Пешая атмосферная экскурсия ⛳ по Вечному городу после заката солнца, когда в городе зажигаются огни и стихает туристический поток. Мы прогуляемся по волшебному подсвеченному Риму и увидим его достопримечательности 🏛️ в новом свете. Ведь подсветка достопримечательностей в Риме – это целое искусство, над котором трудятся специалисты и тратятся большие суммы. Рим в ночной подсветке – это настоящая магия и потрясающая атмосфера.

Экскурсия проходит в мини-группе от 2 до 6 человек.