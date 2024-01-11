13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если Рим уже изучен, стоит отправиться в Умбрию, чтобы насладиться её зелёными пейзажами и историей. В Орвьето ждут виноградники, уникальный колодец св. Патрика и великолепный собор, являющийся редким образцом итальянской готики. Фуникулёр доставит на вершину скалы, откуда открываются потрясающие виды. История города, его архитектура и природные красоты оставят незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

К городу на фуникулёре

Уже на выезде из Рима перед глазами раскрываются очаровательные панорамы полей, холмов, речушек и пасущихся овечек. Прибыв на станцию Орвието, нас ждёт первое приключение — подъём на скалу высотой более 300 метров, где расположен центр городка. Этот путь мы преодолеем на забавном маленьком вагоне фуникулёра, который появился здесь ещё в конце 19 века.

Вид на Умбрию и тайна колодца

Оказавшись в верхней части Орвието, нас встретит первый сюрприз — захватывающий вид на долину с виллами, виноградниками и зелёными холмами. Рядом со смотровой площадкой вы увидите инженерное чудо 16 века: колодец Святого Патрика, глубиной более 50 метров. Я расскажу, зачем его построили, почему он так назван (ведь Патрик — это не итальянский святой, а ирландский!) и как устроены лестницы, которые не пересекаются.

Путь сквозь века

Прогуливаясь по узким улочкам, вы услышите историю Орвието, которая началась ещё до нашей эры. Узнаете, как город назывался у этрусков, почему был разрушен римлянами, что с ним происходило в Средние века и как он стал частью объединённого Итальянского королевства в 1860 году.

Собор, вдохновивший Микеланджело

Мы посетим городской собор — редкий для Италии образец готики с мозаиками Андреа Орканьи на фасаде и фресками Луки Синьорелли в капелле Нуова. Именно эти фрески вдохновили Микеланджело на создание Страшного Суда в Сикстинской капелле. Собор поражает рельефами, скульптурами и внутренним убранством, а его строительство началось после чуда, ставшего основой для праздника Тела Господня.

Взгляд на город с высоты

Напоследок поднимемся на городскую башню, с которой открывается самый лучший вид на городские крыши, окрестности и собор.

Организационные детали