3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Бернини vs Борромини: аудиопрогулка по центру Рима
Рассмотреть величественные дворцы, фонтаны, храмы и узнать о битве титанов итальянского барокко
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Chiesa di San...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€11 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 июня 2024Хотим выразить Марите огромную благодарность от нашей семьи! Еще с момента переписки и согласования места встречи было ощущение, что общаешься
- ААлександр22 июня 2024Были с мамой, гид подстроилась под наш темп ходьбы)) изменила маршрут под наши пожелания. Экскурсия понравилась, всем! Рекомендую!
- AAni15 мая 2024Прекрасный гид
- ЕЕлизавета23 апреля 2024Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
- ЕЕлена15 апреля 2024Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
- ТТатьяна21 апреля 2023В поисках БерниниНаталия провела очень интересную экскурсию.
- ВВиктория15 февраля 2023Прогулка по историческому центруОльга, конечно я вас помню! И вашу прекрасную экскурсию! Я после неё зашла в книжный и купила книгу про Рим.
- TTatiana24 июля 2022В поисках БерниниВсе понравилось, время пролетело незаметно, много интересной информации, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Палаццо Барберини»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Палаццо Барберини" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Палаццо Барберини», 5 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь