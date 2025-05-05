Обзорно-обжорная экскурсия по Риму

«Мы родились уставшими, чтобы за жизнь отдохнуть» - этот девиз римлян станет вашим спутником на гастропрогулке.
Вас ждёт два часа наслаждения: знаковые места, бьющая ключом жизнь, традиционные блюда и рассказ о
5 причин купить эту экскурсию
- 🍝 Погружение в римскую гастрономию
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- ☕ Открытие секретов римской кухни
- 🍦 Дегустация итальянских лакомств
- 🎨 Увлекательные истории о культуре
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Кампо-де-Фьори
- Площадь Навона
- Пантеон
Описание экскурсии
Кампо-де-Фьори — один из самых ярких рынков Рима. Здесь особая атмосфера: аромат свежих специй, фруктов и сыра смешивается с оживлёнными разговорами местных жителей. Вы погрузитесь в дух старого Рима и узнаете, как гастрономические традиции формировались вокруг рынка.
Площадь Навона — шедевр эпохи барокко, украшенный величественными фонтанами, среди которых знаменитый фонтан Четырёх рек работы Бернини. Сделаем паузу в кафе, чтобы попробовать местные деликатесы и насладиться видом на одну из самых живописных площадей Рима.
Пантеон — здание античной эпохи, возведённое в честь всех богов. Рядом с ним вас ждёт десертная остановка: завершим экскурсию на сладкой ноте и оценим итальянские лакомства.
В течение прогулки вы узнаете:
- Секреты римской кухни
- Правильный способ пить кофе по-итальянски
- Интересные истории о культовых местах города
Попробуете:
- Мороженое в лимоне
- Ароматный кофе
- Ликёры: лимончелло, мелончелло и другие
- Крекеры с трюфельными соусами
- Разнообразные сыры и колбасы
Организационные детали
- Вся еда и напитки оплачиваются отдельно: ориентировочная стоимость — €20 на человека
- Возможно проведение экскурсии для компании свыше 5 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €20
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 3700 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Игорь
5 мая 2025
Экскурсию провела Елена, очень бодро, но подстраиваясь под наш темп. Узнали много нового про историю Рима и Римской империи. Нас с женой все очень понравилось.
Входит в следующие категории Рима
