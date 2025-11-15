Откройте для себя художественные сокровища Ватикана в сопровождении профессионального гида.
За несколько часов вы пройдете путь, охватывающий более 2000 лет истории искусства, религии и политики, от античных коллекций до шедевров эпохи Возрождения.
За несколько часов вы пройдете путь, охватывающий более 2000 лет истории искусства, религии и политики, от античных коллекций до шедевров эпохи Возрождения.
Описание экскурсии
Сокровища Ватиканских музеев
Экскурсия начинается с одного из самых известных музейных комплексов мира. Вы пройдете по залам, где собраны произведения античности, эпохи Возрождения и барокко. В программу входит осмотр Галереи карт с географическими фресками XVI века, Галереи гобеленов по эскизам Рафаэля и Залов Рафаэля с фресками великого мастера, включая «Афинскую школу».
Шедевры Сикстинской капеллы
Кульминацией экскурсии становится посещение Сикстинской капеллы. Здесь вы увидите фрески Микеланджело — «Сотворение Адама» и «Страшный суд», а также работы Боттичелли и Перуджино. Это место, где проходят конклавы по выбору Папы Римского.
Собор Святого Петра
Завершает маршрут посещение главного храма католического мира. В соборе Святого Петра вы увидите «Пьету» Микеланджело — единственную подписанную работу мастера, папский алтарь с бронзовым балдахином Бернини и сможете осмотреть интерьеры архитектурного памятника. Важная информация:
- Для посещения религиозных объектов требуется соблюдение дресс-кода: закрытые плечи и колени.
- Фотографирование разрешено почти везде, кроме Сикстинской капеллы.
- Вход в собор Святого Петра возможен только при отсутствии церковных мероприятий.
Экскурсии проводятся каждый день, кроме воскресения
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галерея карт
- Галерея гобеленов
- Галерея канделябров
- Залы Рафаэля
- Двор Пинии
- Сикстинская капелла
- Собор Святого Петра
- Площадь Святого Петра
Что включено
- Профессиональный лицензированный гид
- Наушники (аудиосистема) для комфортного прослушивания гида
- Организация и сопровождение на всех этапах тура
Что не входит в цену
- Билет в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу - 25 евро
- Билет в собор Святого Петра - 7 евро
- Лифт и подъем на купол святого Петра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Santamaura, 12
Завершение: Собор Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся каждый день, кроме воскресения
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Для посещения религиозных объектов требуется соблюдение дресс-кода: закрытые плечи и колени
- Фотографирование разрешено почти везде, кроме Сикстинской капеллы
- Вход в собор Святого Петра возможен только при отсутствии церковных мероприятий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 ноя 2025
Была на экскурсии в Ватикане 14.11.25, гид Кристина, очень приятная девушка, рассказывала очень захватывающе, интересно, было комфортно. Ну а сам Ватикан конечно необыкновенный, впечатляющий, величественный, время прошло совершенно незаметно❤️😻 Организаторам спасибо, очередь не стояли, везде проходили очень быстро.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ватикану
Погрузитесь в мир искусства и истории Ватикана, наслаждаясь уникальными произведениями и обходя очереди благодаря секретным маршрутам
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 дек в 08:00
3 дек в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Билеты
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Посетите музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очередей. Откройте для себя шедевры искусства с профессиональным гидом на русском языке
Начало: На территории Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:30
Сегодня в 11:00
1 дек в 11:00
€108 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Музеи Ватикана - с историком
Погрузитесь в историю Ватикана с опытным историком. Оцените шедевры Микеланджело и узнайте тайны католической церкви. Уникальный маршрут для вас
Начало: В Ватикане
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€198 за всё до 5 чел.