Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку

Экскурсия в Чивита-ди-Баньореджо из Рима: узнайте историю города-призрака

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Чивита-ди-Баньореджо — это город, который умирает, город-призрак. Он расположен в 120 км от Рима, а его население составляет около трех с небольшим тысяч человек.

Мы узнаем почему он так называется, как был построен, а также посетим основные достопримечательности.
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Чивита-ди-Баньореджо
  • Церковь Сан-Донато
  • Музей
  • Грот Святого Бонавентура
  • Мельница
  • Епископский дворец
  • Смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Отправляемся из Рима утром на машине и спустя два часа прибываем на место. Здесь мы покупаем билеты и по подвесному мосту длиной 300 м. попадаем в удивительный город Чивита-ди-Баньореджо. Обойти его можно примерно за час.
  • Вы увидите пустующие кварталы и ворота города Санта Мария, я расскажу вам историю города: почему он так называется, как появился, какова роль этрусков, как повлияло на ландшафт города землетрясение, как он меняется в наше время и сколько людей здесь осталось жить. Помимо этого, мы увидим милых местных кошек — их здесь немало, остановится на обед и купим сувениры, после чего вернемся обратно.

Ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет — 5 € с чел.
  • Обед (на ваше усмотрение: это могут быть бутерброды с местными сырами и колбасами или же полноценный обед в ресторане)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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