Парк Вилла Боргезе является одним из самых больших и замечательных туристических достопримечательностей 🏛️ Рима. Он простирается в сердце Вечного города на 80 гектаров, где английские сады чередуются с итальянскими садами, с виллами, лесами, фонтанами, прудами, статуями и другими великолепными памятниками, которые делают Парк 🌳 Вилла Боргезе- одним из любимых туристических мест как для итальянцев, так и иностранцев.

Я расскажу вам историю 📖 возникновения этого парка, познакомлю с семьей Боргезе, и покажу замечательные виллы и памятники, после обзорной экскурсии 🧭 мы посетим знаменитую Виллу Медичи.