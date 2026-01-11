Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Это место напоминает гнездо гигантской птицы, свитое на вершине холма. Сегодня в Чивите живет не больше 20 человек! Город, построенный этрусками 2500 лет назад, соединен с современностью лишь пешеходным мостом. С него вам откроются чарующие виды зеленых долин и «лунных» бэдлендов. Я объясню, что это значит, и почему город называют умирающим. Мы поговорим о покровителе Чивиты, зайдем в каменную церковь Святого Доната и просто погуляем по улицам-тропинкам.
Больсена — озеро и город, где произошло чудо
Вас ждёт крупнейший вулканический водоём Европы и одноимённый город на его берегу. Памятники в округе Больсены помогут представить золотую эпоху римских аристократических династий и времена правления многих пап. Исследуя город, вы, конечно, услышите о чуде, которое произошло здесь в 13 веке. С тех пор в Больсене ежегодно устраивают красочный праздник Corpus Domini — я расскажу о нём и покажу церковь, где и свершилось чудо. Кроме того, мы спустимся в катакомбы с захоронениями первых христиан и посетим замок Мональдески.
В финале приготовьтесь к гастрономическим открытиям (вы же в Италии!). Мы заглянем в ресторанчик местной кухни с большим выбором рыбных блюд: в озере Больсена живут карпы, щуки, лини и угри, которыми любил полакомиться Папа Мартин IV, за что Данте поместил его в чистилище в «Божественной комедии».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Начало в городе Орвието или Монтефьясконе, куда вы добираетесь самостоятельно на поезде из Рима
Экскурсия проводится на моём автомобиле — это включено в стоимость
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (доплата за каждого следующего участника — 20€ + аренда машины). Детали можно уточнить в переписке.
Дополнительные расходы
Билеты на поезд: Орвието — от €9,80 в один конец, Монтефьясконе — €7 в один конец
Вход в город Чивита ди Баньореджо — €5
Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Орвието или Монтефьясконе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 497 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я живу в Италии вот уже более 20 лет, люблю эту страну всем сердцем и считаю её моей второй Родиной. Хочу поделиться этой любовью со читать дальшеуменьшить
всеми соотечественниками, которые приезжают познакомиться с настоящей Италией, с её сказочными провинциальными городками и изумительной природой. У меня педагогическое образование, множество хобби и, хотя я не профессиональный гид, я постараюсь передать вам мои знания о городе с невероятно богатой историей, о его жителях, об их привычках и традициях. Люблю живое общение и хочу, чтобы вы получили незабываемые впечатления от своего пребывания в Италии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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1
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Л
Людмила
Название экскурсии полностью совпадает с самой экскурсией! Места действительно сказочные, а в компании такого прекрасного гида, тем более! Экскурсия прошла в тёплой, дружеской атмосфере и маршрут продуман и проработан до мелочей. Татьяна читать дальшеуменьшить
приятная, позитивная, заботливая и очень ответственная. Экскурсия продлилась дольше заявленного, т. к. обратный поезд в Рим отменили из-за забастовки и Татьяна отказалась оставить меня одну на вокзале, хотя я предлагала.) Я очень опытная туристка и путешественница и оцениваю экскурсию, как одну из лучших, на которых я побывала. Спасибо большое Татьяне за тёплое отношение, заботу, фотосессию и профессионализм! Рекомендую!!!
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М
Мария
Экскурсовод Татьяна, организовавшая поездку в средневековый город Чивита ди Баньоре, превзошла наши ожидания. Помимо основной экскурсии, она подарила нам бонусную прогулку по Орвието. Было очень комфортно и приятно. По пути зашли в вкуснейший рыбный ресторан.
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В
Владимир
Татьяна большая умница и хороший человек. Спасибо вам за то что помогали добраться до места назначения. Спасибо за всё
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