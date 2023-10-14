Несколько часов из жизни древних римлян

Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым

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Знакомство с Древним Римом стало модным, начиная с 18 века, когда богатые европейцы принялись отправлять своих детей в итальянскую столицу для получения знаний. Мы последуем за европейской модой и изучим город — его достопримечательности и историю.

На месте чего построен Колизей? Где и как проводили время безработные римляне? Отыщем ответы на эти и многие другие вопросы!
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
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Описание

Что вас ожидает

Колизей. Вы узнаете, что было на его месте и почему в одночасье всё изменилось. Какие развлечения были популярны в те времена и каково было отношение к смерти. Вы услышите мифы и легенды, а также исторические факты о любимцах римской публики — гладиаторах.

Римский форум. На нём проходила ежедневная жизнь римлян. Что здесь было раньше и какие технологии позволили застроить эту местность? Как развивался форум с ходом истории? Я расскажу вам об этом и проведу меж монументальных развалин к храму Сатурна, храму Весты (узнаете, как он связан с частыми пожарами на форуме), Курии Юлия и Ростре.

Fori imperiali. Мы пройдём по улице, проложенной по приказу Бенито Муссолини, полной уличных артистов. Особую живописность месту придают скульптуры великих императоров Августа, Траяна, Нервы и консула Юлия Цезаря.

Капитолийский холм. Поднимемся туда, где стояли 3 древних храма языческих богов, и увидим величественные развалины. Я напомню вам историю Ромула, расскажу о жрецах, предсказывающих события по полёту птиц, и весталках. Вы полюбуетесь волшебным видом на форумы и холм Палатин, который облюбовали беглецы из гибнущей Трои.

Театр Марчелло. Именно здесь выступал император Нерон, а также проходили театральные спектакли и сражались гладиаторы. Вы оцените мраморный храм Аполлона и портик Оттавии, который император Август посвятил любимой сестре. Эти древние монументы находятся на границе с культовым районом — еврейским гетто. Здесь знают толк в кухне, поэтому, если захотите, мы зайдём в таверну перекусить знаменитой еврейской выпечкой.

Остров Тиберина. Пройдём по тенистой аллее из вековых платанов и полюбуемся островом с древним происхождением.

Бычий форум. Здесь вас ждут храмы необыкновенной красоты: величественный храм Портуна и храм Геракла с круглой крышей и изящными колоннами.

Церковь Санта-Мария-ин-Козмедин. В её элегантном портике помещены «Уста истины». Мы остановимся у древней маски, а затем зайдём в саму церковь и спустимся в крипту, где вы увидите остатки древнего алтаря Геракла.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Капитолийский холм
Самое главное
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