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Фонтаны и площади Рима

Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Фонтаны и площади Рима
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €110 за экскурсию

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Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима

Что вы увидите

  • Мы посетим следующие площади и улицы с фонтанами:
  • 1. Народная пл.
  • 2. Площадь Испании
  • 3. Площадь Барберини
  • 4. Площадь Република
  • 5. Пл. Св. Бернарда
  • 6. Ул. 4 фонтанов.
  • 7. Пл. Квиринал
  • 8. Пл. Треви
  • 9. Пл. Ротонда
  • 10. Площадь Навона
  • 11. Пл. Св. Петра
  • И сможем насладиться видами 24 фонтанов:
  • Фонтан Львы
  • Фонтан Богиня Рома
  • Фонтан Нептун
  • Фонтан Бабуин
  • Фонтан Баркачча
  • Фонтан Моисей или Аква Феличе
  • Фонтан Наяды
  • Фонтаны Тибр, Арно, Юнона и Диана
  • Фонтан Тритон
  • Фонтан Пчел
  • Фонтан Диоскуров
  • Фонтан Треви
  • Фонтан Четырех рек
  • Фонта Мавра
  • Фонтан пл. Ротонда
  • Фонтан книг
  • Фонтан Чаша из терм Нерона
  • Фонтаны на пл. Св. Петра
Автомобильная экскурсия ⛳ «Фонтаны Рима» для тех, кто хочет увидеть максимальное количество самых интересных мест, украшенных и возвеличенных фонтанами!
Поистине, Рим - город 🏙️ фонтанов! Английский поэт Шелли, влюбленный в Вечный город, сказал: «Фонтаны Рима достойны отдельного визита в этот город!» Вода в Риме с древних времен была одним из главных богатств, римляне всегда гордились ей и называли ВОДОЙ ЛЮБВИ И ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, считается, что в Риме самая чистая вода в мире…
А римские фонтаны – это гимн этой чудесной воде, принесенной древними акведуками, и воссозданный в мраморе и камне фантазией и мастерством художников!.. Фонтаны - украшение, гордость и слава Вечного города!
Трудно сказать сколько фонтанов в Риме, но точно известно, что ни один город мира не насчитывает такого количества фонтанов, как Рим!..
Мы проедем с вами на машине по площадям и улицам Рима и увидим множество интересных фонтанов. Вы услышите самые любопытные факты из истории 📖 римских фонтанов от древних времен до наших дней.
Вы узнаете, какой же самый древний фонтан ⛲ остался в памяти римлян и какие легенды связаны с ним? Когда наступил золотой век римских фонтанов? Услышите увлекательные истории, предания о каждом увиденном нами фонтане, о древних традициях и суевериях, связанных с водными источниками и почему именно в Риме, а не в каком другом городе Рима находится такое огромное количество фонтанов? Какие исторические события связаны с тем или иным фонтаном и какие выдающиеся личности оставили свой след у прекрасных римских источников воды.
Вы увидите, как гармонично каждый фонтан вписывается в площадь, улицу или внутренний дворик палаццо? Вы услышите и убедитесь, что каждый фонтан имеет свое неотразимое звучание!.. Красота римских фонтанов вдохновляла итальянских композиторов на создание музыкальных произведений. Композитор Отторино Респиги сказал, что фонтаны Рима - это мелодичные голоса Вечного города, а величественный Треви - его непревзойденный солист. В 1916 году Респиги посвятил игре «водяного дождя» Рима симфоническую поэму «Фонтаны Рима».
Вода сама по себе имеет завораживающее свойство, а когда она соединяется с мелодичным звучанием мириад водяных струй, пронизанных солнечным светом, и на фоне неотразимой красоты древних скульптур и дворцов, то естественно наполняет восхищением и вдохновением не только путешественников, влюбленных, но и артистов, художников, музыкантов.
В нашем маршруте не только самые знаменитые, роскошные, фонтаны, похожие на театральные декорации, великолепные, возвышающиеся на площадях города, но и менее известные, но совершенно изумительные, элегантные, спрятанные во внутренних двориках-атриумах римских палаццо… И каждый из этих фонтанов - произведение искусства!…Ведь римляне сохраняют свои античные традиции так же и в области сохранения старых и возведения новых фонтанов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость автомобиля. Автомобиль оплачивается отдельно: машина для экскурсии на 3 часа бронируется на 2 часа (чтобы не переплачивать за простой машины):
  • Легковой автомобиль Мерседес на 1-3 чел. Составляет:
  • 2 часа - 60 евро
  • 3 час - 80 евро
  • Минивэн на 4-5 чел.
  • 2 час. - 70 евро
  • 3 час. - 90 евро
  • Минивэн на 6-7чел.
  • 2 час. - 80 евро
  • 3 час. - 105 евро
Начало
🚩 Народная площадь, у главного входа на площадь.
Место завершения
🏁 Пл. Св. Петра
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима
Фонтаны и площади Рима

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория М.
Виктория М.
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