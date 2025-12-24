12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чивита ди Баньореджо, основанный этрусками, привлекает своей уникальной атмосферой. Землетрясение 1695 года отрезало его от мира, оставив нетронутым. Городские ворота, каменные дома и церковь Сан Донато переносят в прошлое. Дворец епископа и старинные мастерские дополняют картину. Здесь можно наблюдать за производством оливкового масла и вина. Экскурсия включает трансфер из Рима, что делает её удобной и комфортной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековая атмосфера
- 🚗 Удобный трансфер
- ⛪ Древние здания
- 🍷 Винодельческие традиции
- 🌄 Виды на долину Тибра
Что можно увидеть
- Узкие средневековые улочки
- Церковь Сан Донато
- Дворец епископа
- Мастерские
Описание экскурсии
Чивита ди Баньореджо был основан более двух с половиной тысяч лет назад этрусками. В 1695 году в районе разразилось землетрясение, которое отрезало город от остального мира. Оставшиеся в живых были вынуждены покинуть это место, и вот уже несколько столетий Чивита ди Баньореджо зовётся умирающим.
Время здесь остановилось. Это настолько поразительно, что может показаться, будто вы попали на съёмочную площадку исторического фильма!
Вы увидите:
- Узкие средневековые улочки и мрачные городские ворота
- Жмущиеся друг к другу каменные дома
- Церковь Сан Донато, которой около 1000 лет
- Дворец епископа, мельницу и мастерские
- Тратторию с оригинальной архитектурой и интерьером, построенную более 500 лет назад. Здесь можно понаблюдать за производством оливкового масла и вина и при желании пообедать
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер Рим — Чивита ди Баньореджо — Рим на комфортабельном автомобиле
- Дорога в одну сторону занимает 2 часа
- Отдельно оплачиваются обед в ресторане и входные билеты (€1,5)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3109 туристов
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня — это, прежде всего, колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Ехать правда долго но это того стоит!
+1
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Е
Прекрасное место, замечательный рассказчик. Однако порекомендую посетить это место исключительно в период теплой погоды, например, конец марта - апрель, когда исторические стены покинутого города оживляются зеленью и цветами возрождающейся к жизни природы. В декабре все-таки пустовато и ветрено.
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Спасибо огромное за экскурсию. Очень приятный гид, познавательная и нескучная экскурсия, комфортно и спокойно, интересные беседы и вообще иное понимание страны изнутри:) Рекомендуем экскурсию!)
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Н
Чудесная экскурсия! Само место, наполненное историей, чувствами, красотой и ароматом любимой Италии, которая всегда удивляет уникальностью каждого нового места. Сергей профессиональный гид, - образованный, интеллигентный, чувствующий индивидуальный запрос клиента. Интерес со стороны гида к предмету представления очевиден, поэтому экскурсия не выглядела шаблонно, как это бывает. Спасибо за впечатления. Для меня это было отличное начало очередного путешествия по Италии!
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В
Сергею огромное спасибо! Все четко организовано, беспокоился о нашем комфорте! Очень рекомендую посмотреть этот город!
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Замечательная экскурсия. Очень красивое место. Нашим подросткам очень понравилось. Спасибо Сергею за возможность побывать там.
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