Вы посмотрите на Рим глазами его жителей — через дерби, стадионную культуру, привычки болельщиков
Описание экскурсии
Понте Мильвио
Сегодня это район баров, ресторанов и вечерних встреч, а в дни матчей — одна из главных точек сбора фанатов. Здесь поговорим о том, как футбол встроен в повседневную жизнь римлян: где встречаются перед матчами, как район меняется в дни игр и почему футбол начинается не на стадионе, а гораздо раньше.
Дорога к Стадио Олимпико
Поговорим о «Роме» и «Лацио». У двух клубов один стадион, но разные истории, символы и способы чувствовать себя римлянином. Дерби здесь — не просто матч, а момент, когда город особенно явно делится на «своих» и «чужих».
Стадио Олимпико (снаружи)
Главный спортивный объект Рима. Он связан с Олимпиадой 1960 года, чемпионатом мира 1990 года, матчами «Ромы» и «Лацио», финалами лиг и культовыми концертами, которые собирали десятки тысяч людей. Разберёмся, как устроено пространство стадиона и почему он стал общим домом для двух непримиримых клубов.
Форо Италико
Один из самых выразительных комплексов Рима 20 века. Здесь спорт, архитектура и политика соединены особенно наглядно: масштабные пространства, симметрия, мозаики, культ тела, силы и дисциплины. А ещё это место напрямую связано с фашистской эпохой и вопросом, как живётся Италии с таким наследием.
Обелиск, мозаики и Стадио-деи-Марми
Обелиск с именем Муссолини, мозаики с лозунгами и мраморные статуи спортсменов — не просто декор, а часть идеологического языка времени. Здесь поговорим о том, почему эти элементы не убрали и что значит сохранять неудобное прошлое в городе.
Палаццо-делла-Фарнезина
Здание Министерства иностранных дел Италии рядом с Форо Италико помогает увидеть масштаб всего района.
Вы узнаете:
- почему без Понте Мильвио история христианства могла пойти иначе
- как в Риме выбирают клуб, чем отличаются болельщики «Ромы» и «Лацио» и почему дерби здесь — это больше, чем футбол
- что означают мраморные фигуры вокруг Стадио-деи-Марми и как они связаны с образом Италии
- что спрятали в основании обелиска Форо Италико и зачем режим оставил такое послание в будущее
Организационные детали
- В дни матчей, концертов и крупных мероприятий маршрут может быть изменён из-за перекрытий вокруг стадиона
- В экскурсию не входит посещение Стадио Олимпико внутри: мы осматриваем стадион снаружи
Посещение Стадио Олимпико (по желанию)
- После прогулки вы можете посетить официальный тур по Стадио Олимпико
- Его проводят сотрудники стадиона в составе общей группы на итальянском или английском языке
- Билеты нужно купить заранее — €18,5 за чел. Я могу помочь с покупкой, подскажу удобное время и построю маршрут так, чтобы мы закончили у входа
- Если вы хотите, чтобы я сопровождала вас и помогала с переводом, напишите до бронирования. Это возможно только при наличии билетов и оплачивается дополнительно