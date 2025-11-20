Мини-группа
до 5 чел.
Средневековый Рим: Трастевере и Юбилей 2025
Прогулка по Трастевере раскроет секреты средневекового Рима и духовные аспекты Юбилея 2025. Уникальные соборы и их истории ждут вас
Начало: У церкови Сан-Франческо-а-Рипа
Расписание: во вторник в 10:00
Сегодня в 10:00
16 дек в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные святыни Рима
Исследуйте святыни Рима, где апостолы Петр и Павел оставили свой след. Восхититесь архитектурой и реликвиями, которые хранят историю христианства
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по святыням Рима
Откройте для себя духовное наследие Рима, посетив величественные базилики и церкви, хранящие древние реликвии и тайны христианства
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €174 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlla20 ноября 2025Виктория замечательный гид с хорошим знанием истории церкви и не только:))
Отлично провели время, так пролетело что не заметили.
У нас нет времени, чтобы походить с ней по Риму несколько дней ❤️
Но обязательно вернемся…
Спасибо еще раз ей огромное ❤️❤️❤️
- ННаталья4 октября 2025Сегодня были на экскурсии Елены. Отличный рассказчик, профессионал, супер специалист в сфере искусства и истории христианства. Узнали о христианских святынях, о которых и предположить не могли и куда не идут туристические маршруты. Спасибо за прекрасный день!
- ААнна16 августа 2025Спасибо большое Виктории за нашу экскурсию! Очень интересный материал, прекрасная его подача и видная невооруженным взглядом любовь и интерес к тому, о чем рассказывается - все это вместе сделало наш день ♥️
- ААнатолий15 апреля 2025Все было очень интересно.
- ЖЖанна8 апреля 2025Я рекомендую эту экскурсию тем, кто интересуется историей церкви и хотел бы погрузиться в святая святых раннего Христианства. Виктория отвела
- ННаталья18 декабря 2024Спасибо большое Виктории за чудесную экскурсионную программу! Виктория прекрасно владеет материалом, старается показать как можно больше, и это не может оставить равнодушным! Я получила огромное удовольствие!
- ММария1 августа 2023Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса.
Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание.
Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!
- VVladislav19 июля 2023Спасибо Елене за интересную экскурсию.
- ММария17 февраля 2023Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝
- ААлександр22 марта 2020Очень понравилось… ВСЁ
- ЕЕкатерина2 февраля 2020Спасибо большое Елене за замечательную экскурсию! За позитив и душевность за глубокие знания и прекрасно изложенную информацию!
- ЕЕкатерина27 декабря 2019Глубокая, интересная экскурсия. Рекомендуем всем, кто хочет неспешно и вдумчиво ознакомиться с главными святынями Рима. Мы получили огромное удовольствие от подачи материала экскурсовода, от общения с Еленой.
- ННаталья20 декабря 2019Были на экскурсии с гидом Еленой! Все замечательно, все интересно, узнали много нового. Спасибо, Елене, за чудесно проведенное время. Рекомендую.
- ТТатьяна3 декабря 2019Огромное спасибо за интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все очень понравилось.
- ЕЕкатерина23 ноября 201918 ноября 2019 г. были на экскурсии "Главные святыни Рима" с Еленой. Если вы хотите провести исторически насыщенный день, с
- ААлександр1 ноября 2019Елена очень добросовестный человек, проффессиональный историк. Маршрут экскурсии составлен грамотно. Были в Рима не первый раз, но на этой экскурсии узнали много нового. Спасибо.
- ААлексей17 октября 2019Отличная экскурсия!
Гид - профессионал высокого класса. Не было моментов, чтобы ей нечего было рассказать на протяжении всей экскурсии. Отлично знает
- ООковитов24 сентября 2019Елена увлеченный и высокопрофессиональный гид. Хорошо владеет способностью устанавливать контакт с клиентом! Дай ей Бог здоровья и успехов
- ЕЕлена2 июля 2019Это было чудесно! Елена замечательный гид. Много исторических фактов, при этом все запоминается. Материал выдаётся в очень понятной форме. Сразу видно, что знания накоплены при изучении истории, а не по поверхностной информации в интернете. Всем советую!!
- ППономаренко4 мая 2019Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии, проведенной Еленой. Елена, приглянулась мне с первого взгляда. Улыбчивая, мгновенно чувствует собеседника и подключается
