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Чивита ди Баньореджо, где время остановилось

Путешествие начнется c известного и старинного «умирающего города» Чивита ди Баньореджо на границе Лацио и Умбрии. Этот город-мечта основан этрусками и расположен на вершине холма между долинами, куда попасть можно только по пешеходному мосту длиной около 300 метров. Изоляция города — его отличительная черта и следствие непреодолимой эрозии. Благодаря этому город сохранил свой облик практически полностью, поэтому здесь вы почувствуете себя в прошлом.

Синие воды Больсены

После наслаждения атмосферой Баньореджо отправимся в город Больсена с его известным живописным вулканическим озером, которое способно впечатлить не меньше любой из городских достопримечательностей. Круглое озеро окружено пляжами с вулканическим песком, виноградниками, оливковыми и фруктовыми рощами.

Город Больсена может похвастаться не только озером, но и памятниками эпохи этрусков, средневековыми крепостями и виллами. Мы поднимемся на холм с замком Rocca Monaldeschi della Cervara, откуда вы полюбуетесь потрясающим видом на озеро. Затем вы посмотрите на церковь Санта Кристина, где услышите о чуде, произошедшем в 13 веке, и о ее почитаемых реликвиях.

При достаточном количестве времени можно будет пообедать в местном ресторане на побережье озера или позагорать и искупаться в чистой пресной воде на одном из пляжей.