открываются великолепные панорамы города, набережной и территории Флегрейских полей.
На всём пути я буду делиться с вами старинными легендами и преданиями. А также посоветую заведения, где можно попробовать местные блюда: горячие пончики граффе, одно из лучших джелато в Неаполе и вкуснейшую пиццу.
Организационные детали
Маршрут средней сложности, местами есть подъёмы и лестницы
Передвигаться между объектами мы будем как пешком, так и на общественном транспорте. Потребуется купить билет (5€ с человека)
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Мира — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1767 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
Неаполе. Меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю всё, что связано с этим интереснейшим городом. И на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но и запоминающимся и ярким.