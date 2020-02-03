12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чивита ди Баньореджо — покинутый город

Поездка в средневековый город без горожан

Сергей
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Сергей – ваш гид
Приглашаю вас совершить автомобильное путешествие в удивительный город без горожан, полностью сохранивший свой средневековый облик до наших дней.

Экскурсия позволит вам сполна ощутить уникальную ауру "мертвого" места, насладиться умопомрачительными пейзажами и узнать много необычного о быте и нравах горожан того времени!
287 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
5
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — это необыкновенный городок, забытый на вершине высокого холма в итальянской провинции города Витербо недалеко от Рима. Город был основан более двух с половиной тысяч лет назад этрусками. Поселение существовало во времена античности и Средневековья, но в 1695 году в этом районе разразилось необычайно сильное землетрясение, отрезав город от остального мира. Поэтому оставшиеся в живых жители были вынуждены его покинуть. С тех пор вот уже несколько столетий этот город зовется умирающим. Время в нем как будто остановилось. Это настолько поразительно, что сначала может показаться что вы попали на съемочную площадку исторического фильма!

Программа

Здесь вы сможете ощутить атмосферу Средневековья в каждом элементе: мрачных городских воротах, узких и витиеватых улочках, в каменных домах, жмущихся друг к другу, в отлично сохранившейся на главной площади церкви Сан Донато, которой около тысячи лет, дворце епископа, мельнице, мастерских.

В помещении местной траттории, возраст которой насчитывает более 500 лет, и сохранившей оригинальные архитектуру и интерьер, у вас будет возможность увидеть, как в те далекие времена получали оливковое масло и вино, а также при желании пообедать всей компанией.

Эта экскурсия никого не оставит равнодушным и будет интересна и полезна всем!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер Рим — Чивита ди Баньореджо — Рим.
  • Отдельно оплачиваются обед в ресторане и входные билеты (1,5 евро).
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город
Чивита ди Баньореджо — покинутый город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня - это прежде всего колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю много путешествовать по разным городам мира, но давно окончательно осознал, что все-таки именно Рим – самый интересный и уникальный город. C 2009 года наслаждаюсь возможностью жить и работать в Вечном Городе. Мои экскурсии – это взгляд на современность через призму прошлого.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Экскурсия очень содержательная. Сергей изложил много интересных фактов, как по теме экскурсии, так и сверх неё. Могу рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
10 июня 2019
Экскурсия прекрасная, просто очаровательная. Составляет резкий контраст, но и шикарное дополнение к Римским каникулам.
Отдельное спасибо гиду. Сергей очень эрудированный, прекрасно воспитанный, умеющий подать информацию и просто харизматичный мужчина . Что очень важно при работе с клиентами . Обязательно вернемся ещё :)
29 января 2019
Побывали на экскурсии с Сергеем. Все очень понравилось! Сергей оказался очень эрудированным, интересным экскурсоводом. По дороге рассказал много интересных фактов из истории. Поэтому путь до нашей цели и обратно прошел на одном дыхании. Очень рекомендую!!
4 января 2019
Экскурсии с Сергеем одно удовольствие.
Сергей прекрасно знает историю и умеет подать информацию так, что бы было интересно слушать на протяжении нескольких часов. А так же просто очень приятный собеседник.
Спасибо!
27 октября 2018
Эту экскурсию мы выбрали прежде всего потому, что была возможность добраться до Баньореджо на машине. Поездка из Рима в один конец занимает не менее двух часов. Место замечательное, редкое. Сергей хороший, ненавязчивый рассказчик. С ним было интересно.
26 октября 2018
Очень интересная, необычная по впечатлениям, насыщенная рассказами эрудированного гида. Рекомендую всем.
12 октября 2018
Прекрасная экскурсия. Интеллигентный, эрудированный, доброжелательный гид. Очень рекомендую всем, кому важно не только посещение интересных мест, но и общение с прекрасным рассказчиком.
29 сентября 2018
Невероятное место, стоит посетить его, если у вас есть свободный денёк в Риме!
Информации совсем немного, да мы и не были настроены на бесконечную болтовню, Сергей отвечал на наши вопросы и не утомлял бесконечными рассказами) Спасибо большое за чудесную поездку!)
Марина
4 апреля 2017
Необычная экскурсия в покинутый город...Завораживающие пейзажи, средневековые улочки, интересная история города. Спасибо Сергею за удивительную экскурсию!
6 марта 2017
Экскурсия потрясающая воображение. Мы приехали рано утром,и можно сказать оказались там первыми... Был очень сильный туман и было реальное ощущение дороги в никуда. Описать очень трудно, это нужно увидеть и прочувствовать. А видеть обязательно!!!!!!!!! Советую всем, без исключения. Маршрут не сложный,а воспоминания и впечатления на всю жизнь! Отдельное спасибо нашему гиду, Сергею. Очень интересный и непринужденный рассказ ,захватывающие подробности и внимание к деталям. Спасибо огромное. Нам всё очень понравилось!
Ещё 2 отзыва

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