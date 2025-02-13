Узнайте, что находится под Пьяцца-Навона в центре Рима во время тура с аудиогидом. Вы совершите путешествие в прошлое и увидите подборку неопубликованных фотографий, 3D-реконструкций, видеороликов и информационных панелей, которые рассказывают историю стадиона Домициана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Погружение в историю Рима

Исследуйте загадки, скрытые под Пьяцца-Навона в сердце Рима, с помощью увлекательного аудиогида. Этот тур предлагает вам уникальную возможность отправиться в путешествие по времени и узнать больше о древнем стадионе Домициана.

Что вас ждет?

Подборка эксклюзивных фотографий и 3D-реконструкций, которые оживят историю этого места.

Видеоролики и информационные панели, рассказывающие о превращении стадиона в современную площадь.

Узнайте о развитии древнеримского спорта и его влиянии на культуру.

Уникальный опыт

Спуститесь на глубину 5 метров под уровень улицы и исследуйте бывший амфитеатр во всех его аспектах. Вы сможете увидеть:

Травертиновые блоки и кирпичную кладку, которые свидетельствуют о мастерстве древних строителей.

Мраморные колонны у главных входов, которые поражают своим величием.

Артефакты времен Римской империи, найденные во время археологических раскопок.

Артефакты и их значение

Во время тура вы сможете увидеть фрагменты скульптур и даже торс, выполненный из пентеликонского мрамора, добытого в каменоломнях Пендели, расположенных к северу от Афин. Эти находки расскажут вам о богатой истории и культуре Рима.

Заключение

Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в прошлое, где каждый шаг наполняет вас новыми знаниями и впечатлениями. Откройте для себя Рим с новой стороны и узнайте о его величественном наследии!