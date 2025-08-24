Экскурсии по воде в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Неаполе на русском языке, цены от €235. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Эти волшебные острова
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Эти волшебные острова
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
Завтра в 08:30
16 мая в 08:00
от €235 за человека
Морская прогулка по побережью Чиленто
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская прогулка по побережью Чиленто
Начало: Ваш отель в Баттипалии, Салерно, Пестуме
Расписание: Ежедневно по запросу
€400 за всё до 2 чел.
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
€400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Эти волшебные острова
Очень благодарны Мире за экскурсию на Капри!!! Мы получили приятные впечатления от экскурсии и от общения с Мирой! Мира влюбляет в Италию. Спасибо ей огромное! Мы обязательно вернемся 🫶
В
Эти волшебные острова
Отличная экскурсия по острову Капри.
Мария
Эти волшебные острова
Мы до сих пор находимся под огромным впечатлением. Маршрут был запланирован на столько идеально что мы смогли увидеть намного больше чем думали. Рассказы об острове мы слушали с открытыми ртами на столько это было захватывающее и интересно.
T
Эти волшебные острова
Мира отличный экскурсовод. Знает материал, учитывает пожелания туристов. Очень советуем
Виктория
Эти волшебные острова
Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она учла все наши пожелания и мы провели прекрасный день. Рекомендую выбирать её и вы не пожалеете.
Лариса
Эти волшебные острова
Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам времен, провела по узким улочкам и красивым садикам, показала дома,
где останавливались известные люди. Она также учла мои пожелания и сделала поправки к программе экскурсии. Экскурсия подойдет всем (мне 72 года, и я смогла получить большое удовольствие, потому что Мира исключила для меня самые крутые подъемы и спуски. Тем, кто захочет провести на острове как можно больше времени, можно еще порекомендовать поездку в Голубой грот и лодочную прогулку вокруг острова.
Не понравилась мне погода - +28С! Но, увы, погода от нас не зависит.

Зоя
Эти волшебные острова
Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.
Tatjana
Эти волшебные острова
Мира прекрасная рассказчица, очень интересно. Великолепная экскурсия! Спасибо!
O
Эти волшебные острова
Провели великолепный день с Мирой. Всем рекомендую этого прекрасного гида. Мира очень внимательный и отзывчивый человек, моментально подстраивается под настроение и запросы туристов.
Елена
Эти волшебные острова
Мы с Миррой посетили волшебный остров Капри. Это была очень интересная и красивая поездка. Остров многообразен, поэтому Мирра строит экскурсию исходя из пожеланий и возможностей клиентов. Вы можете выбрать уровень
сложности, который вам по силам. Мы предпочли наслаждаться в спокойном режиме, перемещаясь на всех доступных на Капри видах транспорта - фуникулере, кабриолете и подъемнике, прогулялись по улицам Капри и Ана Капри. Увидели чудо природы -знаменитую Арку и полюбовались панорамой острова с самой высокой точки. Мирра интересно рассказала историю острова, показала места, где жили знаменитости, завела в соборы Святого Стефана и Архангела Михаила. Мы получили большое удовольствие, рекомендуем посетить острова в компании Мирры.

Всего 22 отзыва в Неаполе в категории "Водные развлечения"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Эти волшебные острова;
  2. Морская прогулка по побережью Чиленто;
  3. Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера.
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Капелла Сан-Северо;
  2. Помпеи;
  4. Вулкан Везувий;
  5. Санта-Кьяра;
  6. Амальфитанское побережье;
  7. Королевский дворец в Казерте;
  8. Кастель-дель-Ово;
  9. Замок Сант-Эльмо;
  10. Капри.
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в мае 2026
Сейчас в Неаполе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 235 до 400. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
