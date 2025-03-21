Капри на скутере - это уникальная возможность познакомиться с островом в роли пассажира. Водитель-проводник покажет живописные места, включая Голубой грот и пляжи с бирюзовой водой. Прогулка по Анакапри и посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 🏝 Уникальный маршрут на скутере
- 🌊 Посещение Голубого грота
- 🏞 Прогулка по Анакапри
- 🌺 Ботанический сад с видом на море
- 📸 Фотостопы в живописных местах
- 🍽 Местная кухня в Анакапри
Что можно увидеть
- Голубой грот
- Сады Августа
- Парфюмерная фабрика
Описание экскурсии
- Наш маршрут начнётся в Неаполе. Мы отправимся до острова на быстроходном катере. По дороге я расскажу про извержение вулкана Везувий и историю гибели Помпей.
- На Капри доедем до скалистой бухты Иль Фаро, где можно нырять в хрустальную воду прямо с утёсов.
- После купания отправимся в Голубой грот — морскую пещеру и одну из главных достопримечательностей острова.
- Поднимемся по канатной дороге до самой высокой точки Капри — Монте Фаито.
- Прогуляемся по Анакапри, где вы по желанию попробуете местную кухню.
- Спустимся в бухту Марина Пиккола на самый популярный на острове пляж. Я объясню, чем знаменито это место и кто его прославил.
- Заглянем в роскошные сады Августа и посетим самую маленькую парфюмерную фабрику в Италии. Я поделюсь с вами историей её происхождения.
- По дороге будем делать фотостопы в любом месте, где пожелаете.
- Я расскажу вам, почему Капри называют островом ленивых. Вы узнаете о его истории, легендах и знаменитостях.
- В конце маршрута мы спустимся в порт Марина Гранде и на катере доедем обратно до Неаполя.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты на катер — €50 в обе стороны, билеты на канатную дорогу — €14 и вход в Голубой грот — €18.
- Возьмите с собой купальные принадлежности.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 267 туристов
Добрый день, меня зовут Павел. Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Увлечён путешествиями. Повар по профессии. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.Задать вопрос
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