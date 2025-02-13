1-часовой тур с аудиогидом в подземелье под Пьяцца Навона

Узнайте, что находится под Пьяцца-Навона в центре Рима во время тура с аудиогидом.

Вы совершите путешествие в прошлое и увидите подборку неопубликованных фотографий, 3D-реконструкций, видеороликов и информационных панелей, которые рассказывают историю стадиона Домициана.
1-часовой тур с аудиогидом в подземелье под Пьяцца Навона
1-часовой тур с аудиогидом в подземелье под Пьяцца Навона
1-часовой тур с аудиогидом в подземелье под Пьяцца Навона
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание билета

Погружение в историю Рима

Исследуйте загадки, скрытые под Пьяцца-Навона в сердце Рима, с помощью увлекательного аудиогида. Этот тур предлагает вам уникальную возможность отправиться в путешествие по времени и узнать больше о древнем стадионе Домициана.

Что вас ждет?

  • Подборка эксклюзивных фотографий и 3D-реконструкций, которые оживят историю этого места.
  • Видеоролики и информационные панели, рассказывающие о превращении стадиона в современную площадь.
  • Узнайте о развитии древнеримского спорта и его влиянии на культуру.

Уникальный опыт

Спуститесь на глубину 5 метров под уровень улицы и исследуйте бывший амфитеатр во всех его аспектах. Вы сможете увидеть:

  • Травертиновые блоки и кирпичную кладку, которые свидетельствуют о мастерстве древних строителей.
  • Мраморные колонны у главных входов, которые поражают своим величием.
  • Артефакты времен Римской империи, найденные во время археологических раскопок.

Артефакты и их значение

Во время тура вы сможете увидеть фрагменты скульптур и даже торс, выполненный из пентеликонского мрамора, добытого в каменоломнях Пендели, расположенных к северу от Афин. Эти находки расскажут вам о богатой истории и культуре Рима.

Заключение

Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в прошлое, где каждый шаг наполняет вас новыми знаниями и впечатлениями. Откройте для себя Рим с новой стороны и узнайте о его величественном наследии!

ежедневно, 10:30 - 17:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18-99)€14
Детский (6-17)€12
Детский (0-5)€0

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет на подземные археологические раскопки стадиона Домициана
  • Аудиогид на русском языке
  • Видеогид по площади Навона (на английском, итальянском и французском языках)
Что не входит в цену
  • Гид
Место начала и завершения?
Piazza Navona, 25, 00186 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 10:30 - 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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