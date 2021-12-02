С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)

С корабля на… прогулку по Палермо

Круиз
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Политеама
  • Театр Массимо
  • рынок Капо
  • Кафедральный Собор
  • площадь 4-х улов
  • фонтан Претория
  • церкви Марторана и Сан Катальдо
  • Кассаро
  • Морская площадь
  • набережная. Если вы хотите посетить Королевский дворец и Палатинскую Капеллу (около часа)
  • то вторая часть экскурсии (Кассаро, Морская площадь и набережная) сокращается либо продлевается за доп. плату (при наличии времени.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! Правда, всего на 1 год. Главный город Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка. Современный Палермо полон ярких красок и противоречий. Таким его сделала богатая история прошедших веков.
Нельзя объять необъятное, но мы с Вами попробуем - за 4 часа нашей пешей прогулки сквозь века постараемся увидеть основные достопримечательности и полюбить этот город. Экскурсия обычно начинается в порту. Через 15 минут мы окажемся в современном центре города - на площади Политеама.
Затем увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - назад примерно на 1000-1200 лет назад. Живописный рынок Капо в бывшем арабском квартале, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры.
После собора настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, фонтана Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по главной улице исторического Палермо - Кассаро (сейчас - Corso Vittorio Emanuele) мы спустимся к морю, посетим парк Гарибальди, поговорим о современном Палермо и по набережной вернемся в порт.
К сожалению, за 4 часа нам не удастся увидеть много того, что заслуживает внимания - Королевский дворец и Палатинскую (дворцовая) Капеллу, барочные церкви, Святилище Святой Розалии и т. д. Но это значит, мы с вами снова увидимся и продолжим нашу экскурсию! Добро пожаловать в Палермо!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • 4 часа
  • с последующим вовращением в порт
Что не входит
  • Входные билеты
  • дегустации
  • обеды и т. д. Вход в некоторые церкви платный - 2 -2
  • 5 евро. Королевский дворец и Палатинская Капелла - 8/12 евро. Внутри музеев/церквей гид экскурсии не проводит.
Где начинаем и завершаем?
Начало: порт (выход с корабля) или по договоренности
Завершение: Порт Палермо
Когда и сколько длится
Когда: Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.

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