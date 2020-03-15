13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подземный, наземный, готический Орвьето

Марина
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Марина – ваш гид
Если в Риме все основные достопримечательности уже изучены и хочется на денек сбежать из шумного города, я предлагаю поехать в соседний регион – Умбрия, где находятся невероятно красивые леса, горы, холмы.

Итальянцы называют Умбрию зелеными легкими Италии», а иногда – «зеленым сердцем» Италии.

В Умбрии нужно гулять, наслаждаться увиденным и обязательно попробовать местные мясные деликатесы.

Мы поедем в город Орвьето, имеющий свою неповторимую историю, ремесла, винодельческие традиции и достопримечательности.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Из Рима в Умбрию
Из Рима в Умбрию

Уже на выезде из Рима глазам открываются очаровательные панорамы полей, холмов, речушек и пасущихся овечек. Прибыв на станцию Орвьето, нас ждет первое приключение – подъем на скалу высотой более 300 метров, на которой расположен центр городка, и этот путь нам поможет проделать маленький смешной вагон фуникулера, который появился в этом городе еще в конце 19 века.

Очутившись в верхней части городе, нас ждет первый сюрприз – мы получим захватывающий вид, который не оставит равнодушным ни одного путешественника – долину вокруг города с виллами и виноградниками, и далекие зеленые холмы на горизонте.
Рядом со смотровой площадкой находится чудо инженерной мысли 16 века – колодец св. Патрика, уходящий вглубь более чем на 50 метров! Я расскажу, с какой целью построили этот колодец, откуда появилось такое странное название (ведь Патрик – это не итальянский святой, а ирландский!), и почему спиралевидные лестницы в колодце не пересекаются.

Прогуливаясь по узким улочкам города, я расскажу об истории Орвьето, которая начинается в далеких VIII-III вв. до нашей эры, как город назывался по-этрусски и почему его разрушили до основания римляне, что стало с ним в Средние века, и до 1860 года, когда он вошел в состав объединенного Итальянского королевства.

Наконец, совершенно неожиданно мы увидим городской собор – невероятный образец итальянской готики, с мозаиками Андреа Орканья на фасаде и фресками Луки Синьорелли в capella Nuova, ставшими прообразом Страшного Суда Микеланджело в Сикстинской капелле. Нужно сказать, что в Италии готика – это достаточно редкая вещь, и именно поэтому собор Орвьето интересен своими рельефами, мозаиками, скульптурными украшениями и внутренним убранством. Кроме того, основанием для его постройки послужило чудо, ставшее позже поводом для провозглашения Папой очень важного католического праздника Тела Господня. Напоследок мы поднимемся на городскую башню, с которой открывается самый лучший вид на городские крыши, окрестности и собор.

Организационные детали

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Дополнительные расходы на трансфер и входные билеты: поезд до Орвьето – 7,80 евро в 1 сторону; входной билет в колодец св. Патрика – 5 евро, в собор – 3 евро, на башню – 2,80 евро.
Пообедать можно по желанию в одной из тратторий в центре города, а в теплое время года я бы рекомендовала устроить пикник в городском парке.

