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Красоты Парка "Вилла Боргезе"

5
1 отзыв
Наталья В.
Наталья В. – Гид из Рима
В рамках обзорной экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ — старинные памятники и красивейшие 🤩 виллы самого большого римского парка.

Прогуливаясь по тенистым аллеям вы узнаете о том кто же такой этот Боргезе, в честь которого назван парк 🌳 и для чего ему была нужна такая роскошная вилла.

Также вы побываете на Вилле Медичи и увидите сады, которые появились в Риме еще в I веке до нашей эры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €80 за экскурсию

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Красоты Парка "Вилла Боргезе"
Красоты Парка "Вилла Боргезе"

Что вы увидите

  • «Арансьера»
  • «Музей Карло Билотти»
  • «Казино дель Грациано»
  • Домз-музей Пьетро Каноника
  • Театр Глобус
  • Вилла Медичи
  • Храм Антонины и Фаустины
  • Храм Эскулапа
  • Фонтан морских лошадей
  • Фонтан черепах
  • Фонтан Крылатая Виктория
  • Фонтан Венеры
  • Фонтаны маска
Парк Вилла Боргезе является одним из самых больших и замечательных туристических достопримечательностей 🏛️ Рима. Он простирается в сердце Вечного города на 80 гектаров, где английские сады чередуются с итальянскими садами, с виллами, лесами, фонтанами, прудами, статуями и другими великолепными памятниками, которые делают Парк 🌳 Вилла Боргезе- одним из любимых туристических мест как для итальянцев, так и иностранцев.
Я расскажу вам историю 📖 возникновения этого парка, познакомлю с семьей Боргезе, и покажу замечательные виллы и памятники, после обзорной экскурсии 🧭 мы посетим знаменитую Виллу Медичи.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей Вилла Медичи 12-13 Евро
Начало
🚩 viale delle Belli Arti, 131
Место завершения
🏁 Viale Trinita dei Monti, 1
Красоты Парка "Вилла Боргезе"
Красоты Парка "Вилла Боргезе"
Красоты Парка "Вилла Боргезе"
Красоты Парка "Вилла Боргезе"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья В.
Наталья В.
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