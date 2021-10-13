Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову

5
2 отзыва
Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами.

Вы увидите два главных города острова — Капри и Анакапри, насладитесь магнетическими видами с вершины горы Соларо, погуляете по старинной вилле, извилистым улочкам и тенистым садам.

Я расскажу историю Капри и его знаменитых жителей и помогу совершить путешествие во времени: от финикийцев, через римскую эпоху, времена королевы Джованны, до XX столетия.
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!
Из Неаполя — на Капри!

Что вас ожидает

Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо

Мы поплывем на Капри на скоростном пассажирском катере, время в пути составит всего 50 минут. От причала Марина Гранде отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил. Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале XX века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте. Далее вы подниметесь на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестер Фаральони. После спуска вы посетите церковь архангела Михаила и восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая».

Капри — тенистые сады и манящие ароматы

Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите кафедральный собор Св. Стефана, картезианский монастырь времен королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом, а также прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа. Я покажу затаившийся под сосновой веткой памятник вождю Ленину и мозаику, посвященную Максиму Горькому, который очень любил Капри и прожил здесь довольно долго. Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии и надолго сохраните в душе воспоминания о его романтичной и безмятежной атмосфере.

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в вашем отеле или на причале Беверелло.
  • Входные билеты и транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии: скоростной пассажирский катер — 42 евро (туда-обратно) на человека; кабриолет как вид городского транспорта — 50 евро на группу (Капри-Анакапри-Капри); подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — 11 евро за человека (подъем-спуск); вилла Сан Микеле — 8 евро за человека; церковь-музей Святого Михаила — 2 евро за человека.
  • Дегустации включены в стоимость экскурсии. Обед по желанию и оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Причал "Беверелло" Неаполь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Olga
Olga
Италия — это настоящий наркотик. Мои туристы и гости всегда говорят: «Побывав в этих краях хотя бы раз, хочется возвращаться сюда снова и снова». Я живу в уникальном регионе Кампания с 2002 года, получила сертификат государственного университета L«ORIENTALE», закончила курс Erasmus «Культура и итальянский язык». У меня есть лицензия туристического сопровождающего. Южная Италия не перестает восхищать меня культурой, традициями, языком, мягким климатом, сокровищами истории и искусства и, конечно, великолепной средиземноморской кухней.
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2 настоящих отзыва от туристов

К
13 окт 2021
Чудесно провели пол дня с Ольгой на Капри! Ольга располагает к себе и заботится о том, чтоб клиенту было комфортно и интересно. Если поедите с Ольгой на Капри - вы в хороших руках! Осталась масса положительных впечатлений. Ольга была действительно заинтересована, чтоб нам понравилось время, проведенное на данной экскурсии. А также, при общении, дала другую полезную информацию по Неаполю и его окрестностям.
a
1 сен 2018
Великолепно, ощущение что встретил друга, с которым легко и просто

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