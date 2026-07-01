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Откройте для себя Рим

Знакомство с Вечным городом: пешеходная экскурсия в мини-группе с гидом
Говорят, что Рим — это музей под открытым небом, и чтобы не заблудиться в его закоулках, никому не обойтись без опытного гида.

Приглашаю вас на прогулку по Вечному городу с его невероятными памятниками, фонтанами, улочками и площадями.
5
545 отзывов
Откройте для себя Рим
Откройте для себя Рим
Откройте для себя Рим

Описание экскурсии

Важно!!! Время экскурсии около 5 часов-это именно сама экскурсия. Если Вам нужны будут остановки (кофе-брейк, сфотографировать все углы понравившихся улиц и т. п), то это увеличивает время прогулки. Экскурсия пешеходная, большую часть времени мы будем находится "на ногах", лавочек/скамеек почти не будет!!! Вход в Пантеон 5 евро, оплачивается отдельно. Рим-музей под открытым небом. И для того, чтобы в нем не потеряться, нужен надежный проводник. Я предлагаю прогуляться по городу, познакомиться с самыми знаковыми достопримечательностями. Мы встречаемся у замка св. Ангела, затем по средневековой улочке дойдем до площади Навона, заглянем в удивительный Пантеон, пройдем к площади Венеция и Форумам и окажемся у Колизея. Затем на автобусе доедем до фонтана ди Треви и закончим у Испанской лестницы. Продолжительность около 4.5 часов

Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мост святого Ангела
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Площадь Минерва
  • Площадь Венеция
  • Римский форум
  • Колизей
  • Фонтан ди Треви
  • Испанская площадь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билет на транспорт (1.5 евро)
  • Входной билет в Пантеон - 5 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Италия, Рим, площадь Понте Сант’Анджело
Завершение: Piazza Di Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 545 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
542
4
3
3
2
1
I
Самая замечательная экскурсия на которой я была. Не смотря на жару в 35 градусов 6 часов пролетели на одном дыхании, и это мы еще не во все места сходили тк
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ребенок сильно устала и попросилась домой. Татьяна не просто рассказывает про Рим, она живет им и заражает своей любовью. Она полна энергии и знаний, сразу располагает к себе, смотрит за каждым участником, отвечает на все вопросы. Мы посмотрели столько замечательных мест, Татьяна постоянно рассказывает буквально на каждом шаге, ибо Рим полон истории, культуры, сказаний и времени. Нас было всего пять человек, очень комфортная группа. Если бы я могла поставить 100 баллов, я бы поставила. Бронируйте, вы точно не пожалеете

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Ю
Эта экскурсия очень подходит для первого знакомства с городом. В мини-группе (у нас было 4 человека) удобно перемещаться по улицам и слушать гида. Татьяна просто супер, не умолкала ни на минуту, рассказывала интересно и не по штампу, удачно построила маршрут, четко организовала наше передвижение. 6 часов мы провели, слушая интересные факты и любуясь прекрасными видами Рима! Рекомендую!!!
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А
Если Вы хотите за один день посмотреть все основные достопримечательности в Риме - эта экскурсия лучший выбор. С Татьяной мы провели около 6-7 часов, получили просто тонну информации. Может показаться,
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что все детали невозможно запомнить, но спустя пару дней они всплывают в голове и большая часть того, что было озвучено на экскурсии откладывается в памяти.
С гидом Татьяной было супер комфортно, несмотря на плотный распорядок экскурсии мы останавливались на кофе и перекус, покатались на автобусе, обошли все знаковые места, узнали много исторических деталей, бродили по улочкам и переулкам, делали остановки в буквально райских дворах с фонтаном и попугаями.
На экскурсии я была с мужем и в нашей компании были еще три замечательные женщины, никто никуда не бежал, мы общались и делали перерывы на отдых.
Вся экскурсия структурирована, последовательна, у гида Татьяны не было задачи побыстрее все нам сухо рассказать и отпустить, наоборот, мы даже чуть задержались, потому что темп встречи был комфортный под нашу группу.
Такая экскурсия в Риме, когда Вы приезжаете в город первый раз, обязательна, чтобы познакомиться с его историей!

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Z
Татьяна — очень классный гид. Добрая, внимательная, эмпатичная — она правда чувствует людей. Когда увидела, что мы замёрзли, сразу завела нас в кофейню, согреться и выпить вкусный капучино — это
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было так вовремя и так по-человечески.

Из-за дождя наша экскурсия вместо 6 часов длилась почти 7, а может даже и больше. И при этом она ни разу не присела — я вообще не видела, чтобы она отдыхала. Полная отдача, на 100%.

Мне она очень понравилась. Настоящий профессионал и просто приятный человек.

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D
Хочу оставить отзыв о нашей вчерашней экскурсии с Татьяной.

Мы провели день просто замечательно — было ощущение, будто гуляем не с экскурсоводом, а с человеком, которого давно знаем. Татьяна очень легко
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и интересно рассказывает, слушать её приятно и совсем не устаёшь от информации. Экскурсия получилась не только познавательной, но и очень комфортной и душевной.

За один день мы действительно познакомились с Римом: узнали основные достопримечательности, самые важные моменты истории и то, что обязательно стоит увидеть. После экскурсии Татьяна ещё прислала нам много полезной информации — куда можно сходить в другие дни, что посмотреть и где поесть. Это было очень приятно и полезно.

Огромное спасибо за такой тёплый и интересный день! Очень рекомендуем Татьяну как экскурсовода — с ней действительно хочется снова пойти на прогулку по Риму. 🙂

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С
Экскурсия прошла на одном дыхании, все было очень информативно. Татьяна дала очень много исторической информации, спокойным шагом мы обошли все главные достопримичательности. У меня случился казус, я оставила телефон пр
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поездке из аэропорта в такси и только благодаря исилиям Татьяны, на третий день мне вернули телефон. Полиция приняла заявление чисто формально,я это сразу поняла по их лицам. Поэтому я с огромной благодарностью буду вспоминать нашего Гида в Риме.

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