Сокровища Ватиканских музеев

Экскурсия начинается с одного из самых известных музейных комплексов мира. Вы пройдете по залам, где собраны произведения античности, эпохи Возрождения и барокко. В программу входит осмотр Галереи карт с географическими фресками XVI века, Галереи гобеленов по эскизам Рафаэля и Залов Рафаэля с фресками великого мастера, включая «Афинскую школу».

Шедевры Сикстинской капеллы

Кульминацией экскурсии становится посещение Сикстинской капеллы. Здесь вы увидите фрески Микеланджело — «Сотворение Адама» и «Страшный суд», а также работы Боттичелли и Перуджино. Это место, где проходят конклавы по выбору Папы Римского.

Собор Святого Петра

Завершает маршрут посещение главного храма католического мира. В соборе Святого Петра вы увидите «Пьету» Микеланджело — единственную подписанную работу мастера, папский алтарь с бронзовым балдахином Бернини и сможете осмотреть интерьеры архитектурного памятника. Важная информация: