Наша прогулка 👣 охватит большую часть исторического центра, где находятся самые культовые места, которые обязательно надо увидеть и услышать дивную музыку, застывшую в камне. Главным незримым героем будет Бернини, который и подарил человечеству стиль барокко, а также его друзья и коллеги, которые дружно поддержали эту инновацию. Мы услышим историю 📖 площадей, фонтанов, скульптур и памятников, вплетенных в канву легенды. Именно так Рим запомнится вам лучше всего!