Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра

Откройте для себя художественные сокровища Ватикана в сопровождении профессионального гида.

За несколько часов вы пройдете путь, охватывающий более 2000 лет истории искусства, религии и политики, от античных коллекций до шедевров эпохи Возрождения.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Сокровища Ватиканских музеев

Экскурсия начинается с одного из самых известных музейных комплексов мира. Вы пройдете по залам, где собраны произведения античности, эпохи Возрождения и барокко. В программу входит осмотр Галереи карт с географическими фресками XVI века, Галереи гобеленов по эскизам Рафаэля и Залов Рафаэля с фресками великого мастера, включая «Афинскую школу».

Шедевры Сикстинской капеллы

Кульминацией экскурсии становится посещение Сикстинской капеллы. Здесь вы увидите фрески Микеланджело — «Сотворение Адама» и «Страшный суд», а также работы Боттичелли и Перуджино. Это место, где проходят конклавы по выбору Папы Римского.

Собор Святого Петра

Завершает маршрут посещение главного храма католического мира. В соборе Святого Петра вы увидите «Пьету» Микеланджело — единственную подписанную работу мастера, папский алтарь с бронзовым балдахином Бернини и сможете осмотреть интерьеры архитектурного памятника. Важная информация:
  • Для посещения религиозных объектов требуется соблюдение дресс-кода: закрытые плечи и колени.
  • Фотографирование разрешено почти везде, кроме Сикстинской капеллы.
  • Вход в собор Святого Петра возможен только при отсутствии церковных мероприятий.

Экскурсии проводятся каждый день, кроме воскресения

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Галерея карт
  • Галерея гобеленов
  • Галерея канделябров
  • Залы Рафаэля
  • Двор Пинии
  • Сикстинская капелла
  • Собор Святого Петра
  • Площадь Святого Петра
Что включено
  • Профессиональный лицензированный гид
  • Наушники (аудиосистема) для комфортного прослушивания гида
  • Организация и сопровождение на всех этапах тура
Что не входит в цену
  • Билет в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу - 25 евро
  • Билет в собор Святого Петра - 7 евро
  • Лифт и подъем на купол святого Петра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Santamaura, 12
Завершение: Собор Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся каждый день, кроме воскресения
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
15 ноя 2025
Была на экскурсии в Ватикане 14.11.25, гид Кристина, очень приятная девушка, рассказывала очень захватывающе, интересно, было комфортно. Ну а сам Ватикан конечно необыкновенный, впечатляющий, величественный, время прошло совершенно незаметно❤️😻 Организаторам спасибо, очередь не стояли, везде проходили очень быстро.

Входит в следующие категории Рима

