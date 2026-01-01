Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающие окрестности Рима
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
«Вы насладитесь красотой вулканического озера Альбано и заедете в расположенный на нем живописный город Кастель-Гандольфо с население всего 9 тысяч человек»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Путешествие в замок Орсини-Одескальки подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории, насладиться живописными видами и узнать о знаменитых обитателях
Начало: На ресепшн вашего отеля
«В завершение подниметесь на сторожевую башню, откуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающие его чудесные городки»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
«В нашей программе легенды и загадки застывшего города Чивита, история о чуде и средневековый замок в древней Больсене, гармоничные виды долин и вулканического озера, а также вкусные открытия»
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
€320 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Начало: В Терни или Поджо-Миртето
«После мы отправимся к озеру Пьедилуко, чтобы прокатиться на пароме и полюбоваться видом с воды»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Тиволи с виллой д’Эсте - Кастель-Гандольфо с садами и озером Альбано
Начало: Piazzale Ostiense, Linea B, Metro Piramide
«Сапфировые воды вулканического озера Альбано»
Расписание: По средам и воскресеньям в 08:15
€150 за человека
Водная прогулка
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана
«Мы побываем в парадных залах, прогуляемся по живописному саду, а в завершение искупаемся в вулканическом озере»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Озеро Браччано и его тайны
Начало: Piazza della Repubblica, 10 Roma
«Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие к одному из самых живописных уголков Италии — озеру Браччано и его величественному средневековому замку, который возвышается над одноимённым городом»
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Римские замки: побег из Вечного города
Отправиться туда, где вулканическое озеро отражает бескрайнее небо и пахнет земляникой
«Посидим на террасе с чашечкой кофе или бокалом просекко и корзинкой ягод с космическим видом на вулканическое озеро»
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
€450 за всё до 2 чел.
