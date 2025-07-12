Экскурсия по Древнему Риму предлагает уникальную возможность окунуться в историю и величие древней цивилизации.
Посетители смогут подняться на Палатинский холм, увидеть остатки императорских дворцов и насладиться видом на Большой Цирк. Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история Рима
- 👑 Следы императорской власти
- 🏟️ Тайны Колизея
- 🔥 Место кремации Цезаря
- 🌟 Величие древних арен
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
- Колизей
- Палатинский холм
- Римский форум
- Большой Цирк
Описание экскурсии
- Мы поднимемся на Палатинский холм, где зародился Рим, увидим очертания «квадратного Рима» 6 века до н. э., осмотрим остатки императорских дворцов и с обзорной площадки взглянем на Большой Цирк — древнюю арену для колесничных гонок
- Пройдём по Римскому форуму. Вы узнаете, где жила Клеопатра, выступал Цицерон, был кремирован Юлий Цезарь, заседал Сенат и хранился вечный огонь в храме весталок
- Посетим амфитеатр Флавиев, более известный сегодня как Колизей, чтобы разобраться, действительно ли половина гладиаторов погибала на арене. Вы выясните, как он был построен, какие инженерные решения римляне использовали и какие тайны скрывает подземелье амфитеатра
- Вы увидите, где жили гладиаторы и узнаете, почему Рим называется Римом, на ком женился император Август и где находился дом Юлия Цезаря
- Мы поговорим об истоках, расцвете и закате Римской империи — и свяжем древнюю историю с тем, что видим своими глазами
Организационные детали
Билеты для посещения Колизея, Палатина и Форума не входят в стоимость. Билет для взрослого стоит €18 за чел. (есть льготы). Вам необходимо купить их заранее на официальном сайте. При необходимости я могу выкупить для вас билеты — в этом случае я попрошу вас перечислить мне их стоимость на карточку европейского банка в евро или на PayPal и пришлю электронные копии билетов. Поскольку билеты именные, мне также потребуется копия вашего загранпаспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Колизей»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Риме
Добро пожаловать в Рим. К вашим услугам профессиональный, лицензированный гид по Риму и пригороду Яна Герасименко. Живу в Риме с марта 1999 года. Думаю, нет смысла подчёркивать, что обожаю этот сказочный город и его обитателей. Постараюсь передать мой энтузиазм, знания и любовь к Риму.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
12 июл 2025
Спасибо за насыщенную экскурсию
Все было очень интересно и легко, спасибо за фото и это знакомство с Римом!
