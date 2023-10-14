Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
На месте чего построен Колизей? Где и как проводили время безработные римляне? Отыщем ответы на эти и многие другие вопросы!
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Описание
Что вас ожидает
Колизей. Вы узнаете, что было на его месте и почему в одночасье всё изменилось. Какие развлечения были популярны в те времена и каково было отношение к смерти. Вы услышите мифы и легенды, а также исторические факты о любимцах римской публики — гладиаторах.
Римский форум. На нём проходила ежедневная жизнь римлян. Что здесь было раньше и какие технологии позволили застроить эту местность? Как развивался форум с ходом истории? Я расскажу вам об этом и проведу меж монументальных развалин к храму Сатурна, храму Весты (узнаете, как он связан с частыми пожарами на форуме), Курии Юлия и Ростре.
Fori imperiali. Мы пройдём по улице, проложенной по приказу Бенито Муссолини, полной уличных артистов. Особую живописность месту придают скульптуры великих императоров Августа, Траяна, Нервы и консула Юлия Цезаря.
Капитолийский холм. Поднимемся туда, где стояли 3 древних храма языческих богов, и увидим величественные развалины. Я напомню вам историю Ромула, расскажу о жрецах, предсказывающих события по полёту птиц, и весталках. Вы полюбуетесь волшебным видом на форумы и холм Палатин, который облюбовали беглецы из гибнущей Трои.
Театр Марчелло. Именно здесь выступал император Нерон, а также проходили театральные спектакли и сражались гладиаторы. Вы оцените мраморный храм Аполлона и портик Оттавии, который император Август посвятил любимой сестре. Эти древние монументы находятся на границе с культовым районом — еврейским гетто. Здесь знают толк в кухне, поэтому, если захотите, мы зайдём в таверну перекусить знаменитой еврейской выпечкой.
Остров Тиберина. Пройдём по тенистой аллее из вековых платанов и полюбуемся островом с древним происхождением.
Бычий форум. Здесь вас ждут храмы необыкновенной красоты: величественный храм Портуна и храм Геракла с круглой крышей и изящными колоннами.
Церковь Санта-Мария-ин-Козмедин. В её элегантном портике помещены «Уста истины». Мы остановимся у древней маски, а затем зайдём в саму церковь и спустимся в крипту, где вы увидите остатки древнего алтаря Геракла.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.