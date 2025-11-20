A Alla Храмы Святого Рима Виктория замечательный гид с хорошим знанием истории церкви и не только:))

Отлично провели время, так пролетело что не заметили.

У нас нет времени, чтобы походить с ней по Риму несколько дней ❤️

Но обязательно вернемся…

Спасибо еще раз ей огромное ❤️❤️❤️

Н Наталья Главные святыни Рима Сегодня были на экскурсии Елены. Отличный рассказчик, профессионал, супер специалист в сфере искусства и истории христианства. Узнали о христианских святынях, о которых и предположить не могли и куда не идут туристические маршруты. Спасибо за прекрасный день!

А Анна Храмы Святого Рима Спасибо большое Виктории за нашу экскурсию! Очень интересный материал, прекрасная его подача и видная невооруженным взглядом любовь и интерес к тому, о чем рассказывается - все это вместе сделало наш день ♥️

А Анатолий Главные святыни Рима Все было очень интересно.

Ж Жанна Храмы Святого Рима читать дальше нас в места, которые с благоговением посещают поломники, места которых нет в обычных путеводителях. По-мимо безусловной ценности для верующих в каждой церкви присутствуют фрески - произведения искусства, и экскурсия наполнена историями Великих людей, нашедших последнюю обитель в этих храмах. Виктория подсказала нам и другие места для посещения. Для нашей компании (двое взрослых, 19-летний историк и 14-летний подросток) это было очень интересное времяпрепровождение. В целом рекомендуется после посещения "визитных карточек" Рима, особенно для верующих христиан, интересующихся историей церкви. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто интересуется историей церкви и хотел бы погрузиться в святая святых раннего Христианства. Виктория отвела

Н Наталья Храмы Святого Рима Спасибо большое Виктории за чудесную экскурсионную программу! Виктория прекрасно владеет материалом, старается показать как можно больше, и это не может оставить равнодушным! Я получила огромное удовольствие!

М Мария Главные святыни Рима Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса.

Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание.

Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!

V Vladislav Главные святыни Рима Спасибо Елене за интересную экскурсию.

М Мария Главные святыни Рима Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝

А Александр Главные святыни Рима Очень понравилось… ВСЁ

Е Екатерина Главные святыни Рима Спасибо большое Елене за замечательную экскурсию! За позитив и душевность за глубокие знания и прекрасно изложенную информацию!

Е Екатерина Главные святыни Рима Глубокая, интересная экскурсия. Рекомендуем всем, кто хочет неспешно и вдумчиво ознакомиться с главными святынями Рима. Мы получили огромное удовольствие от подачи материала экскурсовода, от общения с Еленой.

Н Наталья Главные святыни Рима Были на экскурсии с гидом Еленой! Все замечательно, все интересно, узнали много нового. Спасибо, Елене, за чудесно проведенное время. Рекомендую.

Т Татьяна Главные святыни Рима Огромное спасибо за интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все очень понравилось.

Е Екатерина Главные святыни Рима читать дальше интересным человеком, глубоко знающим предмет, и прекрасной женщиной, то обязательно нужно идти на экскурсию.

Елена, спасибо Вам огромное за прекрасный день в Риме, нам привередливым очень сложно угодить.

С уважением, Павел и Екатерина 18 ноября 2019 г. были на экскурсии "Главные святыни Рима" с Еленой. Если вы хотите провести исторически насыщенный день, с

А Александр Главные святыни Рима Елена очень добросовестный человек, проффессиональный историк. Маршрут экскурсии составлен грамотно. Были в Рима не первый раз, но на этой экскурсии узнали много нового. Спасибо.

Гид - профессионал высокого класса. Не было моментов, чтобы ей нечего было рассказать на протяжении всей экскурсии. Отлично знает читать дальше тему, прекрасно работает с людьми. От рассказа не устаешь, не смотря на то, что он очень насыщенный. В экскурсии так же присутствуют малоизвестные места, содержащие очень почитаемые христианские святыни, что так же добавляет очков в пользу этой экскурсии.

Рекомендую к посещению! Отличная экскурсия!Гид - профессионал высокого класса. Не было моментов, чтобы ей нечего было рассказать на протяжении всей экскурсии. Отлично знает

О Оковитов Главные святыни Рима Елена увлеченный и высокопрофессиональный гид. Хорошо владеет способностью устанавливать контакт с клиентом! Дай ей Бог здоровья и успехов

Е Елена Главные святыни Рима Это было чудесно! Елена замечательный гид. Много исторических фактов, при этом все запоминается. Материал выдаётся в очень понятной форме. Сразу видно, что знания накоплены при изучении истории, а не по поверхностной информации в интернете. Всем советую!!