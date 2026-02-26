Мои заказы

Лимонный рай возле Везувия: мастер-класс от шеф-повара

В гостях у неаполитанской семьи: паста, лимончелло, обед с видом на вулкан
Я приглашаю вас в частный лимонный сад вблизи величественного Везувия: провести время в неаполитанской семье, приготовить ароматный лимончелло по фамильному рецепту и пасту из местных продуктов. Как дипломированный повар итальянской школы, я открою вам двери в мир высокой домашней гастрономии. Вы сполна ощутите вкус подлинной dolce vita у подножия великого вулкана.
Лимонный рай возле Везувия: мастер-класс от шеф-повара
Лимонный рай возле Везувия: мастер-класс от шеф-повара
Лимонный рай возле Везувия: мастер-класс от шеф-повара

Описание мастер-класса

Мы отправимся в ближайший пригород Неаполя, к подножию Везувия. Мастер-класс проходит в частном доме и приватном лимонном саду, откуда открывается вид на вулкан.

Встреча под сенью Везувия

Начнём с получасовой прогулки по саду, где лимонные деревья питаются энергией вулканической почвы. Под бокал просекко я расскажу, как близость Везувия влияет на уникальный вкус местных продуктов, и мы вместе сорвём самые ароматные плоды.

Мастер-класс от шефа: неаполитанская паста (1,5 часа)

На домашней кухне под моим руководством вы создадите кулинарный шедевр. Как профессиональный повар, я поделюсь с вами секретными техниками итальянской школы — от идеального замеса пасты до создания эмульсионного соуса, который вы сможете повторить дома.

Создание фамильного лимончелло (45 мин)

Прямо в саду мы приступим к магии. Я покажу профессиональную технику работы с цедрой и раскрою секрет классического жидкого золота — фамильного лимончелло, рецепт которого хранится в этой семье поколениями.

Трапеза в стиле dolce vita с видом на вулкан (1 час)

Кульминация дня — обед из приготовленной пасты за общим столом с хозяевами дома. Мы насладимся вкусом настоящей Италии, домашним вином и дегустацией лимончелло, вдыхая воздух, пропитанный ароматами лимонов и историей Везувия.

Прощаясь, вы заберёте с собой сувенир — огромный лимон.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из Неаполя и обратно, все продукты для приготовления пасты и лимончелло, напитки (вино, вода, кофе)
  • Дополнительные напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
  • Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет. Я подаю материал увлекательно: взрослые оценят профессиональные тонкости, а дети — возможность поработать с тестом и собирать лимоны в саду

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€91
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 576 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии на «Лимонный рай возле Везувия: мастер-класс от шеф-повара»

Везувий и Помпеи: история и легенды
На машине
6 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
28 фев в 08:00
1 мар в 13:00
€800 за всё до 6 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 16:00
28 фев в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
10 мар в 09:30
11 мар в 09:30
от €200 за всё до 5 чел.
Дегустация вина на склонах Везувия
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дегустация вина на склонах Везувия
Прикоснуться к секретам производства неаполитанского вина и попробовать знаменитую «Слезу Христа»
Начало: В Помпеи, возле Ristorante Suisse
Завтра в 10:00
28 фев в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе