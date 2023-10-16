Недалеко от Рима есть два волшебных города. В одном живут сказки. Другой умирает в гордом одиночестве, но делает это величественно и красиво. Я предлагаю вам отправиться туда, где время остановилось или идёт задом наперёд. Где люди воссоздают мир детства и соседствуют с мифическими персонажами. Да, вы всё понимаете правильно: мы едем в гости к чудесам!

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Описание

Что вас ожидает

Страна чудес

Городок Sant’Angelo — настоящая книга сказок под открытым небом. Благодаря фантазии и мастерству местных жителей стены домов превратились в яркие иллюстрации к знаменитым детским произведениям. Спящая красавица, Белоснежка, Алиса, Бременские музыканты и другие персонажи встретятся вам на каждой улочке. Мы постараемся увидеть как можно больше любимых героев и вспомнить их истории, прогуливаясь по живописным переулкам страны чудес.

Умирающий город

Проезжая сквозь таинственные изумрудные пейзажи Умбрии, мы попадём в город-призрак Чивита ди Баньореджо. Он был построен ещё этрусками, а сейчас, располагаясь на холме между долинами, является всемирным наследием ЮНЕСКО. Изоляция — отличительная черта Баньореджо и причина его неотвратимого разрушения. Ощущение, что время в умирающем городе замерло на отметке Средневековья, вам гарантировано.

Организационные детали

Добраться до места начала экскурсии можно на региональном поезде Рим-Алвиано (время в пути около 1 часа). Далее экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Mercedes.

Дополнительные расходы