Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо

За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
На этой экскурсии можно насладиться захватывающими видами Неаполя с холма Позиллипо и порта Мерджеллина.

Прогулка проходит через живописные места, где открываются великолепные панорамы города и окрестностей. Посетители увидят Дворец Донны Анны,
фонтаны с мифологическими героями и элегантные фасады зданий. Два парка на маршруте подарят уникальные виды на Флегрейские поля. В пути гид расскажет старинные легенды и посоветует лучшие заведения для дегустации местных блюд

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Великолепные панорамы
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам
  • 📜 Увлекательные легенды
  • 🍕 Рекомендации по местной кухне
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Дворец Донны Анны
  • Фонтаны с мифологическими героями
  • Церковь Мадонны дел Парто

Описание экскурсии

Мы посетим излюбленные места для отдыха и прогулок — порт Мерджеллина и холм Позиллипо, с которого можно бесконечно любоваться видами на окрестности Неаполя. Природная красота этих мест всегда пленила и влекла сюда деятелей искусств, художников и поэтов. И вы не останетесь равнодушными, поскольку увидите:

  • Дворец Донны Анны
  • Фонтаны, посвящённые мифологическим героям
  • Элегантные фасады зданий в стиле неаполитанского либерти
  • Церковь Мадонны дел Парто

Кроме того, мы посетим два парка: первый расположен у входа в древнеримский туннель, второй разместился на самой высокой точке холма Позиллипо. В обоих открываются великолепные панорамы города, набережной и территории Флегрейских полей.

На всём пути я буду делиться с вами старинными легендами и преданиями. А также посоветую заведения, где можно попробовать местные блюда: горячие пончики граффе, одно из лучших джелато в Неаполе и вкуснейшую пиццу.

Организационные детали

  • Маршрут средней сложности, местами есть подъёмы и лестницы
  • Передвигаться между объектами мы будем как пешком, так и на общественном транспорте. Потребуется купить билет (5€ с человека)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мира
Мира — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1767 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
Неаполе. Меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю всё, что связано с этим интереснейшим городом. И на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но и запоминающимся и ярким.

Входит в следующие категории Неаполя

