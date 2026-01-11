Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Это путешествие для тех, кто хочет отдохнуть от грандиозности Рима и насладиться гармоничными пейзажами, но при этом узнать много нового об Италии. В нашей программе легенды и загадки застывшего города Чивита, история о чуде и средневековый замок в древней Больсене, гармоничные виды долин и вулканического озера, а также вкусные открытия.

Описание экскурсии

Чивита ди Баньореджо — город-замок

Это место напоминает гнездо гигантской птицы, свитое на вершине холма. Сегодня в Чивите живет не больше 20 человек! Город, построенный этрусками 2500 лет назад, соединен с современностью лишь пешеходным мостом. С него вам откроются чарующие виды зеленых долин и «лунных» бэдлендов. Я объясню, что это значит, и почему город называют умирающим. Мы поговорим о покровителе Чивиты, зайдем в каменную церковь Святого Доната и просто погуляем по улицам-тропинкам.

Больсена — озеро и город, где произошло чудо

Вас ждёт крупнейший вулканический водоём Европы и одноимённый город на его берегу. Памятники в округе Больсены помогут представить золотую эпоху римских аристократических династий и времена правления многих пап. Исследуя город, вы, конечно, услышите о чуде, которое произошло здесь в 13 веке. С тех пор в Больсене ежегодно устраивают красочный праздник Corpus Domini — я расскажу о нём и покажу церковь, где и свершилось чудо. Кроме того, мы спустимся в катакомбы с захоронениями первых христиан и посетим замок Мональдески.

В финале приготовьтесь к гастрономическим открытиям (вы же в Италии!). Мы заглянем в ресторанчик местной кухни с большим выбором рыбных блюд: в озере Больсена живут карпы, щуки, лини и угри, которыми любил полакомиться Папа Мартин IV, за что Данте поместил его в чистилище в «Божественной комедии».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало в городе Орвието или Монтефьясконе, куда вы добираетесь самостоятельно на поезде из Рима

Экскурсия проводится на моём автомобиле — это включено в стоимость

Экскурсию можно провести и для большего количества человек (доплата за каждого следующего участника — 20€ + аренда машины). Детали можно уточнить в переписке.

Дополнительные расходы