Автомобильная экскурсия ⛳ «Фонтаны Рима» для тех, кто хочет увидеть максимальное количество самых интересных мест, украшенных и возвеличенных фонтанами!

Поистине, Рим - город 🏙️ фонтанов! Английский поэт Шелли, влюбленный в Вечный город, сказал: «Фонтаны Рима достойны отдельного визита в этот город!» Вода в Риме с древних времен была одним из главных богатств, римляне всегда гордились ей и называли ВОДОЙ ЛЮБВИ И ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, считается, что в Риме самая чистая вода в мире…

А римские фонтаны – это гимн этой чудесной воде, принесенной древними акведуками, и воссозданный в мраморе и камне фантазией и мастерством художников!.. Фонтаны - украшение, гордость и слава Вечного города!

Трудно сказать сколько фонтанов в Риме, но точно известно, что ни один город мира не насчитывает такого количества фонтанов, как Рим!..

Мы проедем с вами на машине по площадям и улицам Рима и увидим множество интересных фонтанов. Вы услышите самые любопытные факты из истории 📖 римских фонтанов от древних времен до наших дней.

Вы узнаете, какой же самый древний фонтан ⛲ остался в памяти римлян и какие легенды связаны с ним? Когда наступил золотой век римских фонтанов? Услышите увлекательные истории, предания о каждом увиденном нами фонтане, о древних традициях и суевериях, связанных с водными источниками и почему именно в Риме, а не в каком другом городе Рима находится такое огромное количество фонтанов? Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном и какие выдающиеся личности оставили свой след у прекрасных римских источников воды.

Вы увидите, как гармонично каждый фонтан вписывается в площадь, улицу или внутренний дворик палаццо? Вы услышите и убедитесь, что каждый фонтан имеет свое неотразимое звучание!.. Красота римских фонтанов вдохновляла итальянских композиторов на создание музыкальных произведений. Композитор Отторино Респиги сказал, что фонтаны Рима - это мелодичные голоса Вечного города, а величественный Треви - его непревзойденный солист. В 1916 году Респиги посвятил игре «водяного дождя» Рима симфоническую поэму «Фонтаны Рима».

Вода сама по себе имеет завораживающее свойство, а когда она соединяется с мелодичным звучанием мириад водяных струй, пронизанных солнечным светом, и на фоне неотразимой красоты древних скульптур и дворцов, то естественно наполняет восхищением и вдохновением не только путешественников, влюбленных, но и артистов, художников, музыкантов.

В нашем маршруте не только самые знаменитые, роскошные, фонтаны, похожие на театральные декорации, великолепные, возвышающиеся на площадях города, но и менее известные, но совершенно изумительные, элегантные, спрятанные во внутренних двориках-атриумах римских палаццо… И каждый из этих фонтанов - произведение искусства!…Ведь римляне сохраняют свои античные традиции так же и в области сохранения старых и возведения новых фонтанов.