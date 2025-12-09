Художественные сокровища Ватикана

Музеи Ватикана представляют коллекцию произведений искусства, собранную римскими папами. Во время экскурсии вы познакомитесь с античной скульптурой в Галереях античных статуй, увидите фламандские гобелены в Галерее гобеленов и географические карты XVI века в Галерее географических карт.

Сикстинская капелла

Центральным моментом экскурсии становится посещение Сикстинской капеллы, где находятся фрески Микеланджело. Росписи потолка капеллы и фреска «Страшный суд» представляют значительные произведения эпохи Возрождения.

Собор Святого Петра

Завершает маршрут осмотр собора Святого Петра и площади Святого Петра. Вы увидите архитектурный комплекс, созданный в эпоху Возрождения и барокко, и познакомитесь с его историческим значением.