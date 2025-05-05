Мои заказы

Обзорно-обжорная экскурсия по Риму

Погрузитесь в римскую атмосферу без спешки. Два часа удовольствия: знаковые места, традиционные блюда и увлекательные истории о культуре Вечного города
«Мы родились уставшими, чтобы за жизнь отдохнуть» - этот девиз римлян станет вашим спутником на гастропрогулке.

Вас ждёт два часа наслаждения: знаковые места, бьющая ключом жизнь, традиционные блюда и рассказ о
том, как еда стала неотъемлемой частью истории и культуры Вечного города.

Кампо-де-Фьори - яркий рынок Рима, где ароматы специй и сыра смешиваются с разговорами местных жителей. Площадь Навона - шедевр барокко с величественными фонтанами. Пантеон - античное здание, где экскурсия завершится сладкой нотой

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍝 Погружение в римскую гастрономию
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • ☕ Открытие секретов римской кухни
  • 🍦 Дегустация итальянских лакомств
  • 🎨 Увлекательные истории о культуре
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Кампо-де-Фьори
  • Площадь Навона
  • Пантеон

Описание экскурсии

Кампо-де-Фьори — один из самых ярких рынков Рима. Здесь особая атмосфера: аромат свежих специй, фруктов и сыра смешивается с оживлёнными разговорами местных жителей. Вы погрузитесь в дух старого Рима и узнаете, как гастрономические традиции формировались вокруг рынка.

Площадь Навона — шедевр эпохи барокко, украшенный величественными фонтанами, среди которых знаменитый фонтан Четырёх рек работы Бернини. Сделаем паузу в кафе, чтобы попробовать местные деликатесы и насладиться видом на одну из самых живописных площадей Рима.

Пантеон — здание античной эпохи, возведённое в честь всех богов. Рядом с ним вас ждёт десертная остановка: завершим экскурсию на сладкой ноте и оценим итальянские лакомства.

В течение прогулки вы узнаете:

  • Секреты римской кухни
  • Правильный способ пить кофе по-итальянски
  • Интересные истории о культовых местах города

Попробуете:

  • Мороженое в лимоне
  • Ароматный кофе
  • Ликёры: лимончелло, мелончелло и другие
  • Крекеры с трюфельными соусами
  • Разнообразные сыры и колбасы

Организационные детали

  • Вся еда и напитки оплачиваются отдельно: ориентировочная стоимость — €20 на человека
  • Возможно проведение экскурсии для компании свыше 5 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €20
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 3700 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!
Игорь
Игорь
5 мая 2025
Экскурсию провела Елена, очень бодро, но подстраиваясь под наш темп. Узнали много нового про историю Рима и Римской империи. Нас с женой все очень понравилось.

