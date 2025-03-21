читать дальше ботанического сада с видом на море оставят яркие впечатления. Фотостопы в живописных местах, история острова и легенды сделают поездку незабываемой.



Остров ленивых знаменит своими пляжами и знаменитостями, а парфюмерная фабрика удивит своей историей

Капри на скутере - это уникальная возможность познакомиться с островом в роли пассажира. Водитель-проводник покажет живописные места, включая Голубой грот и пляжи с бирюзовой водой. Прогулка по Анакапри и посещение