12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чивита ди Баньореджо, основанный этрусками, привлекает своей уникальной атмосферой. Землетрясение 1695 года отрезало его от мира, оставив нетронутым. Городские ворота, каменные дома и церковь Сан Донато переносят в прошлое. Дворец епископа и старинные мастерские дополняют картину. Здесь можно наблюдать за производством оливкового масла и вина. Экскурсия включает трансфер из Рима, что делает её удобной и комфортной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чивита ди Баньореджо был основан более двух с половиной тысяч лет назад этрусками. В 1695 году в районе разразилось землетрясение, которое отрезало город от остального мира. Оставшиеся в живых были вынуждены покинуть это место, и вот уже несколько столетий Чивита ди Баньореджо зовётся умирающим.

Время здесь остановилось. Это настолько поразительно, что может показаться, будто вы попали на съёмочную площадку исторического фильма!

Вы увидите:

Узкие средневековые улочки и мрачные городские ворота

Жмущиеся друг к другу каменные дома

Церковь Сан Донато, которой около 1000 лет

Дворец епископа, мельницу и мастерские

Тратторию с оригинальной архитектурой и интерьером, построенную более 500 лет назад. Здесь можно понаблюдать за производством оливкового масла и вина и при желании пообедать

Организационные детали