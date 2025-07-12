по Римскому форуму позволит узнать, где жила Клеопатра и выступал Цицерон. В Колизее гости узнают о его строительстве и тайнах подземелий. Эта экскурсия - незабываемое путешествие в прошлое, которое оставит яркие впечатления

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мы поднимемся на Палатинский холм, где зародился Рим, увидим очертания «квадратного Рима» 6 века до н. э., осмотрим остатки императорских дворцов и с обзорной площадки взглянем на Большой Цирк — древнюю арену для колесничных гонок

Пройдём по Римскому форуму. Вы узнаете, где жила Клеопатра, выступал Цицерон, был кремирован Юлий Цезарь, заседал Сенат и хранился вечный огонь в храме весталок

Посетим амфитеатр Флавиев, более известный сегодня как Колизей, чтобы разобраться, действительно ли половина гладиаторов погибала на арене. Вы выясните, как он был построен, какие инженерные решения римляне использовали и какие тайны скрывает подземелье амфитеатра

Вы увидите , где жили гладиаторы и узнаете, почему Рим называется Римом, на ком женился император Август и где находился дом Юлия Цезаря

, где жили гладиаторы и узнаете, почему Рим называется Римом, на ком женился император Август и где находился дом Юлия Цезаря Мы поговорим об истоках, расцвете и закате Римской империи — и свяжем древнюю историю с тем, что видим своими глазами

Организационные детали

Билеты для посещения Колизея, Палатина и Форума не входят в стоимость. Билет для взрослого стоит €18 за чел. (есть льготы). Вам необходимо купить их заранее на официальном сайте. При необходимости я могу выкупить для вас билеты — в этом случае я попрошу вас перечислить мне их стоимость на карточку европейского банка в евро или на PayPal и пришлю электронные копии билетов. Поскольку билеты именные, мне также потребуется копия вашего загранпаспорта.