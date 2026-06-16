По-настоящему понять Рим невозможно без футбола: в Италии это не только спорт, а язык города, района, семьи.Вы посмотрите на Рим глазами его жителей — через дерби, стадионную культуру, привычки болельщиков

и сложное наследие 20 века, которое до сих пор заметно в городском пространстве. Побываете в районе Понте Мильвио, исследуете Форо Италико и увидите Стадио Олимпико — общий дом для непримиримых клубов «Рома» и «Лацио».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Понте Мильвио

Сегодня это район баров, ресторанов и вечерних встреч, а в дни матчей — одна из главных точек сбора фанатов. Здесь поговорим о том, как футбол встроен в повседневную жизнь римлян: где встречаются перед матчами, как район меняется в дни игр и почему футбол начинается не на стадионе, а гораздо раньше.

Дорога к Стадио Олимпико

Поговорим о «Роме» и «Лацио». У двух клубов один стадион, но разные истории, символы и способы чувствовать себя римлянином. Дерби здесь — не просто матч, а момент, когда город особенно явно делится на «своих» и «чужих».

Стадио Олимпико (снаружи)

Главный спортивный объект Рима. Он связан с Олимпиадой 1960 года, чемпионатом мира 1990 года, матчами «Ромы» и «Лацио», финалами лиг и культовыми концертами, которые собирали десятки тысяч людей. Разберёмся, как устроено пространство стадиона и почему он стал общим домом для двух непримиримых клубов.

Форо Италико

Один из самых выразительных комплексов Рима 20 века. Здесь спорт, архитектура и политика соединены особенно наглядно: масштабные пространства, симметрия, мозаики, культ тела, силы и дисциплины. А ещё это место напрямую связано с фашистской эпохой и вопросом, как живётся Италии с таким наследием.

Обелиск, мозаики и Стадио-деи-Марми

Обелиск с именем Муссолини, мозаики с лозунгами и мраморные статуи спортсменов — не просто декор, а часть идеологического языка времени. Здесь поговорим о том, почему эти элементы не убрали и что значит сохранять неудобное прошлое в городе.

Палаццо-делла-Фарнезина

Здание Министерства иностранных дел Италии рядом с Форо Италико помогает увидеть масштаб всего района.

Вы узнаете:

почему без Понте Мильвио история христианства могла пойти иначе

как в Риме выбирают клуб, чем отличаются болельщики «Ромы» и «Лацио» и почему дерби здесь — это больше, чем футбол

что означают мраморные фигуры вокруг Стадио-деи-Марми и как они связаны с образом Италии

что спрятали в основании обелиска Форо Италико и зачем режим оставил такое послание в будущее

Организационные детали

В дни матчей, концертов и крупных мероприятий маршрут может быть изменён из-за перекрытий вокруг стадиона

В экскурсию не входит посещение Стадио Олимпико внутри: мы осматриваем стадион снаружи

Посещение Стадио Олимпико (по желанию)