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С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – Гид из Палермо
С корабля на...

прогулку по Палермо (для круизников)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €75 за экскурсию

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С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)

Что вы увидите

  • Площадь Политеама
  • Театр Массимо
  • рынок Капо
  • Кафедральный Собор
  • площадь 4-х улов
  • фонтан Претория
  • церкви Марторана и Сан Катальдо
  • Кассаро
  • Морская площадь
  • набережная. Если вы хотите посетить Королевский дворец и Палатинскую Капеллу (около часа)
  • то вторая часть экскурсии (Кассаро, Морская площадь и набережная) сокращается либо продлевается за доп. плату (при наличии времени.
История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! Правда, всего на 1 год. Главный город 🏙️ Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка. Современный Палермо полон ярких красок и противоречий. Таким его сделала богатая история 📖 прошедших веков.
Нельзя объять необъятное, но мы с Вами попробуем - за 4 часа нашей пешей прогулки сквозь века постараемся увидеть основные достопримечательности 🏛️ и полюбить этот город. Экскурсия ⛳ обычно начинается в порту. Через 15 минут мы окажемся в современном центре города - на площади Политеама.
Затем увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - назад примерно на 1000-1200 лет назад. Живописный рынок Капо в бывшем арабском квартале, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры.
После собора настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, фонтана ⛲ Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь ⛪ - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по главной улице исторического Палермо - Кассаро (сейчас - Corso Vittorio Emanuele) мы спустимся к морю, посетим парк 🌳 Гарибальди, поговорим о современном Палермо и по набережной вернемся в порт.
К сожалению, за 4 часа нам не удастся увидеть много того, что заслуживает внимания - Королевский дворец и Палатинскую (дворцовая) Капеллу, барочные церкви, Святилище Святой Розалии и т. д. Но это значит, мы с вами снова увидимся и продолжим нашу экскурсию! Добро пожаловать в Палермо!
Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • 4 часа
  • с последующим вовращением в порт
Что не входит
  • Входные билеты
  • дегустации
  • обеды и т. д. Вход в некоторые церкви платный - 2 -2
  • 5 евро. Королевский дворец и Палатинская Капелла - 8/12 евро. Внутри музеев/церквей гид экскурсии не проводит.
Начало
🚩 порт (выход с корабля) или по договоренности
Место завершения
🏁 Порт Палермо
С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)
С корабля на... прогулку по Палермо (для круизников)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна
Татьяна
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