Дни адвента, или зимнего солнцестояния — это таинственное время, когда мы следуем известным традициям. В древние времена в этот период также было принято совершать ряд ритуалов — и я расскажу вам о непопулярной истинной истории зимних праздников. А Вечный город, который был свидетелем всех событий, станет лучшей иллюстрацией для мистических легенд.

Описание экскурсии

Площадь Венеции — даже если вы уже бывали в Риме не раз, я покажу вам знакомые места с совершенно новой стороны

Капитолийский холм — я расскажу о Сатурналиях и их связи с Рождеством

Еврейский квартал — вы узнаете, что скрыто за общепринятой историей Рождества

Кампо-дей-Фиори, где когда-то горели костры инквизиции

Площадь Навона, где в наши дни устраивают традиционную рождественскую ярмарку

Вы узнаете:

о самом «отвязном» древнеримском празднике

что рассказывают и скрывают рождественские вертепы

о происхождении и значении главного христианского символа — креста

Я возьму с собой камеру и буду рада поснимать вас во время экскурсии, чтобы праздничные эмоции остались у вас на память об этой прогулке.

Организационные детали

Протяжённость маршрута – около 5 км

При желании сделаем остановку на кофе (не входит в стоимость)