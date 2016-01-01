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Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)

4.9
96 отзывов
Алеся М.
Алеся М. – Гид из Рима
За 3 часа вы узнаете историю 📖 религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства статуи и картины, но и сможете изучить ранее неизвестные вам экспозиции и памятники культуры.

Это — идеальная экскурсия ⛳ для тех, кто оказался в Ватикане впервые и хочет узнать о нем, как можно больше полезной и интересной информации.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 11 человек

  • €60 за человека

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Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)

Что вы увидите

  • Музеи Ватикана
  • Сикстинская капелла
  • собор Св. Петра
Экскурсия в музеи 🖼 Ватикана и собор Святого Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю 📖 и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело.
Вы увидите и посетите
Посещение Ватиканских музеев запомнится Вам на всю жизнь, однако потребует от Вас стойкости и терпения. Даже избежав вместе с гидом очереди в музеи Ватикана на несколько часов, которая здесь в порядке вещей, вас ждет протяженность музейных экспозиций длиной 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната 1 минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Собственно, поэтому существуют разные варианты маршрута. Предлагаемая нами программа длится 3 часа и является самой популярной и оптимальной в том смысле, что всего за один визит она охватывает ключевые достопримечательности 🏛️ музеев и рассказывает о главных событиях в истории Ватикана.
Дворик Еловой шишки с огромной бронзовой шишкой-фонтаном I или II век н. э.
Скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — одна из самых больших скульптур в мире, и Апполона Бельведерского — непревзойденный канон красоты человеческого тела.
Музей Пио-Клементино с богатейшей коллекцией античного искусства.
Галерея Шпалер с коллекцией уникальных гобеленов, искусно восстановленных монахинями.
Галерея Географических карт, являющаяся крупнейшим в мире географическим музеем.
Комнаты Рафаэля, расписанные им и его учениками, поражающие глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.
Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества. Потолок капеллы демонстрирует сотворение Адама и картины Страшного суда, а на фресках изображена жизнь Моисея и Христа.
После этого, не покидая территорию папского государства, Вы окажетесь в соборе Святого Петра. Вы увидите выдающуюся пьету Микеланджело «Оплакивание Христа», единственную работу скульптора, которую он подписал.
Вы узнаете
Увлекательную историю государства Святого Престола, что означает имя главы Ватикана и где проходит конклав — выборы папы;
Историю и особенности работ итальянских гениев Рафаэля, Пинтуриккио, Перуджино, Боттичелли и других; значение божественных фресок работы Микеланджело Буонарроти «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц»;
Главные факты о величественной и самой роскошной базилике Католической церкви, ее реликвиях и ценностях, а также о площади Святого Петра, окруженной гениальной барочной архитектурой Бернини с эффектом иллюзорного обмана, возникающим если встать в известной точке в центре площади; и многое другое.
Напоследок Вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.

Важно:

  • Входные билеты 🎫 в музеи Ватикана c правом входа без очереди (€21/взрослый и €12/детский 6-18 лет) включены в стоимость экскурсии 🧭. Для детей до 6 лет вход в Ватикан и участие в нашей экскурсии бесплатное. Билеты, заказанные нами для вас, позволят избежать стресса от бронирования на относительно сложном и русско-НЕговорящем сайте Ватикана, а также комфортно зайти в музеи Ватикана вместе с гидом через специальный вход, обойдя традиционную очередь. Входные билеты в музеи Ватикана будут у гида.
  • Экскурсия проходит в мини группе по фиксированному еженедельному расписанию. Экскурсию ⛳ проведет лицензированный гид из нашей команды — специалист в области истории искусств и Ватикана. Экскурсия длится 3 часа, из них 2, 5 часа в музеях Ватикана и полчаса в соборе Святого Петра.
  • Для входа в Ватикан требуется документ (или копия), удостоверяющий вашу личность, а также возраст ребенка в случае детских билетов. Для посещения Сикстинской капеллы и собора Св. Петра ваша одежда должна закрывать плечи, колени и декольте. Запрещено проносить зонты с длинной тростью, рюкзаки большого размера, колющие, режущие предметы, спиртное и жидкости в стекле. В соборе Святого Петра нельзя громко разговаривать, а в Капелле полностью запрещено разговаривать, фотографировать и снимать видео. Будьте максимально внимательны с документами, сумками и деньгами, даже в Ватикане случаются кражи.
  • В праздничные дни (Пасха, майские праздники, Рождество), а также летом в Ватикане очень много посетителей. Единственный способ избежать этого — планировать путешествие в Рим в низкий сезон (с ноября по март). Если вы оказались в Риме в праздничные дни и решили посетить музеи Ватикана, то ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду, а в итоге и всей группе. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях (даже с учетом наличия билетов с приоритетным правом входа) было минимальным, а маршрут был максимально комфортным и при этом интересным.
  • В случае экскурсий, начинающихся после 14:00 в зимние месяцы (с 1 ноября по 1 апреля), а также в некоторые дни в летние месяцы (по решению Папы) служба в соборе начинается или может начаться раньше. Во время службы гидам запрещено разговаривать и проводить экскурсию внутри собора. В таких случаях гид рассказывает о соборе снаружи, а внутри просто сопровождает группу. Чтобы минимизировать данный риск рекомендуем бронировать экскурсии на более раннее время при наличии мест в наших минигруппах.
  • Если вы решили подняться под купол собора Св. Петра, то летом это можно сделать сразу после окончания экскурсии, не выходя за пределы Ватикана. Зимой (ноябрь-март) подъем под купол закрывается раньше, поэтому в случае экскурсий, начинающихся после 14:00, подняться под купол необходимо ДО начала экскурсии, а после этого отправиться на встречу с гидом к входу в музеи (15 минут пешком вдоль стен Ватикана). Чтобы подняться под купол, необходимо пройти в правый вход собора (вход в собор свободный, находится со стороны площади Св. Петра).
Что входит
  • Входные билеты в Ватикан с правом входа без очереди
  • 3 часа с лицензированным гидом Ватикана
  • Наушники в музеях Ватикана и в соборе Св. Петра (для группы от 6 участников)
Что не входит
  • Трансфер до места встречи с гидом
  • Подъем под купол Собора: на лифте €10/пешком €8 летом 8:00-17:45, зимой до 16:45. Лифт поднимет вас только до середины пути (до основания купола), а дальше вам придется подниматься пешком (320 ступеней) по очень узкой лестнице.
Начало
🚩 Via Tunisi, 2
Место завершения
🏁 Piazza San Pietro
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра в минигруппе (билеты включены)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алеся М.
Алеся М.
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96 отзывов оставили туристы

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