  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Магия ночного Рима

4.8
33 отзыва
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Чтобы почувствовать романтическую магию Рима, каждый турист должен увидеть город 🏙️ в темное время суток.

Фонари создают сказочную атмосферу, которая поможет увидеть столицу Италии по-новому и навсегда в нее влюбиться ❤️.

Вместе с гидом вы увидите Колизей, пройдете возле Пантеона, взглянете на знаменитые фонтаны и сделаете отличные фотографии 📸.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €55 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Магия ночного Рима
Магия ночного Рима

Что вы увидите

  • Площадь Республики
  • Фонтан обнаженных Наяд
  • Церковь Святых ангелов-мучеников
  • Фонтан рогатого Моисея
  • Площадь Барберини и фонтан Тритона
  • Улица Систина
  • Вилла Медичи
  • улица Кондотти
  • Via del Corso
  • фонтан Треви
  • Пантеон
  • Храм Адриана
  • Площадь Навона и фонтан Четырех Рек
  • Площадь Ларго Арджентина
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Рынок Траяна
  • Форумы (снаружи)
  • Колизей (снаружи)
Пешая атмосферная экскурсия ⛳ по Вечному городу после заката солнца, когда в городе зажигаются огни и стихает туристический поток. Мы прогуляемся по волшебному подсвеченному Риму и увидим его достопримечательности 🏛️ в новом свете. Ведь подсветка достопримечательностей в Риме – это целое искусство, над котором трудятся специалисты и тратятся большие суммы. Рим в ночной подсветке – это настоящая магия и потрясающая атмосфера.
Экскурсия проходит в мини-группе от 2 до 6 человек.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Рядом со ст. метро Repubblica
Место завершения
🏁 Colosseum
Магия ночного Рима
Магия ночного Рима
Магия ночного Рима
Магия ночного Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

33 отзыва оставили туристы

Rome W. проводит ещё 6 экскурсий

Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
62
4 часа
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
184 отзыва
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
35
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
91 отзыв
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
35
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
82 отзыва
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
138
13 часов
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
77 отзывов
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
55
2 часа
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
65 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
По Риму с ветерком
195
3 часа
По Риму с ветерком
243 отзыва
Незабываемая авто-прогулка в дружественной атмосфере по самым захватывающим уголкам города