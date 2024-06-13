Италия — это не только шум прибрежных волн и красота Средиземного моря. В регионе Умбрия на вершине холма стоит каменный городок Спелло с жёлтыми домиками и яркими растениями. А рядом — город Ассизи, улочки которого сохранили средневековый вид. Эти места можно назвать не только сердцем, но и душой Италии, навечно сохранившейся в стенах старинных построек.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ассизи — античная архитектура и Святой Франческо

В этом городе можно ощутить духовную гармонию и полюбоваться античной архитектурой. Паломники утверждают, что достопримечательности Ассизи наполнены божественным дыханием. Главная из них — базилика Святого Франческо. Её фасады удивляют эклектикой, сочетающей романский и готический стили, а внутреннее убранство впечатляет роскошью.

Также вы прикоснётесь к стенам монументальной цитадели Рокка Маджоре 13 века, подниметесь на сторожевую башню и насладитесь головокружительными видами зелёных долин. А ещё — по желанию полакомитесь местными сырами и винами.

Спелло — цветы и городские ворота

Тишина горных массивов, величие исторических памятников, доброжелательность и гостеприимство местных людей делают этот город маленьким оазисом большой шумной страны. Уютные улочки то резко бегут вверх, то спускаются вниз, обнимая своим цветочным убранством.

Красоту города дополняют исторические достопримечательности — монументальные Ворота Венеры, средневековые ворота Сан-Анжело, остатки северных городских ворот, старинные церкви и башни.

Организационные детали