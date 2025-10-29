Отправьтесь в путешествие по настоящей Италии, где вино встречается с историей, а вкус — с пейзажем! Вы увидите места, наполненные красотой, тишиной, ароматами сыра и вина — от готических соборов и идеальных городов Возрождения до затерянных деревень на скалах и озёр, в которых отражается небо. Главная идея: не просто ехать, а проживать каждую остановку — глазами, чувствами, сердцем.

Орвието — город на туфовой скале, где готический Дуомо сверкает мозаикой, завораживает фресками Страшного суда, вдохновившими Микеланжело для росписи Сикстинской капеллы, а подземные лабиринты хранят тайны этрусков.

Монтепульчано — прогулка по средневековым улочкам и дегустация благородного Vino Nobile в исторических подвалах, где вино рождается в тишине.

Пьенца — город Ренессанса и ароматного пекорино. Здесь вы прогуляетесь по идеальным улицам, вдохнёте тосканский воздух и пообедаете в уютной остерии с блюдами из локальных продуктов.

Баньо-Виньони — живописный термальный курорт с древнеримской историей, где горячие источники бьют прямо в центре исторической площади, окружённой средневековыми улочками и атмосферой абсолютного покоя.

Вы узнаете:

Какой секрет хранит фреска Страшного суда Луки Синьорелли

Что особенного в подземельях Орвието

Чем отличается Vino Nobile от других тосканских вин

Почему Монтепульчано называют «винной столицей»

Почему Пий II решил создать «идеальный город»

Что делает пекорино из Пьенцы таким ароматным

Где останавливались святые и паломники на пути во Францию

Как термальные воды использовались древними римлянами

Тайминг экскурсии

7:30 — выезд из Рима

9:00–10:30 — Орвието

11:30–13:00 — Монтепульчано

13:20–15:00 — Пьенца

15:15–16:00 — Баньо-Виньони

16:40–18:30 — возвращение в Рим