Из Рима в Умбрию
Из Рима в Умбрию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От вокзала Roma Termini в 8.40 утра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино - я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Несмотря на то, что прошло уже больше двух недель после посещения Орвието, все время возвращаюсь мысленно к этому удивительному городку. В нем все прекрасно: виды с крепости и колокольни, колодец( в него надо обязательно спуститься, чтобы прочувствовать гениальность инженерной мысли), и конечно СОБОР! Это просто шедевр! Спасибо Марине, что в ее списке есть такая экскурсия! Всего полтора часа на электричке из Рима( кошмар с туннелями и перепадами давления можно пережить) и вы оказываетесь в тихом уютном городке , наслаждаетесь видами, фресками, рассказами Марины. Нам немного не хватило времени на покупку вина и кружев - фиеста..... Но как-нибудь в другой раз..
28 марта 2016
Поездка была прекрасной, большое спасибо Марине и ее подруге - Кате: была возможность полюбоваться пейзажами Умбрии, заехать в умирающий город - Баньореджо, и, конечно, увидеть Орвьето. Кафедральный собор восхитил, особенно - барельефы; сам городок довольно милый, со своей душевной атмосферой. Хотелось бы вернуться еще раз.
Лариса
15 марта 2016
Были в Умбрии в середине марта. Экскурсию проводила Марина. Рассказала много интересного - не написанного в доступных источниках. Показала удивительные места и в том числе показала прекрасное место для обеда!!! Однозначно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
Дмитрий
19 октября 2015
Огромное спасибо Марине за замечательную поездку в Орвието! Марина прекрасный знаток исторического материала, отлично разбирается в архитектуре, а также чрезвычайно обаятельный человек с широким кругозором и эрудицией. Она замечательно адаптирует экскурсию под интересы клиента: так, например, мы заехали в чудесный городок Баньореджио, который действительно стал кульминацией этого прекрасного дня. Умбрия - неимоверно интересный регион и мы обязательно вернемся чтобы изучить его достопримечательности более подробно и мы надеемся, что Марина нам в этом в дальнейшем поможет! Еще раз огромное спасибо!
13 января 2015
Для всех путешествующих по Италии туристов, которые хотят задержаться в Риме более трех дней, рекомендую эту замечательную экскурсию. Когда начинает утомлять суета Рима, когда хочется спокойствия и умиротворенности, когда хочется погрузится в средневековую атмосферу маленького города, есть возможность поехать в итальянскую провинцию Умбрия. Время, проведенное в небольшом городке Орвието, с помощью увлекательных рассказов и исторических справок Марины проходит абсолютно не заметно. Оно совсем не чувствуется и более того, не хотелось бы повторять слова многих других ее туристов, но Марина умеет искусно подстроиться под любые запросы и пожелания туристов. Выбирая себе гида, я, как и большинство, отталкивалась от отзывов, и абсолютно не пожалела о сделанном выборе и в пользу экскурсии, и в пользу гида
28 апреля 2014
Мариночка! спасибо большое за чудесную экскурсию в Орвието! и обзорную экскурсию по Риму. Благодаря тебе и твоим знаниям мы узнали и полюбили Рим ещё сильнее) Приятно было ходить по земле любимой Италии с таким знающим, тактичным, умным и интересным человеком! Действительно, было ощущение, что мы в гостях у подруги) а это чувство очень ценно! Спасииибо ещё раз! Надеюсь, мы ещё встретимся ;) Ирина и Юлия. Советую обращаться к Марине в качестве гида всем, кто ищет хороших знаний об объекте экскурсии, разбавленных порцией приятных отвлеченных бесед и шуток просто о жизни в Италии и о том, чем живёт эта страна, тактичность и грамотность плана маршрута.
7 апреля 2014
Спасибо большое Марине за чудесную экскурсию,которая влюбила нас в Рим. Марина очень профессиональный экскурсовод, очень интересно (и самое главно не нудно) рассказывает о всех достопримечательностях......всем советую!!!!! СПАСИБО!
Борис
25 марта 2014
Марина — очень образованная и милая девушка, проводила нам экскурсию со своим мужем Лео. Экскурсия была очень познавательная, Лео, немного говорящий по-русски, придал ей особый колорит. Кроме самой экскурсии много разговаривали о политике и жизни в Италии.

Умбрия — чудесное место, всем советую сюда обязательно съездить, чтобы получить представление об итальянской жизни, отличной от столичной. Кроме всего прочего в Умбрии великолепная еда и безупречная чистота.

В конце экскурсии мы рассказали, что на следующий день самостоятельно идем в Ватикан, Марина отвезла нас к себе домой и выдала брошюру собственного производства с описанием устройства Ватикана и того, что в нем стоит посмотреть.

Ребята, всем советую — экономьте свое время, обращайтесь к такими прекрасными людьми как Марина и Лео, у вас останутся незабываемые впечатления! Спасибо за встречу!
18 марта 2014
В начале марта мы с подругой съездили в Рим. Заранее, еще дома забронировали экскурсию. Марина-замечательный, отзывчивый и очень приятный в общении человек. С первых же минут знакомства у нас было ощущение, что мы в гостях у хорошей подружки. Все было легко и непринужденно, при этом очень информативно и ненавязчиво. Марине чудесным образом удалось учесть все наши противоречивые пожелания. Мариночка, большое тебе спасибо, за нашу встречу! У нас остались самые теплые воспоминания! Удачи тебе! Наташа и Яна.
15 марта 2014
Хороший гид, это как правило человек с гуманитарным образованием, хорошо подвешенным языком и немалой долей личного обаяния. У Марины со всем этим полный порядок. Милая, интелигентная, с прекрасным чувством юмора, даже на меня, человека выросшего в туристическом автобусе и заматеревшего на площадях Петербурга и Иерусалима, она произвела самое приятное впечатление, а мы, гиды, народ ревнивый. 5+ и огромное спасибо! Вениамин и Мариетта Славины.
Ещё 3 отзыва

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