Наша прогулка 👣 охватит большую часть исторического центра, где находятся самые культовые места, которые обязательно надо увидеть и услышать дивную музыку, застывшую в камне. Главным незримым героем будет Бернини, который и подарил человечеству стиль барокко, а также его друзья и коллеги, которые дружно поддержали эту инновацию. Мы услышим историю 📖 площадей, фонтанов, скульптур и памятников, вплетенных в канву легенды. Именно так Рим запомнится вам лучше всего!
Что входит
В стоимость экскурсии входят услуги гида. По желанию туристы могут выпить самое вкусное капучино в историческом центре и перекусить на площади цветов
где продаются местные продукты.
Что не входит
По желанию туристы могут выпить самое вкусное капучино в историческом центре
2 евро и перекусить на площади цветов
где продаются местные продукты
3-5 евро
Начало
🚩 Piazza Barberini 24/26
Место завершения
🏁 Sinagoga, Lungotevere de Cenci
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.