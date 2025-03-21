Капри - на скутере от гор до пляжей

Путешествие на скутере по Капри подарит незабываемые впечатления. Вас ждут Голубой грот, живописные пляжи и история острова в сопровождении опытного гида
Капри на скутере - это уникальная возможность познакомиться с островом в роли пассажира. Водитель-проводник покажет живописные места, включая Голубой грот и пляжи с бирюзовой водой. Прогулка по Анакапри и посещение
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ботанического сада с видом на море оставят яркие впечатления. Фотостопы в живописных местах, история острова и легенды сделают поездку незабываемой.

Остров ленивых знаменит своими пляжами и знаменитостями, а парфюмерная фабрика удивит своей историей

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏝 Уникальный маршрут на скутере
  • 🌊 Посещение Голубого грота
  • 🏞 Прогулка по Анакапри
  • 🌺 Ботанический сад с видом на море
  • 📸 Фотостопы в живописных местах
  • 🍽 Местная кухня в Анакапри
Капри - на скутере от гор до пляжей
Капри - на скутере от гор до пляжей
Капри - на скутере от гор до пляжей
Ближайшие даты:
20
мар21
мар22
мар26
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мар29
мар30
мар
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Голубой грот
  • Сады Августа
  • Парфюмерная фабрика

Описание экскурсии

  • Наш маршрут начнётся в Неаполе. Мы отправимся до острова на быстроходном катере. По дороге я расскажу про извержение вулкана Везувий и историю гибели Помпей.
  • На Капри доедем до скалистой бухты Иль Фаро, где можно нырять в хрустальную воду прямо с утёсов.
  • После купания отправимся в Голубой грот — морскую пещеру и одну из главных достопримечательностей острова.
  • Поднимемся по канатной дороге до самой высокой точки Капри — Монте Фаито.
  • Прогуляемся по Анакапри, где вы по желанию попробуете местную кухню.
  • Спустимся в бухту Марина Пиккола на самый популярный на острове пляж. Я объясню, чем знаменито это место и кто его прославил.
  • Заглянем в роскошные сады Августа и посетим самую маленькую парфюмерную фабрику в Италии. Я поделюсь с вами историей её происхождения.
  • По дороге будем делать фотостопы в любом месте, где пожелаете.
  • Я расскажу вам, почему Капри называют островом ленивых. Вы узнаете о его истории, легендах и знаменитостях.
  • В конце маршрута мы спустимся в порт Марина Гранде и на катере доедем обратно до Неаполя.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на катер — €50 в обе стороны, билеты на канатную дорогу — €14 и вход в Голубой грот — €18.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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