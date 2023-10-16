От страны сказок к умирающему городу

Побывать в удивительных местах и встретиться с любимыми героями

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Ответы на вопросы
Недалеко от Рима есть два волшебных города. В одном живут сказки. Другой умирает в гордом одиночестве, но делает это величественно и красиво. Я предлагаю вам отправиться туда, где время остановилось или идёт задом наперёд. Где люди воссоздают мир детства и соседствуют с мифическими персонажами. Да, вы всё понимаете правильно: мы едем в гости к чудесам!
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
От страны сказок к умирающему городу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Страна чудес

Городок Sant’Angelo — настоящая книга сказок под открытым небом. Благодаря фантазии и мастерству местных жителей стены домов превратились в яркие иллюстрации к знаменитым детским произведениям. Спящая красавица, Белоснежка, Алиса, Бременские музыканты и другие персонажи встретятся вам на каждой улочке. Мы постараемся увидеть как можно больше любимых героев и вспомнить их истории, прогуливаясь по живописным переулкам страны чудес.

Умирающий город

Проезжая сквозь таинственные изумрудные пейзажи Умбрии, мы попадём в город-призрак Чивита ди Баньореджо. Он был построен ещё этрусками, а сейчас, располагаясь на холме между долинами, является всемирным наследием ЮНЕСКО. Изоляция — отличительная черта Баньореджо и причина его неотвратимого разрушения. Ощущение, что время в умирающем городе замерло на отметке Средневековья, вам гарантировано.

Организационные детали

Добраться до места начала экскурсии можно на региональном поезде Рим-Алвиано (время в пути около 1 часа). Далее экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Mercedes.

Дополнительные расходы

  • Железнодорожный билет — 7,5 евро в одну сторону
  • Вход в Чивита ди Баньореджо — 5 евро за человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Алвиано
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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