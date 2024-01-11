13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Рима в Умбрию

Увлекательное путешествие из Рима в Умбрию подарит незабываемые впечатления от природы и культуры. Откройте для себя Орвьето и его сокровища
Если Рим уже изучен, стоит отправиться в Умбрию, чтобы насладиться её зелёными пейзажами и историей. В Орвьето ждут виноградники, уникальный колодец св. Патрика и великолепный собор, являющийся редким образцом итальянской готики. Фуникулёр доставит на вершину скалы, откуда открываются потрясающие виды. История города, его архитектура и природные красоты оставят незабываемые впечатления
5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Потрясающие природные виды
  • 🏛 Уникальная архитектура Орвьето
  • 🚋 Поездка на фуникулёре
  • ⛪ Величественный собор
  • 🔍 Интересная история региона
  • 🍇 Винодельческие традиции
Из Рима в Умбрию
Из Рима в Умбрию
Из Рима в Умбрию

Что можно увидеть

  • Колодец св. Патрика
  • Собор Орвьето
  • Городская башня

Описание экскурсии

К городу на фуникулёре

Уже на выезде из Рима перед глазами раскрываются очаровательные панорамы полей, холмов, речушек и пасущихся овечек. Прибыв на станцию Орвието, нас ждёт первое приключение — подъём на скалу высотой более 300 метров, где расположен центр городка. Этот путь мы преодолеем на забавном маленьком вагоне фуникулёра, который появился здесь ещё в конце 19 века.

Вид на Умбрию и тайна колодца

Оказавшись в верхней части Орвието, нас встретит первый сюрприз — захватывающий вид на долину с виллами, виноградниками и зелёными холмами. Рядом со смотровой площадкой вы увидите инженерное чудо 16 века: колодец Святого Патрика, глубиной более 50 метров. Я расскажу, зачем его построили, почему он так назван (ведь Патрик — это не итальянский святой, а ирландский!) и как устроены лестницы, которые не пересекаются.

Путь сквозь века

Прогуливаясь по узким улочкам, вы услышите историю Орвието, которая началась ещё до нашей эры. Узнаете, как город назывался у этрусков, почему был разрушен римлянами, что с ним происходило в Средние века и как он стал частью объединённого Итальянского королевства в 1860 году.

Собор, вдохновивший Микеланджело

Мы посетим городской собор — редкий для Италии образец готики с мозаиками Андреа Орканьи на фасаде и фресками Луки Синьорелли в капелле Нуова. Именно эти фрески вдохновили Микеланджело на создание Страшного Суда в Сикстинской капелле. Собор поражает рельефами, скульптурами и внутренним убранством, а его строительство началось после чуда, ставшего основой для праздника Тела Господня.

Взгляд на город с высоты

Напоследок поднимемся на городскую башню, с которой открывается самый лучший вид на городские крыши, окрестности и собор.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: поезд до Орвьето — €7,80 в одну сторону; входной билет в колодец Святого Патрика — €5, в собор — €3, на башню — €2,80
  • Пообедать можно по желанию в одной из тратторий в центре города, а в тёплое время года я бы рекомендовала устроить пикник в городском парке

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вокзала Термини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1300 туристов
Всем привет! Я счастливый человек, потому что моё образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу весёлые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
А
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки. Марину – интересный рассказчик, подача материала активная, чувствуется хороший объём знаний и умение превратить его в красочную историю, слушать и общаться очень легко. Сама локация очень интересна для изучения, плюс там очень красиво.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
Всем рекомендую экскурсию в Умбрию с Мариной. Экскурсия хорошо организована, все четко спланировано, нет никакой спешки.
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алексндр
Если вы немного устали от шумного Рима,то очень неплохой вариант погулять по улочкам маленького городка и пообедать в местных ресторанчиках.. Собор прекрасен,точнее это Шедевр,редкий образец готики с мозаикой.. Марина отличный собеседник,время пролетело быстро и легко.
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М
Несмотря на то, что прошло уже больше двух недель после посещения Орвието, все время возвращаюсь мысленно к этому удивительному городку. В нем все прекрасно: виды с крепости и колокольни, колодец(в
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него надо обязательно спуститься, чтобы прочувствовать гениальность инженерной мысли), и конечно СОБОР! Это просто шедевр! Спасибо Марине, что в ее списке есть такая экскурсия! Всего полтора часа на электричке из Рима(кошмар с туннелями и перепадами давления можно пережить) и вы оказываетесь в тихом уютном городке, наслаждаетесь видами, фресками, рассказами Марины. Нам немного не хватило времени на покупку вина и кружев - фиеста….. Но как-нибудь в другой раз. .

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Дмитрий
Огромное спасибо Марине за замечательную поездку в Орвието! Марина прекрасный знаток исторического материала, отлично разбирается в архитектуре, а также чрезвычайно обаятельный человек с широким кругозором и эрудицией. Она замечательно адаптирует
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экскурсию под интересы клиента: так, например, мы заехали в чудесный городок Баньореджио, который действительно стал кульминацией этого прекрасного дня. Умбрия - неимоверно интересный регион и мы обязательно вернемся чтобы изучить его достопримечательности более подробно и мы надеемся, что Марина нам в этом в дальнейшем поможет! Еще раз огромное спасибо!

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Л
Для всех путешествующих по Италии туристов, которые хотят задержаться в Риме более трех дней, рекомендую эту замечательную экскурсию. Когда начинает утомлять суета Рима, когда хочется спокойствия и умиротворенности, когда хочется
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погрузится в средневековую атмосферу маленького города, есть возможность поехать в итальянскую провинцию Умбрия. Время, проведенное в небольшом городке Орвието, с помощью увлекательных рассказов и исторических справок Марины проходит абсолютно не заметно. Оно совсем не чувствуется и более того, не хотелось бы повторять слова многих других ее туристов, но Марина умеет искусно подстроиться под любые запросы и пожелания туристов. Выбирая себе гида, я, как и большинство, отталкивалась от отзывов, и абсолютно не пожалела о сделанном выборе и в пользу экскурсии, и в пользу гида

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И
Мариночка! спасибо большое за чудесную экскурсию в Орвието! и обзорную экскурсию по Риму. Благодаря тебе и твоим знаниям мы узнали и полюбили Рим ещё сильнее) Приятно было ходить по земле
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любимой Италии с таким знающим, тактичным, умным и интересным человеком! Действительно, было ощущение, что мы в гостях у подруги) а это чувство очень ценно! Спасииибо ещё раз! Надеюсь, мы ещё встретимся;) Ирина и Юлия. Советую обращаться к Марине в качестве гида всем, кто ищет хороших знаний об объекте экскурсии, разбавленных порцией приятных отвлеченных бесед и шуток просто о жизни в Италии и о том, чем живёт эта страна, тактичность и грамотность плана маршрута.

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