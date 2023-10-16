Побывать в удивительных местах и встретиться с любимыми героями
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Описание
Что вас ожидает
Страна чудес
Городок Sant’Angelo — настоящая книга сказок под открытым небом. Благодаря фантазии и мастерству местных жителей стены домов превратились в яркие иллюстрации к знаменитым детским произведениям. Спящая красавица, Белоснежка, Алиса, Бременские музыканты и другие персонажи встретятся вам на каждой улочке. Мы постараемся увидеть как можно больше любимых героев и вспомнить их истории, прогуливаясь по живописным переулкам страны чудес.
Умирающий город
Проезжая сквозь таинственные изумрудные пейзажи Умбрии, мы попадём в город-призрак Чивита ди Баньореджо. Он был построен ещё этрусками, а сейчас, располагаясь на холме между долинами, является всемирным наследием ЮНЕСКО. Изоляция — отличительная черта Баньореджо и причина его неотвратимого разрушения. Ощущение, что время в умирающем городе замерло на отметке Средневековья, вам гарантировано.
Организационные детали
Добраться до места начала экскурсии можно на региональном поезде Рим-Алвиано (время в пути около 1 часа). Далее экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Mercedes.
Дополнительные расходы
- Железнодорожный билет — 7,5 евро в одну сторону
- Вход в Чивита ди Баньореджо — 5 евро за человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Алвиано
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.