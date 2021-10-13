Что вас ожидает

Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо

Мы поплывем на Капри на скоростном пассажирском катере, время в пути составит всего 50 минут. От причала Марина Гранде отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил. Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале XX века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте. Далее вы подниметесь на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестер Фаральони. После спуска вы посетите церковь архангела Михаила и восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая».

Капри — тенистые сады и манящие ароматы

Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите кафедральный собор Св. Стефана, картезианский монастырь времен королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом, а также прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа. Я покажу затаившийся под сосновой веткой памятник вождю Ленину и мозаику, посвященную Максиму Горькому, который очень любил Капри и прожил здесь довольно долго. Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии и надолго сохраните в душе воспоминания о его романтичной и безмятежной атмосфере.

Организационные детали