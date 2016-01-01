Экскурсия в музеи 🖼 Ватикана и собор Святого Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю 📖 и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело.

Вы увидите и посетите

Посещение Ватиканских музеев запомнится Вам на всю жизнь, однако потребует от Вас стойкости и терпения. Даже избежав вместе с гидом очереди в музеи Ватикана на несколько часов, которая здесь в порядке вещей, вас ждет протяженность музейных экспозиций длиной 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната 1 минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Собственно, поэтому существуют разные варианты маршрута. Предлагаемая нами программа длится 3 часа и является самой популярной и оптимальной в том смысле, что всего за один визит она охватывает ключевые достопримечательности 🏛️ музеев и рассказывает о главных событиях в истории Ватикана.

Дворик Еловой шишки с огромной бронзовой шишкой-фонтаном I или II век н. э.

Скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — одна из самых больших скульптур в мире, и Апполона Бельведерского — непревзойденный канон красоты человеческого тела.

Музей Пио-Клементино с богатейшей коллекцией античного искусства.

Галерея Шпалер с коллекцией уникальных гобеленов, искусно восстановленных монахинями.

Галерея Географических карт, являющаяся крупнейшим в мире географическим музеем.

Комнаты Рафаэля, расписанные им и его учениками, поражающие глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.

Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества. Потолок капеллы демонстрирует сотворение Адама и картины Страшного суда, а на фресках изображена жизнь Моисея и Христа.

После этого, не покидая территорию папского государства, Вы окажетесь в соборе Святого Петра. Вы увидите выдающуюся пьету Микеланджело «Оплакивание Христа», единственную работу скульптора, которую он подписал.

Вы узнаете

Увлекательную историю государства Святого Престола, что означает имя главы Ватикана и где проходит конклав — выборы папы;

Историю и особенности работ итальянских гениев Рафаэля, Пинтуриккио, Перуджино, Боттичелли и других; значение божественных фресок работы Микеланджело Буонарроти «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц»;

Главные факты о величественной и самой роскошной базилике Католической церкви, ее реликвиях и ценностях, а также о площади Святого Петра, окруженной гениальной барочной архитектурой Бернини с эффектом иллюзорного обмана, возникающим если встать в известной точке в центре площади; и многое другое.

Напоследок Вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.

Важно: