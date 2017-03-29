Вы самостоятельно доберётесь до станции Альвиано, и мы отправимся в путешествие.
Погрузимся в спокойную и вдохновляющую атмосферу региона Умбрия, который называют зелёными лёгкими Италии. И вы обнаружите, что на улочках Чивита ди Баньореджо время остановилось.
Погрузимся в спокойную и вдохновляющую атмосферу региона Умбрия, который называют зелёными лёгкими Италии. И вы обнаружите, что на улочках Чивита ди Баньореджо время остановилось.
Описание экскурсии
Чивита ди Баньореджо находится на границе Лацио и Умбрии. Город-мечта основан этрусками на вершине холма между долинами.
- Вы пройдёте по пешеходному мосту длиной около 300 метров
- Ощутите дух прошлого в изолированном от мира городе
- Отдохнёте от римской суеты и переполненных улиц
- Погуляете по узким улочкам и увидите строения, которым несколько сотен лет
По желанию мы можем поехать в город Орвието — один из самых богатых в Умбрии с точки зрения экономики и культурного наследия.
Организационные детали
- Вам необходимо самостоятельно добраться до станции Альвиано. Например, доехать на поезде из Рима, билеты в одну сторону стоят €7,90
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, по дороге возможны остановки в живописных местах
- О поездке в Орвието вы можете договориться в переписке с гидом
- Дополнительно оплачивается вход в городок Баньореджо — €5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Альвиано
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1234 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать на мою страничку! Я переехала в Рим в 2014 году и безоговорочно полюбила итальянскую культуру и историю. На экскурсиях я с удовольствием делюсь своими знаниями и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
большое спасибо Ирине за замечательно проведенный день!!!!
экскурсия была незабываемая, чудесная природа и города Италии.
обязательно стоит посетить эти места.
экскурсия была незабываемая, чудесная природа и города Италии.
обязательно стоит посетить эти места.
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