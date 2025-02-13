Вы совершите путешествие в прошлое и увидите подборку неопубликованных фотографий, 3D-реконструкций, видеороликов и информационных панелей, которые рассказывают историю стадиона Домициана.
Описание билета
Погружение в историю Рима
Исследуйте загадки, скрытые под Пьяцца-Навона в сердце Рима, с помощью увлекательного аудиогида. Этот тур предлагает вам уникальную возможность отправиться в путешествие по времени и узнать больше о древнем стадионе Домициана.
Что вас ждет?
- Подборка эксклюзивных фотографий и 3D-реконструкций, которые оживят историю этого места.
- Видеоролики и информационные панели, рассказывающие о превращении стадиона в современную площадь.
- Узнайте о развитии древнеримского спорта и его влиянии на культуру.
Уникальный опыт
Спуститесь на глубину 5 метров под уровень улицы и исследуйте бывший амфитеатр во всех его аспектах. Вы сможете увидеть:
- Травертиновые блоки и кирпичную кладку, которые свидетельствуют о мастерстве древних строителей.
- Мраморные колонны у главных входов, которые поражают своим величием.
- Артефакты времен Римской империи, найденные во время археологических раскопок.
Артефакты и их значение
Во время тура вы сможете увидеть фрагменты скульптур и даже торс, выполненный из пентеликонского мрамора, добытого в каменоломнях Пендели, расположенных к северу от Афин. Эти находки расскажут вам о богатой истории и культуре Рима.
Заключение
Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в прошлое, где каждый шаг наполняет вас новыми знаниями и впечатлениями. Откройте для себя Рим с новой стороны и узнайте о его величественном наследии!
ежедневно, 10:30 - 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€14
|Детский (6-17)
|€12
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на подземные археологические раскопки стадиона Домициана
- Аудиогид на русском языке
- Видеогид по площади Навона (на английском, итальянском и французском языках)
Что не входит в цену
- Гид