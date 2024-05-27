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Т Татьяна От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму Хорошая информативная экскурсия.

А Александр От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму Очень интересная экскурсия. Были с двумя детьми, всем понравилось. Спасибо!

М Мария Главные святыни Рима Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса. Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!

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