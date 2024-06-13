Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)

Почувствовать скоротечность времени в маленьких городах, где всё буквально дышит историей
Италия — это не только шум прибрежных волн и красота Средиземного моря.

В регионе Умбрия на вершине холма стоит каменный городок Спелло с жёлтыми домиками и яркими растениями. А рядом — город Ассизи, улочки которого сохранили средневековый вид.

Эти места можно назвать не только сердцем, но и душой Италии, навечно сохранившейся в стенах старинных построек.
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ассизи — античная архитектура и Святой Франческо

В этом городе можно ощутить духовную гармонию и полюбоваться античной архитектурой. Паломники утверждают, что достопримечательности Ассизи наполнены божественным дыханием. Главная из них — базилика Святого Франческо. Её фасады удивляют эклектикой, сочетающей романский и готический стили, а внутреннее убранство впечатляет роскошью.

Также вы прикоснётесь к стенам монументальной цитадели Рокка Маджоре 13 века, подниметесь на сторожевую башню и насладитесь головокружительными видами зелёных долин. А ещё — по желанию полакомитесь местными сырами и винами.

Спелло — цветы и городские ворота

Тишина горных массивов, величие исторических памятников, доброжелательность и гостеприимство местных людей делают этот город маленьким оазисом большой шумной страны. Уютные улочки то резко бегут вверх, то спускаются вниз, обнимая своим цветочным убранством.

Красоту города дополняют исторические достопримечательности — монументальные Ворота Венеры, средневековые ворота Сан-Анжело, остатки северных городских ворот, старинные церкви и башни.

Организационные детали

  • Отправляемся из Рима в 08:13 на поезде от вокзала Тибуртина или в 08:00 от вокзала Термини. Дорога занимает 2 часа.
  • Возвращаемся в Рим из Спелло на поезде в 18:48. Дорога занимает 2 часа.
  • Дополнительные расходы: проезд на поезде и автобусе внутри городов (по необходимости) — около €30/чел. за всю поездку; сыры и вино в Ассизи — около €7–10/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале в Риме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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