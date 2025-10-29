Холмы, башни и бокалы: тосканская симфония - из Рима
Замедлиться, вдохнуть настоящую Италию и уехать с ощущением, что прожил маленькую жизнь
Отправьтесь в путешествие по настоящей Италии, где вино встречается с историей, а вкус — с пейзажем! Вы увидите места, наполненные красотой, тишиной, ароматами сыра и вина — от готических соборов и идеальных городов Возрождения до затерянных деревень на скалах и озёр, в которых отражается небо. Главная идея: не просто ехать, а проживать каждую остановку — глазами, чувствами, сердцем.
Орвието — город на туфовой скале, где готический Дуомо сверкает мозаикой, завораживает фресками Страшного суда, вдохновившими Микеланжело для росписи Сикстинской капеллы, а подземные лабиринты хранят тайны этрусков.
Монтепульчано — прогулка по средневековым улочкам и дегустация благородного Vino Nobile в исторических подвалах, где вино рождается в тишине.
Пьенца — город Ренессанса и ароматного пекорино. Здесь вы прогуляетесь по идеальным улицам, вдохнёте тосканский воздух и пообедаете в уютной остерии с блюдами из локальных продуктов.
Баньо-Виньони — живописный термальный курорт с древнеримской историей, где горячие источники бьют прямо в центре исторической площади, окружённой средневековыми улочками и атмосферой абсолютного покоя.
Вы узнаете:
Какой секрет хранит фреска Страшного суда Луки Синьорелли
Что особенного в подземельях Орвието
Чем отличается Vino Nobile от других тосканских вин
Почему Монтепульчано называют «винной столицей»
Почему Пий II решил создать «идеальный город»
Что делает пекорино из Пьенцы таким ароматным
Где останавливались святые и паломники на пути во Францию
Как термальные воды использовались древними римлянами
Тайминг экскурсии
7:30 — выезд из Рима 9:00–10:30 — Орвието 11:30–13:00 — Монтепульчано 13:20–15:00 — Пьенца 15:15–16:00 — Баньо-Виньони 16:40–18:30 — возвращение в Рим
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном легковом автомобиле Fiat 500X с кондиционером, опытным водителем и сопровождающим-гидом
В стоимость входит: трансфер, входные билеты, дегустации. Обед оплачивается отдельно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 479 туристов
Я Наталия, историк искусств и магистр римского университета Ла Сапьенца. Влюбляю в Рим! Легко и просто рассказываю об истории и римской жизни во время нашей прогулки, окрашенной лёгким юмором и непринуждённой атмосферой. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Риме!
Александр
29 окт 2025
Гид Наталья очень профессиональна, дружелюбна и обаятельна. По нашей просьбе маршрут был откорректирован (заменили на одну из локаций, куда давно хотели попасть). Поездка комфортная, много живой информации и прекрасных видов. Водитель Вальтер также настоящий профи!
Ирина
24 июл 2025
Наташенька спасибо за великолепную поездку, день прошёл на позитиве, время пролетело не заметно, великолепная Италия с твоей супер подачи, мы ещё приедем!!!! 💥💥💥💥
Надежда
15 июл 2025
Просто потрясающий день, проведенный в тосканской долине подарил массу впечатлений, чудесных фотографий и воспоминаний. Наталья и водитель Вальтер сделали максимум чтобы поездка прошла в комфорте и запомнилась на всю жизнь! читать дальше
Мы побывали в таких необычных и малоизвестных местах Тосканы, куда бы сами никогда даже не задумались поехать. Пили вино, вкусно ели, наслаждались видами, природой, архитектурой и историей неспеша, проживая каждую минуту с истинным удовольствием. Говорим большое спасибо Наталье за ее НЕВЕРОЯТНУЮ ЭНЕРГИЮ, отдачу, харизму, организацию и советуем всем такой тур.