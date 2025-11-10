Дни адвента, или зимнего солнцестояния — это таинственное время, когда мы следуем известным традициям.
В древние времена в этот период также было принято совершать ряд ритуалов — и я расскажу вам о непопулярной истинной истории зимних праздников.
А Вечный город, который был свидетелем всех событий, станет лучшей иллюстрацией для мистических легенд.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Площадь Венеции — даже если вы уже бывали в Риме не раз, я покажу вам знакомые места с совершенно новой стороны
- Капитолийский холм — я расскажу о Сатурналиях и их связи с Рождеством
- Еврейский квартал — вы узнаете, что скрыто за общепринятой историей Рождества
- Кампо-дей-Фиори, где когда-то горели костры инквизиции
- Площадь Навона, где в наши дни устраивают традиционную рождественскую ярмарку
Вы узнаете:
- о самом «отвязном» древнеримском празднике
- что рассказывают и скрывают рождественские вертепы
- о происхождении и значении главного христианского символа — креста
Я возьму с собой камеру и буду рада поснимать вас во время экскурсии, чтобы праздничные эмоции остались у вас на память об этой прогулке.
Организационные детали
Протяжённость маршрута – около 5 км
При желании сделаем остановку на кофе (не входит в стоимость)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 591 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Марина, приглашаю вас совершить увлекательнейшую прогулку по этому удивительному городу и проникнуться духом авантюризма!!! Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местныеЗадать вопрос
