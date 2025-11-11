На этой экскурсии можно насладиться захватывающими видами Неаполя с холма Позиллипо и порта Мерджеллина.Прогулка проходит через живописные места, где открываются великолепные панорамы города и окрестностей. Посетители увидят Дворец Донны Анны,

фонтаны с мифологическими героями и элегантные фасады зданий. Два парка на маршруте подарят уникальные виды на Флегрейские поля. В пути гид расскажет старинные легенды и посоветует лучшие заведения для дегустации местных блюд

Описание экскурсии

Мы посетим излюбленные места для отдыха и прогулок — порт Мерджеллина и холм Позиллипо, с которого можно бесконечно любоваться видами на окрестности Неаполя. Природная красота этих мест всегда пленила и влекла сюда деятелей искусств, художников и поэтов. И вы не останетесь равнодушными, поскольку увидите:

Дворец Донны Анны

Фонтаны, посвящённые мифологическим героям

Элегантные фасады зданий в стиле неаполитанского либерти

Церковь Мадонны дел Парто

Кроме того, мы посетим два парка: первый расположен у входа в древнеримский туннель, второй разместился на самой высокой точке холма Позиллипо. В обоих открываются великолепные панорамы города, набережной и территории Флегрейских полей.

На всём пути я буду делиться с вами старинными легендами и преданиями. А также посоветую заведения, где можно попробовать местные блюда: горячие пончики граффе, одно из лучших джелато в Неаполе и вкуснейшую пиццу.

Организационные детали