Лестница Спасителя – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Лестница Спасителя» в Риме на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Средневековый Рим: по улочкам Трастевере в Юбилей 2025
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Средневековый Рим: Трастевере и Юбилей 2025
Прогулка по Трастевере раскроет секреты средневекового Рима и духовные аспекты Юбилея 2025. Уникальные соборы и их истории ждут вас
Начало: У церкови Сан-Франческо-а-Рипа
Расписание: во вторник в 10:00
Сегодня в 10:00
16 дек в 10:00
€50 за человека
Главные святыни Рима
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные святыни Рима
Исследуйте святыни Рима, где апостолы Петр и Павел оставили свой след. Восхититесь архитектурой и реликвиями, которые хранят историю христианства
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Храмы Святого Рима
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по святыням Рима
Откройте для себя духовное наследие Рима, посетив величественные базилики и церкви, хранящие древние реликвии и тайны христианства
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €174 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alla
    20 ноября 2025
    Храмы Святого Рима
    Виктория замечательный гид с хорошим знанием истории церкви и не только:))
    Отлично провели время, так пролетело что не заметили.
    У нас нет времени, чтобы походить с ней по Риму несколько дней ❤️
    Но обязательно вернемся…
    Спасибо еще раз ей огромное ❤️❤️❤️
  • Н
    Наталья
    4 октября 2025
    Главные святыни Рима
    Сегодня были на экскурсии Елены. Отличный рассказчик, профессионал, супер специалист в сфере искусства и истории христианства. Узнали о христианских святынях, о которых и предположить не могли и куда не идут туристические маршруты. Спасибо за прекрасный день!
  • А
    Анна
    16 августа 2025
    Храмы Святого Рима
    Спасибо большое Виктории за нашу экскурсию! Очень интересный материал, прекрасная его подача и видная невооруженным взглядом любовь и интерес к тому, о чем рассказывается - все это вместе сделало наш день ♥️
  • А
    Анатолий
    15 апреля 2025
    Главные святыни Рима
    Все было очень интересно.
  • Ж
    Жанна
    8 апреля 2025
    Храмы Святого Рима
    Я рекомендую эту экскурсию тем, кто интересуется историей церкви и хотел бы погрузиться в святая святых раннего Христианства. Виктория отвела
    нас в места, которые с благоговением посещают поломники, места которых нет в обычных путеводителях. По-мимо безусловной ценности для верующих в каждой церкви присутствуют фрески - произведения искусства, и экскурсия наполнена историями Великих людей, нашедших последнюю обитель в этих храмах. Виктория подсказала нам и другие места для посещения. Для нашей компании (двое взрослых, 19-летний историк и 14-летний подросток) это было очень интересное времяпрепровождение. В целом рекомендуется после посещения "визитных карточек" Рима, особенно для верующих христиан, интересующихся историей церкви.

  • Н
    Наталья
    18 декабря 2024
    Храмы Святого Рима
    Спасибо большое Виктории за чудесную экскурсионную программу! Виктория прекрасно владеет материалом, старается показать как можно больше, и это не может оставить равнодушным! Я получила огромное удовольствие!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Главные святыни Рима
    Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса.
    Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание.
    Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!
  • V
    Vladislav
    19 июля 2023
    Главные святыни Рима
    Спасибо Елене за интересную экскурсию.
  • М
    Мария
    17 февраля 2023
    Главные святыни Рима
    Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝
  • А
    Александр
    22 марта 2020
    Главные святыни Рима
    Очень понравилось… ВСЁ
  • Е
    Екатерина
    2 февраля 2020
    Главные святыни Рима
    Спасибо большое Елене за замечательную экскурсию! За позитив и душевность за глубокие знания и прекрасно изложенную информацию!
  • Е
    Екатерина
    27 декабря 2019
    Главные святыни Рима
    Глубокая, интересная экскурсия. Рекомендуем всем, кто хочет неспешно и вдумчиво ознакомиться с главными святынями Рима. Мы получили огромное удовольствие от подачи материала экскурсовода, от общения с Еленой.
  • Н
    Наталья
    20 декабря 2019
    Главные святыни Рима
    Были на экскурсии с гидом Еленой! Все замечательно, все интересно, узнали много нового. Спасибо, Елене, за чудесно проведенное время. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 декабря 2019
    Главные святыни Рима
    Огромное спасибо за интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все очень понравилось.
  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2019
    Главные святыни Рима
    18 ноября 2019 г. были на экскурсии "Главные святыни Рима" с Еленой. Если вы хотите провести исторически насыщенный день, с
    интересным человеком, глубоко знающим предмет, и прекрасной женщиной, то обязательно нужно идти на экскурсию.
    Елена, спасибо Вам огромное за прекрасный день в Риме, нам привередливым очень сложно угодить.
    С уважением, Павел и Екатерина

  • А
    Александр
    1 ноября 2019
    Главные святыни Рима
    Елена очень добросовестный человек, проффессиональный историк. Маршрут экскурсии составлен грамотно. Были в Рима не первый раз, но на этой экскурсии узнали много нового. Спасибо.
  • А
    Алексей
    17 октября 2019
    Главные святыни Рима
    Отличная экскурсия!
    Гид - профессионал высокого класса. Не было моментов, чтобы ей нечего было рассказать на протяжении всей экскурсии. Отлично знает
    тему, прекрасно работает с людьми. От рассказа не устаешь, не смотря на то, что он очень насыщенный. В экскурсии так же присутствуют малоизвестные места, содержащие очень почитаемые христианские святыни, что так же добавляет очков в пользу этой экскурсии.
    Рекомендую к посещению!

  • О
    Оковитов
    24 сентября 2019
    Главные святыни Рима
    Елена увлеченный и высокопрофессиональный гид. Хорошо владеет способностью устанавливать контакт с клиентом! Дай ей Бог здоровья и успехов
  • Е
    Елена
    2 июля 2019
    Главные святыни Рима
    Это было чудесно! Елена замечательный гид. Много исторических фактов, при этом все запоминается. Материал выдаётся в очень понятной форме. Сразу видно, что знания накоплены при изучении истории, а не по поверхностной информации в интернете. Всем советую!!
  • П
    Пономаренко
    4 мая 2019
    Главные святыни Рима
    Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии, проведенной Еленой. Елена, приглянулась мне с первого взгляда. Улыбчивая, мгновенно чувствует собеседника и подключается
    на его волну. Очень образованный и грамотный человек, она очень просто доносит сложную информацию и при этом будет интересна как искушенному путешественнику, так и впервые вступившему на римскую землю туристу. Благодарю Елену за чудесные часы человеческого общение, огромное количество важной информации для меня и прекрасную прогулку по Христианским святыням Рима. Обязательно буду рекомендовать экскурсию с Еленой своим друзьям!

