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Легенды барочного Рима

Olga S.
Olga S. – Гид из Рима
Легенды барочного Рима
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Легенды барочного Рима
Легенды барочного Рима

Что вы увидите

  • Мы посетим пл. Барберини
  • пл. Испании
  • фонтан Треви
  • улица Кондотти
  • храм императора Адриана
  • храм Святого Людовика
  • пл. Навона
  • пл. Фарнезе
  • фонтан Черепах
Наша прогулка 👣 охватит большую часть исторического центра, где находятся самые культовые места, которые обязательно надо увидеть и услышать дивную музыку, застывшую в камне. Главным незримым героем будет Бернини, который и подарил человечеству стиль барокко, а также его друзья и коллеги, которые дружно поддержали эту инновацию. Мы услышим историю 📖 площадей, фонтанов, скульптур и памятников, вплетенных в канву легенды. Именно так Рим запомнится вам лучше всего!
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят услуги гида. По желанию туристы могут выпить самое вкусное капучино в историческом центре и перекусить на площади цветов
  • где продаются местные продукты.
Что не входит
  • По желанию туристы могут выпить самое вкусное капучино в историческом центре
  • 2 евро и перекусить на площади цветов
  • где продаются местные продукты
  • 3-5 евро
Начало
🚩 Piazza Barberini 24/26
Место завершения
🏁 Sinagoga, Lungotevere de Cenci
Легенды барочного Рима
Легенды барочного Рима
Легенды барочного Рима
Легенды барочного Рима
Легенды барочного Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga S.
Olga S.
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