Музеи Ватикана хранят собрание произведений мирового искусства, собранное папами на протяжении веков.
Эта экскурсия знакомит с художественными сокровищами Ватикана, включая фрески Микеланджело в Сикстинской капелле и архитектуру собора Святого Петра.
Описание экскурсии
Художественные сокровища Ватикана
Музеи Ватикана представляют коллекцию произведений искусства, собранную римскими папами. Во время экскурсии вы познакомитесь с античной скульптурой в Галереях античных статуй, увидите фламандские гобелены в Галерее гобеленов и географические карты XVI века в Галерее географических карт.
Сикстинская капелла
Центральным моментом экскурсии становится посещение Сикстинской капеллы, где находятся фрески Микеланджело. Росписи потолка капеллы и фреска «Страшный суд» представляют значительные произведения эпохи Возрождения.
Собор Святого Петра
Завершает маршрут осмотр собора Святого Петра и площади Святого Петра. Вы увидите архитектурный комплекс, созданный в эпоху Возрождения и барокко, и познакомитесь с его историческим значением. Важная информация:
- Билеты в музеи Ватикана являются именными и приобретаются туристами самостоятельно.
- Билеты в собор Святого Петра не входят в стоимость экскурсии.
- Рекомендуется заблаговременное бронирование экскурсии и приобретение билетов.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Двор Пинии
- Галереи античных статуй
- Галерея гобеленов
- Галерея географических карт
- Сикстинская капелла
- Собор Святого Петра
- Площадь Святого Петра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Музеи Ватикана
- Билеты в Собор Святого Петра
- Наушники в Соборе Святого Петра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ingresso Musei Vaticani
Завершение: Площадь Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
