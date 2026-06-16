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Футбольный Рим: Стадио Олимпико, Форо Италико и Понте Мильвио

Вечный город глазами болельщиков
По-настоящему понять Рим невозможно без футбола: в Италии это не только спорт, а язык города, района, семьи.

Вы посмотрите на Рим глазами его жителей — через дерби, стадионную культуру, привычки болельщиков
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и сложное наследие 20 века, которое до сих пор заметно в городском пространстве.

Побываете в районе Понте Мильвио, исследуете Форо Италико и увидите Стадио Олимпико — общий дом для непримиримых клубов «Рома» и «Лацио».

Футбольный Рим: Стадио Олимпико, Форо Италико и Понте Мильвио
Футбольный Рим: Стадио Олимпико, Форо Италико и Понте Мильвио
Футбольный Рим: Стадио Олимпико, Форо Италико и Понте Мильвио

Описание экскурсии

Понте Мильвио

Сегодня это район баров, ресторанов и вечерних встреч, а в дни матчей — одна из главных точек сбора фанатов. Здесь поговорим о том, как футбол встроен в повседневную жизнь римлян: где встречаются перед матчами, как район меняется в дни игр и почему футбол начинается не на стадионе, а гораздо раньше.

Дорога к Стадио Олимпико

Поговорим о «Роме» и «Лацио». У двух клубов один стадион, но разные истории, символы и способы чувствовать себя римлянином. Дерби здесь — не просто матч, а момент, когда город особенно явно делится на «своих» и «чужих».

Стадио Олимпико (снаружи)

Главный спортивный объект Рима. Он связан с Олимпиадой 1960 года, чемпионатом мира 1990 года, матчами «Ромы» и «Лацио», финалами лиг и культовыми концертами, которые собирали десятки тысяч людей. Разберёмся, как устроено пространство стадиона и почему он стал общим домом для двух непримиримых клубов.

Форо Италико

Один из самых выразительных комплексов Рима 20 века. Здесь спорт, архитектура и политика соединены особенно наглядно: масштабные пространства, симметрия, мозаики, культ тела, силы и дисциплины. А ещё это место напрямую связано с фашистской эпохой и вопросом, как живётся Италии с таким наследием.

Обелиск, мозаики и Стадио-деи-Марми

Обелиск с именем Муссолини, мозаики с лозунгами и мраморные статуи спортсменов — не просто декор, а часть идеологического языка времени. Здесь поговорим о том, почему эти элементы не убрали и что значит сохранять неудобное прошлое в городе.

Палаццо-делла-Фарнезина

Здание Министерства иностранных дел Италии рядом с Форо Италико помогает увидеть масштаб всего района.

Вы узнаете:

  • почему без Понте Мильвио история христианства могла пойти иначе
  • как в Риме выбирают клуб, чем отличаются болельщики «Ромы» и «Лацио» и почему дерби здесь — это больше, чем футбол
  • что означают мраморные фигуры вокруг Стадио-деи-Марми и как они связаны с образом Италии
  • что спрятали в основании обелиска Форо Италико и зачем режим оставил такое послание в будущее

Организационные детали

  • В дни матчей, концертов и крупных мероприятий маршрут может быть изменён из-за перекрытий вокруг стадиона
  • В экскурсию не входит посещение Стадио Олимпико внутри: мы осматриваем стадион снаружи

Посещение Стадио Олимпико (по желанию)

  • После прогулки вы можете посетить официальный тур по Стадио Олимпико
  • Его проводят сотрудники стадиона в составе общей группы на итальянском или английском языке
  • Билеты нужно купить заранее — €18,5 за чел. Я могу помочь с покупкой, подскажу удобное время и построю маршрут так, чтобы мы закончили у входа
  • Если вы хотите, чтобы я сопровождала вас и помогала с переводом, напишите до бронирования. Это возможно только при наличии билетов и оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я историк по образованию и человек, который искренне влюблён в Рим. Живу здесь с 2022 года, но на самом деле наше знакомство началось гораздо раньше — с книг, лекций и
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желания понять, как этот город прожил столько эпох и не потерял себя. Мне важно не просто рассказывать факты, а помогать увидеть за ними жизнь: людей, их привычки, мысли и чувства. На прогулках я стараюсь «оживлять» разные эпохи Рима, чтобы Античность, Средневековье и барокко переставали быть абстрактными словами и становились чем-то близким и понятным. Я люблю делиться этим городом и очень радуюсь, когда в конце прогулки у людей появляется то самое чувство: «теперь я немного понимаю Рим». Для меня это всегда про диалог, интерес и живое внимание к деталям, которые обычно остаются незамеченными.

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