Экскурсия в музеи Ватикана и Собор Святого Петра

Музеи Ватикана хранят собрание произведений мирового искусства, собранное папами на протяжении веков.

Эта экскурсия знакомит с художественными сокровищами Ватикана, включая фрески Микеланджело в Сикстинской капелле и архитектуру собора Святого Петра.
Описание экскурсии

Художественные сокровища Ватикана

Музеи Ватикана представляют коллекцию произведений искусства, собранную римскими папами. Во время экскурсии вы познакомитесь с античной скульптурой в Галереях античных статуй, увидите фламандские гобелены в Галерее гобеленов и географические карты XVI века в Галерее географических карт.

Сикстинская капелла

Центральным моментом экскурсии становится посещение Сикстинской капеллы, где находятся фрески Микеланджело. Росписи потолка капеллы и фреска «Страшный суд» представляют значительные произведения эпохи Возрождения.

Собор Святого Петра

Завершает маршрут осмотр собора Святого Петра и площади Святого Петра. Вы увидите архитектурный комплекс, созданный в эпоху Возрождения и барокко, и познакомитесь с его историческим значением. Важная информация:
  • Билеты в музеи Ватикана являются именными и приобретаются туристами самостоятельно.
  • Билеты в собор Святого Петра не входят в стоимость экскурсии.
  • Рекомендуется заблаговременное бронирование экскурсии и приобретение билетов.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Двор Пинии
  • Галереи античных статуй
  • Галерея гобеленов
  • Галерея географических карт
  • Сикстинская капелла
  • Собор Святого Петра
  • Площадь Святого Петра
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Музеи Ватикана
  • Билеты в Собор Святого Петра
  • Наушники в Соборе Святого Петра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ingresso Musei Vaticani
Завершение: Площадь Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

