Зимой все едут на горнолыжные курорты.

А что летом? Пару дней море 🌊 и пляж!

А потом?

Впервые в Италии у Вас есть возможность насладиться прогулкой на самокатах с вершины вулкана Везувий или других итальянских гор ⛰️ ожидает спуск с высоты более 1 км и более 12 км горных, извилистых дорог среди живописных панорам, скал и зелени.

Мы Вас подымаем на гору а там Вас ждут специальные, внедорожные самокаты для взрослых, с надежными тормозами и большими колесами сделают Вашу прогулку 👣 плавной, мягкой и безопасной!

Мы разработали для Вас специальные маршруты по узким, асфальтированным горным дорогам с постоянным уклоном.

Только Вы, ветер в лицо, шикарные панорамы с высоты птичьего полета, свобода, закон притяжения и детский восторг 🔥 ноябрь

На данный момент есть 2 маршрута: