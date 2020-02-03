12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — это необыкновенный городок, забытый на вершине высокого холма в итальянской провинции города Витербо недалеко от Рима. Город был основан более двух с половиной тысяч лет назад этрусками. Поселение существовало во времена античности и Средневековья, но в 1695 году в этом районе разразилось необычайно сильное землетрясение, отрезав город от остального мира. Поэтому оставшиеся в живых жители были вынуждены его покинуть. С тех пор вот уже несколько столетий этот город зовется умирающим. Время в нем как будто остановилось. Это настолько поразительно, что сначала может показаться что вы попали на съемочную площадку исторического фильма!

Программа

Здесь вы сможете ощутить атмосферу Средневековья в каждом элементе: мрачных городских воротах, узких и витиеватых улочках, в каменных домах, жмущихся друг к другу, в отлично сохранившейся на главной площади церкви Сан Донато, которой около тысячи лет, дворце епископа, мельнице, мастерских.

В помещении местной траттории, возраст которой насчитывает более 500 лет, и сохранившей оригинальные архитектуру и интерьер, у вас будет возможность увидеть, как в те далекие времена получали оливковое масло и вино, а также при желании пообедать всей компанией.

Эта экскурсия никого не оставит равнодушным и будет интересна и полезна всем!