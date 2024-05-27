1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра27 мая 2024Все прошло отлично, Вита отличный гид! С учетом богатой истории Рима и огромного количества достопримечательностей в центре, маршрут был удобный,
- ТТатьяна25 декабря 2023Хорошая информативная экскурсия.
- ААлександр19 декабря 2023Очень интересная экскурсия. Были с двумя детьми, всем понравилось. Спасибо!
- ММария1 августа 2023Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса. Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!
- VVladislav19 июля 2023Спасибо Елене за интересную экскурсию.
- ММария17 февраля 2023Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Латеранская базилика»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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