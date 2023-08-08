Экскурсия в Чивита-ди-Баньореджо из Рима: узнайте историю города-призрака
Чивита-ди-Баньореджо — это город, который умирает, город-призрак. Он расположен в 120 км от Рима, а его население составляет около трех с небольшим тысяч человек.
Мы узнаем почему он так называется, как был построен, а также посетим основные достопримечательности.
Мы узнаем почему он так называется, как был построен, а также посетим основные достопримечательности.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Чивита-ди-Баньореджо
- Церковь Сан-Донато
- Музей
- Грот Святого Бонавентура
- Мельница
- Епископский дворец
- Смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Отправляемся из Рима утром на машине и спустя два часа прибываем на место. Здесь мы покупаем билеты и по подвесному мосту длиной 300 м. попадаем в удивительный город Чивита-ди-Баньореджо. Обойти его можно примерно за час.
- Вы увидите пустующие кварталы и ворота города Санта Мария, я расскажу вам историю города: почему он так называется, как появился, какова роль этрусков, как повлияло на ландшафт города землетрясение, как он меняется в наше время и сколько людей здесь осталось жить. Помимо этого, мы увидим милых местных кошек — их здесь немало, остановится на обед и купим сувениры, после чего вернемся обратно.
Ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет — 5 € с чел.
- Обед (на ваше усмотрение: это могут быть бутерброды с местными сырами и колбасами или же полноценный обед в ресторане)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В холле вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9.00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Индивидуальные
Пешеходные
На машине
История и архитектура
Необычные
На весь день
Обзорные
По Италии
Выездные
Экскурсии по древнему городу
Похожие туры из Рима
Индивидуальная
3 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
Завтра
10 авг
11 авг
12 авг
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чивита ди Баньореджо - покинутый город
Поездка в средневековый город без горожан
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Путешествие в место, не похожее ни на какое другое в мире
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
€156 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии