Парк Вилла Боргезе является одним из самых больших и замечательных туристических достопримечательностей 🏛️ Рима. Он простирается в сердце Вечного города на 80 гектаров, где английские сады чередуются с итальянскими садами, с виллами, лесами, фонтанами, прудами, статуями и другими великолепными памятниками, которые делают Парк 🌳 Вилла Боргезе- одним из любимых туристических мест как для итальянцев, так и иностранцев.
Я расскажу вам историю 📖 возникновения этого парка, познакомлю с семьей Боргезе, и покажу замечательные виллы и памятники, после обзорной экскурсии 🧭 мы посетим знаменитую Виллу Медичи.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в музей Вилла Медичи 12-13 Евро
Начало
🚩 viale delle Belli Arti, 131
Место завершения
🏁 Viale Trinita dei Monti, 1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.