Обзорно-обжорная экскурсия по Риму

«Мы родились уставшими, чтобы за жизнь отдохнуть» - этот девиз римлян станет вашим спутником на гастропрогулке.Вас ждёт два часа наслаждения: знаковые места, бьющая ключом жизнь, традиционные блюда и рассказ о

том, как еда стала неотъемлемой частью истории и культуры Вечного города. Кампо-де-Фьори - яркий рынок Рима, где ароматы специй и сыра смешиваются с разговорами местных жителей. Площадь Навона - шедевр барокко с величественными фонтанами. Пантеон - античное здание, где экскурсия завершится сладкой нотой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Кампо-де-Фьори — один из самых ярких рынков Рима. Здесь особая атмосфера: аромат свежих специй, фруктов и сыра смешивается с оживлёнными разговорами местных жителей. Вы погрузитесь в дух старого Рима и узнаете, как гастрономические традиции формировались вокруг рынка.

Площадь Навона — шедевр эпохи барокко, украшенный величественными фонтанами, среди которых знаменитый фонтан Четырёх рек работы Бернини. Сделаем паузу в кафе, чтобы попробовать местные деликатесы и насладиться видом на одну из самых живописных площадей Рима.

Пантеон — здание античной эпохи, возведённое в честь всех богов. Рядом с ним вас ждёт десертная остановка: завершим экскурсию на сладкой ноте и оценим итальянские лакомства.

В течение прогулки вы узнаете:

Секреты римской кухни

Правильный способ пить кофе по-итальянски

Интересные истории о культовых местах города

Попробуете:

Мороженое в лимоне

Ароматный кофе

Ликёры: лимончелло, мелончелло и другие

Крекеры с трюфельными соусами

Разнообразные сыры и колбасы

Организационные детали