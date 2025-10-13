Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами. Вы увидите два главных города острова — Капри и Анакапри, насладитесь магнетическими видами с вершины горы Соларо, погуляете по старинной вилле, извилистым улочкам и тенистым садам. Я расскажу историю Капри и его знаменитых жителей и помогу совершить путешествие во времени.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо

Мы поплывём на Капри на скоростном пассажирском катере, время в пути составит всего 50 минут. От причала Марина Гранде отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил.

Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале 20 века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте.

Далее вы подниметесь без очереди на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестер Фаральони.

После спуска вы посетите музей архангела Михаила где восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая».

Загляните во двор особняка Casa Rossа с греческими и арабскими элементами декора

Капри — тенистые сады и манящие ароматы

Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите пространства картезианского монастыря времён королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом «Картузия». Прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа и Горьковским местам. Зайдёте в галерею современного искусства «Ликвид».

Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии и надолго сохраните в душе воспоминания о его романтичной и безмятежной атмосфере.

Организационные детали

Мы можем встретиться в вашем отеле или на причале Беверелло

Дегустации включены в стоимость