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С гор на самокатах

Alex I.
Alex I. – Гид из Неаполя
Зимой в окрестностях Неаполя открывается горнолыжный сезон.

Что же делать тем, кто и в другое время года не готов отказываться от скорости и адреналина? Предлагаю вам отправиться на прогулку 👣 на самокатах-внедорожниках.

Нас ждет комфортный подъем наверх, а затем – спуск по склону Везувия или Монте Фаито среди захватывающих дух горных пейзажей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €40 за экскурсию

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С гор на самокатах
С гор на самокатах

Что вы увидите

  • Национальный парк Везувий
  • Национальный парк Монте Фаито
  • Панорама региона Кампания Неаполя с высоты более 1000 м
  • Неаполитанский залив
Зимой все едут на горнолыжные курорты.
А что летом? Пару дней море 🌊 и пляж!
А потом?
Впервые в Италии у Вас есть возможность насладиться прогулкой на самокатах с вершины вулкана Везувий или других итальянских гор ⛰️ ожидает спуск с высоты более 1 км и более 12 км горных, извилистых дорог среди живописных панорам, скал и зелени.
Мы Вас подымаем на гору а там Вас ждут специальные, внедорожные самокаты для взрослых, с надежными тормозами и большими колесами сделают Вашу прогулку 👣 плавной, мягкой и безопасной!
Мы разработали для Вас специальные маршруты по узким, асфальтированным горным дорогам с постоянным уклоном.
Только Вы, ветер в лицо, шикарные панорамы с высоты птичьего полета, свобода, закон притяжения и детский восторг 🔥 ноябрь

На данный момент есть 2 маршрута:

  • спуск с вулкана Везувий (1 км высота и 12 км дорог)
  • спуск с вершины Monte Faito (1200 м высота и 15 км дорог) + шикарная прогулка на канатной дороге.
Что входит
  • аренда самоката
  • защита (шлем, наколенники и налокотники)
  • сопровождение гида
  • подъем на гору (кроме канатной дороги)
  • доставка от/до ближайшей станции пригородных поездов
Что не входит
  • Проезд на транспорте (канатная дорога, автобус, поезд)
Начало и место завершения
🚩 Станция Castelamare di Stabia
С гор на самокатах
С гор на самокатах
С гор на самокатах
С гор на самокатах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alex I.
Alex I.
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Alex I. проводит ещё 1 экскурсию

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