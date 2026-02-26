Лимонный рай возле Везувия: мастер-класс от шеф-повара
В гостях у неаполитанской семьи: паста, лимончелло, обед с видом на вулкан
Я приглашаю вас в частный лимонный сад вблизи величественного Везувия: провести время в неаполитанской семье, приготовить ароматный лимончелло по фамильному рецепту и пасту из местных продуктов. Как дипломированный повар итальянской школы, я открою вам двери в мир высокой домашней гастрономии. Вы сполна ощутите вкус подлинной dolce vita у подножия великого вулкана.
Описание мастер-класса
Мы отправимся в ближайший пригород Неаполя, к подножию Везувия. Мастер-класс проходит в частном доме и приватном лимонном саду, откуда открывается вид на вулкан.
Встреча под сенью Везувия
Начнём с получасовой прогулки по саду, где лимонные деревья питаются энергией вулканической почвы. Под бокал просекко я расскажу, как близость Везувия влияет на уникальный вкус местных продуктов, и мы вместе сорвём самые ароматные плоды.
Мастер-класс от шефа: неаполитанская паста (1,5 часа)
На домашней кухне под моим руководством вы создадите кулинарный шедевр. Как профессиональный повар, я поделюсь с вами секретными техниками итальянской школы — от идеального замеса пасты до создания эмульсионного соуса, который вы сможете повторить дома.
Создание фамильного лимончелло (45 мин)
Прямо в саду мы приступим к магии. Я покажу профессиональную технику работы с цедрой и раскрою секрет классического жидкого золота — фамильного лимончелло, рецепт которого хранится в этой семье поколениями.
Трапеза в стиле dolce vita с видом на вулкан (1 час)
Кульминация дня — обед из приготовленной пасты за общим столом с хозяевами дома. Мы насладимся вкусом настоящей Италии, домашним вином и дегустацией лимончелло, вдыхая воздух, пропитанный ароматами лимонов и историей Везувия.
Прощаясь, вы заберёте с собой сувенир — огромный лимон.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из Неаполя и обратно, все продукты для приготовления пасты и лимончелло, напитки (вино, вода, кофе)
Дополнительные напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет. Я подаю материал увлекательно: взрослые оценят профессиональные тонкости, а дети — возможность поработать с тестом и собирать лимоны в саду
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€91
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 576 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями.
С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
