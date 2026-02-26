Я приглашаю вас в частный лимонный сад вблизи величественного Везувия: провести время в неаполитанской семье, приготовить ароматный лимончелло по фамильному рецепту и пасту из местных продуктов. Как дипломированный повар итальянской школы, я открою вам двери в мир высокой домашней гастрономии. Вы сполна ощутите вкус подлинной dolce vita у подножия великого вулкана.

Описание мастер-класса

Мы отправимся в ближайший пригород Неаполя, к подножию Везувия. Мастер-класс проходит в частном доме и приватном лимонном саду, откуда открывается вид на вулкан.

Встреча под сенью Везувия

Начнём с получасовой прогулки по саду, где лимонные деревья питаются энергией вулканической почвы. Под бокал просекко я расскажу, как близость Везувия влияет на уникальный вкус местных продуктов, и мы вместе сорвём самые ароматные плоды.

Мастер-класс от шефа: неаполитанская паста (1,5 часа)

На домашней кухне под моим руководством вы создадите кулинарный шедевр. Как профессиональный повар, я поделюсь с вами секретными техниками итальянской школы — от идеального замеса пасты до создания эмульсионного соуса, который вы сможете повторить дома.

Создание фамильного лимончелло (45 мин)

Прямо в саду мы приступим к магии. Я покажу профессиональную технику работы с цедрой и раскрою секрет классического жидкого золота — фамильного лимончелло, рецепт которого хранится в этой семье поколениями.

Трапеза в стиле dolce vita с видом на вулкан (1 час)

Кульминация дня — обед из приготовленной пасты за общим столом с хозяевами дома. Мы насладимся вкусом настоящей Италии, домашним вином и дегустацией лимончелло, вдыхая воздух, пропитанный ароматами лимонов и историей Везувия.

Прощаясь, вы заберёте с собой сувенир — огромный лимон.

Организационные детали