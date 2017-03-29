  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. «Умирающий город» и зеленые легкие Италии

Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Я предлагаю вам попробовать альтернативный вид отдыха, отличный от городских пейзажей с их суетой и переполненностью.

Вы погрузитесь в спокойную и вдохновляющую атмосферу региона Умбрия, по праву завоевавшего название «Зеленые легкие Италии».

Обнаружите, что время застыло на улочках Чивита ди Баньореджо, и полюбуетесь озером Больсена.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии

Что вас ожидает

Чивита ди Баньореджо, где время остановилось
Путешествие начнется c известного и старинного «умирающего города» Чивита ди Баньореджо на границе Лацио и Умбрии. Этот город-мечта основан этрусками и расположен на вершине холма между долинами, куда попасть можно только по пешеходному мосту длиной около 300 метров. Изоляция города — его отличительная черта и следствие непреодолимой эрозии. Благодаря этому город сохранил свой облик практически полностью, поэтому здесь вы почувствуете себя в прошлом.

Синие воды Больсены
После наслаждения атмосферой Баньореджо отправимся в город Больсена с его известным живописным вулканическим озером, которое способно впечатлить не меньше любой из городских достопримечательностей. Круглое озеро окружено пляжами с вулканическим песком, виноградниками, оливковыми и фруктовыми рощами.

Город Больсена может похвастаться не только озером, но и памятниками эпохи этрусков, средневековыми крепостями и виллами. Мы поднимемся на холм с замком Rocca Monaldeschi della Cervara, откуда вы полюбуетесь потрясающим видом на озеро. Затем вы посмотрите на церковь Санта Кристина, где услышите о чуде, произошедшем в 13 веке, и о ее почитаемых реликвиях.

При достаточном количестве времени можно будет пообедать в местном ресторане на побережье озера или позагорать и искупаться в чистой пресной воде на одном из пляжей.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, по дороге возможны остановки в живописных местах для проведения фотосъемки.
  • В стоимость экскурсии не включены:
    — железнодорожные билеты Рим-Орвието-Рим (7,50 евро в одну сторону)
    — вход в городок Баньореджо — 1,5 евро за человека
    — обед в ресторане города Больсена
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Мне 33 года, я не профессиональный гид, но люблю итальянскую историю и культуру и на экскурсиях с удовольствием делюсь своими знаниями и наблюдениями. Специализируюсь на темах современной истории Италии, так как прохожу обучение в одном из вузов Рима, курс которого ориентирован на историю и коммуникацию. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 марта 2017
большое спасибо Ирине за замечательно проведенный день!!!!
экскурсия была незабываемая, чудесная природа и города Италии.
обязательно стоит посетить эти места.

Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная прогулка по РимуОбзорная прогулка по РимуОбзорная прогулка по Риму
130 за экскурсию
3 часа
171 отзыв
Отправиться в прошлое и понять, как жили и живут римляне, на неформальной экскурсии по центру города
«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города. В веселой и дружелюбной атмосфере мы погрузимся в прошлое, с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами и постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
Собор Святого Петра и мир католической верыСобор Святого Петра и мир католической верыСобор Святого Петра и мир католической веры
От 100 за экскурсию
2.5 часа
8 отзывов
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
Римско-католическая церковь, крупнейшая из христианских церквей и одна из старейших религиозных институций, играла важную роль в истории Западной цивилизации. На обзорной экскурсии по Собору Святого Петра в Ватикане вы погрузитесь в мир тысячелетней истории католической веры и узнаете секреты одного из самых влиятельных мест ее зарождения.
Сквозь эпохи к началу основания РимаСквозь эпохи к началу основания РимаСквозь эпохи к началу основания Рима
170 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
Предлагаю посмотреть в Риме всего понемногу, окунувшись в различные эпохи становления Италии. Мы сможем ознакомиться с республиканской, римской, эпохами возрождения и барокко. Поговорим о периоде объединения Италии в единое государство и трагических годах фашизма.
Гастро-путешестивие в город прошлогоГастро-путешестивие в город прошлогоГастро-путешестивие в город прошлого
От 126 за экскурсию
2.5 часа
Посетить винодельню, погулять по самобытному Чивита ди Баньореджо и постичь специфику местной кухни
Восхитительную Италию сложно понять без знакомства с её гастрономическими традициями. А эта экскурсия — микс вкусного и познавательного. Вы оцените вино региона Лацио и погуляете среди виноградников. Затеряетесь на старинных улочках «умирающего города». А финальной нотой станет обед в ресторанчике с беседами о мире итальянских вкусов!

Экскурсии по пригородам Рима

Душевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельню
160 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Путешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царство
250 за экскурсию
4.5 часов
58 отзывов
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!
Из Рима — во Флоренцию и Пизу!Из Рима — во Флоренцию и Пизу!Из Рима — во Флоренцию и Пизу!
скидка10%
€175
158 за экскурсию
12 часов
Два чарующих тосканских города за один день в компании профессионального гида
Мы отправимся на поезде в насыщенное, комфортное и очень живописное путешествие по удивительной Тоскане. Флоренция и Пиза запомнятся вам старинными улочками, церквями, дворцами и вкуснейшим мороженым. А я поделюсь интересными историями и полезными лайфхаками и помогу вам стать чуточку итальянцами!
Орвието — архитектура и прекрасное виноОрвието — архитектура и прекрасное виноОрвието — архитектура и прекрасное вино
200 за экскурсию
7 часов
72 отзыва
Экскурсия в уютный средневековый город — хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Если вы хотите увидеть Италию с лучшей стороны, попробовать знаменитое на весь мир местное вино, восхититься архитектурой и историческими памятниками, то Орвието — идеальный город для такой поездки.
Древняя Остия — «вторые Помпеи»Древняя Остия — «вторые Помпеи»Древняя Остия — «вторые Помпеи»
190 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
В нескольких километрах от Рима есть знаменитый античный город Остия, который по своей исторической значимости и сохранности ничем не уступает Помпеям и Геркулануму! Сегодня это — самый значительный археологический комплекс в римских окрестностях, и я предлагаю вам его посетить.
Чивита ди Баньореджо — покинутый городЧивита ди Баньореджо — покинутый городЧивита ди Баньореджо — покинутый город
287 за экскурсию
6 часов
12 отзывов
Поездка в средневековый город без горожан
Приглашаю вас совершить автомобильное путешествие в удивительный город без горожан, полностью сохранивший свой средневековый облик до наших дней. Экскурсия позволит вам сполна ощутить уникальную ауру "мертвого" места, насладиться умопомрачительными пейзажами и узнать много необычного о быте и нравах горожан того времени!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы