Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами.
Вы увидите два главных города острова — Капри и Анакапри, насладитесь магнетическими видами с вершины горы Соларо, погуляете по старинной вилле, извилистым улочкам и тенистым садам. Я расскажу историю Капри и его знаменитых жителей и помогу совершить путешествие во времени.
Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо
Мы поплывём на Капри на скоростном пассажирском катере, время в пути составит всего 50 минут. От причала Марина Гранде отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил.
Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале 20 века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте.
Далее вы подниметесь без очереди на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестер Фаральони.
После спуска вы посетите музей архангела Михаила где восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая».
Загляните во двор особняка Casa Rossа с греческими и арабскими элементами декора
Капри — тенистые сады и манящие ароматы
Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите пространства картезианского монастыря времён королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом «Картузия». Прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа и Горьковским местам. Зайдёте в галерею современного искусства «Ликвид».
Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии и надолго сохраните в душе воспоминания о его романтичной и безмятежной атмосфере.
Организационные детали
Мы можем встретиться в вашем отеле или на причале Беверелло
Дегустации включены в стоимость
Дополнительные расходы
Транспортные расходы: скоростной пассажирский катер — €50 (туда-обратно) на чел.; кабриолет как вид городского транспорта — €55 на вашу группу до 5 персон (Капри — Анакапри — Капри). С ноября по март вкл. вместо такси-кабриолета возможно воспользоваться городским автобусом (Порт Капри — Анакапри — Порт Капри) — €5 с чел.
Билеты: подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — €15 за чел. (подъём-спуск); вилла Сан Микеле — €12 за чел.; церковь-музей Святого Михаила — €2 за чел.
Возможно проведение экскурсии для 6-10 человек — €350 за экскурсию. От 10 персон — €380
Обед оплачивается отдельно — в среднем €22-25 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Беверелло»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 687 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии читать дальшеуменьшить
не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
–
2
–
1
–
И
Инна
Остров Капри прекрасен, а с Ольгой прекрасен вдвойне! В этой поездке мы не почувствовали себя незваными гостями или дальними бедными родственниками, по случаю вторгшимися на территорию богатых и знаменитых). Как читать дальшеуменьшить
гостеприимная хозяйка, Ольга провела нас по красивейшим локациям острова, умело обходя огромные очереди жаждущих зрелищ туристов. Программа хорошо продумана и разнообразна- природные красоты, тихие виллы и церкви, художественные галлереи, милые магазинчики, ресторан с прекрасной местной кухней, поездки на кабриолетах по горным серпантинам с умопомрачительными видами. И все это под захватывающие рассказы Ольги об истории острова и местных обитателей. День пролетел незаметно и оставил о себе незабываемые впечатления. Ольге огромная благодарность за ощущение легкости и беззаботности нашего путешествия, всем решающимся на поездку - наша горячая рекомендация!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Эта экскурсия подойдёт для семей с детьми. За время экскурсии мы переезжали на скоростном катере, фуникулере, кабриолете, кресельном подъемнике. Скучно не будет 😊Замечательные виды 😍. Всё успели. Ольга- отличный гид, замечательный рассказчик и добрый человек. У мужа в этот день был день рождения и Оля преподнесла ему подарок 😘 Большое спасибо за этот замечательный день!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Иван
Отличная прогулка по Капри с замечательной Ольгой! Ольга любезно встретила нас на вокзале, так как добирались на поезде из Рима. 2 станции метро и мы в порту. 50 минут на читать дальшеуменьшить
скоростном катере пролетели незаметно под интересные рассказы гида про Неаполь и Везувий. Логистика по острову выстроена очень грамотно! все успели, все посмотрели, всем восхитились. Все что заявлено в описании выполнено на 100%, да еще и в приятной компании) резюмирую: хотите посмотреть Капри - к Ольге)!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Отличная экскурсия с восхитительным гидом. С первых минут становится ясно что Ольга специалист высокого уровня и очень любит своё дело. Создается ощущение что Ольга знает на Капри все и все знают Ольгу. Экскурсия была очень разнообразная и совершенно не утомительная. Мы были с детьми-подростками и им очень понравилось. Огромное спасибо Ольге и лучшие рекомендации.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Дата посещения: 14 апр 2025
Спасибо большое Ольги.За замечательную и интересную экскурсию.За ее профессионализм.