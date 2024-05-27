Латеранская базилика – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Латеранская базилика» в Риме на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Главные святыни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Храмы Святого Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Все прошло отлично, Вита отличный гид! С учетом богатой истории Рима и огромного количества достопримечательностей в центре, маршрут был удобный,
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    факты интересными и мы погрузились в историю города. Спасибо большое за эту прогулку, все было комфортно, и как бонус мы получили рекомендации по кафешкам, которые стоит посетить! Советую)

  • Т
    Татьяна
    25 декабря 2023
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Хорошая информативная экскурсия.
  • А
    Александр
    19 декабря 2023
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Очень интересная экскурсия. Были с двумя детьми, всем понравилось. Спасибо!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Главные святыни Рима
    Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса. Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!
  • V
    Vladislav
    19 июля 2023
    Главные святыни Рима
    Спасибо Елене за интересную экскурсию.
  • М
    Мария
    17 февраля 2023
    Главные святыни Рима
    Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝
    Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Латеранская базилика»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Латеранская базилика" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 139. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Латеранская базилика», 80 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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