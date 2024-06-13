В этом городе можно ощутить духовную гармонию и полюбоваться античной архитектурой. Паломники утверждают, что достопримечательности Ассизи наполнены божественным дыханием. Главная из них — базилика Святого Франческо. Её фасады удивляют эклектикой, сочетающей романский и готический стили, а внутреннее убранство впечатляет роскошью.
Также вы прикоснётесь к стенам монументальной цитадели Рокка Маджоре 13 века, подниметесь на сторожевую башню и насладитесь головокружительными видами зелёных долин. А ещё — по желанию полакомитесь местными сырами и винами.
Спелло — цветы и городские ворота
Тишина горных массивов, величие исторических памятников, доброжелательность и гостеприимство местных людей делают этот город маленьким оазисом большой шумной страны. Уютные улочки то резко бегут вверх, то спускаются вниз, обнимая своим цветочным убранством.
Красоту города дополняют исторические достопримечательности — монументальные Ворота Венеры, средневековые ворота Сан-Анжело, остатки северных городских ворот, старинные церкви и башни.
Организационные детали
Отправляемся из Рима в 08:13 на поезде от вокзала Тибуртина или в 08:00 от вокзала Термини. Дорога занимает 2 часа.
Возвращаемся в Рим из Спелло на поезде в 18:48. Дорога занимает 2 часа.
Дополнительные расходы: проезд на поезде и автобусе внутри городов (по необходимости) — около €30/чел. за всю поездку; сыры и вино в Ассизи — около €7–10/чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 238 туристов
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Вот уже много лет моя профессиональная деятельность тесно связана со сферой туризма. А от вечного города Рим у меня не проходящий синдром Стендаля:) Я читать дальше
делаю путешественников счастливыми — это мой главный девиз! Я очень дружелюбно, позитивно и интересно провожу экскурсии, с удовольствием делюсь своими знаниями и секретами итальянской жизни. Для меня как для человека, любящего свое дело, важно уметь чувствовать аудиторию, стараться быть с людьми на одной волне, понять их ожидания. Только опираясь на интерес слушателей можно нести доброе, прекрасное и вечное. Во время путешествия нестрашно чего-то не услышать, вот не увидеть что-то интересное — это обидно. Со мной всегда легко, весело, увлекательно и вкусно!