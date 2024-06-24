Палаццо Барберини – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Палаццо Барберини» в Риме на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Сокровища палаццо Барберини
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Бернини vs Борромини: аудиопрогулка по центру Рима
Пешая
1 час
Аудиогид
Бернини vs Борромини: аудиопрогулка по центру Рима
Рассмотреть величественные дворцы, фонтаны, храмы и узнать о битве титанов итальянского барокко
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Chiesa di San...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 июня 2024
    Сокровища палаццо Барберини
    Хотим выразить Марите огромную благодарность от нашей семьи! Еще с момента переписки и согласования места встречи было ощущение, что общаешься
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    со старым другом. Марита замечательный человек и профессионал своего дела. Экскурсия была очень познавательная и интересная. В следующий приезд в Рим, обязательно, организуем целую программу с Маритой.

  • А
    Александр
    22 июня 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Были с мамой, гид подстроилась под наш темп ходьбы)) изменила маршрут под наши пожелания. Экскурсия понравилась, всем! Рекомендую!
    Были с мамой, гид подстроилась под наш темп ходьбы)) изменила маршрут под наши пожелания. Экскурсия понравилась, всем! Рекомендую!
  • A
    Ani
    15 мая 2024
    Сокровища палаццо Барберини
    Прекрасный гид
  • Е
    Елизавета
    23 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
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    доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12 лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2023
    В поисках Бернини
    Наталия провела очень интересную экскурсию.
  • В
    Виктория
    15 февраля 2023
    Прогулка по историческому центру
    Ольга, конечно я вас помню! И вашу прекрасную экскурсию! Я после неё зашла в книжный и купила книгу про Рим.
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    И даже думаю об изучении итальянского! Рим -восхитителен, а с вашей подачи просто необыкновенным! Столько эмоций вы подарили, спасибо вам огромное!

  • T
    Tatiana
    24 июля 2022
    В поисках Бернини
    Все понравилось, время пролетело незаметно, много интересной информации, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Палаццо Барберини»

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  1. Самое главное
  2. Римский форум
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  4. Пантеон
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Палаццо Барберини" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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