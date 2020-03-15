13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уже на выезде из Рима глазам открываются очаровательные панорамы полей, холмов, речушек и пасущихся овечек. Прибыв на станцию Орвьето, нас ждет первое приключение – подъем на скалу высотой более 300 метров, на которой расположен центр городка, и этот путь нам поможет проделать маленький смешной вагон фуникулера, который появился в этом городе еще в конце 19 века.

Очутившись в верхней части городе, нас ждет первый сюрприз – мы получим захватывающий вид, который не оставит равнодушным ни одного путешественника – долину вокруг города с виллами и виноградниками, и далекие зеленые холмы на горизонте.

Рядом со смотровой площадкой находится чудо инженерной мысли 16 века – колодец св. Патрика, уходящий вглубь более чем на 50 метров! Я расскажу, с какой целью построили этот колодец, откуда появилось такое странное название (ведь Патрик – это не итальянский святой, а ирландский!), и почему спиралевидные лестницы в колодце не пересекаются.

Прогуливаясь по узким улочкам города, я расскажу об истории Орвьето, которая начинается в далеких VIII-III вв. до нашей эры, как город назывался по-этрусски и почему его разрушили до основания римляне, что стало с ним в Средние века, и до 1860 года, когда он вошел в состав объединенного Итальянского королевства.

Наконец, совершенно неожиданно мы увидим городской собор – невероятный образец итальянской готики, с мозаиками Андреа Орканья на фасаде и фресками Луки Синьорелли в capella Nuova, ставшими прообразом Страшного Суда Микеланджело в Сикстинской капелле. Нужно сказать, что в Италии готика – это достаточно редкая вещь, и именно поэтому собор Орвьето интересен своими рельефами, мозаиками, скульптурными украшениями и внутренним убранством. Кроме того, основанием для его постройки послужило чудо, ставшее позже поводом для провозглашения Папой очень важного католического праздника Тела Господня. Напоследок мы поднимемся на городскую башню, с которой открывается самый лучший вид на городские крыши, окрестности и собор.