Пешая атмосферная экскурсия ⛳ по Вечному городу после заката солнца, когда в городе зажигаются огни и стихает туристический поток. Мы прогуляемся по волшебному подсвеченному Риму и увидим его достопримечательности 🏛️ в новом свете. Ведь подсветка достопримечательностей в Риме – это целое искусство, над котором трудятся специалисты и тратятся большие суммы. Рим в ночной подсветке – это настоящая магия и потрясающая атмосфера.
Экскурсия проходит в мини-группе от 2 до 6 человек.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 Рядом со ст. метро Repubblica
Место завершения
🏁 Colosseum
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.