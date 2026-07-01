Говорят, что Рим — это музей под открытым небом, и чтобы не заблудиться в его закоулках, никому не обойтись без опытного гида.
Приглашаю вас на прогулку по Вечному городу с его невероятными памятниками, фонтанами, улочками и площадями.
Приглашаю вас на прогулку по Вечному городу с его невероятными памятниками, фонтанами, улочками и площадями.
Описание экскурсииВажно!!! Время экскурсии около 5 часов-это именно сама экскурсия. Если Вам нужны будут остановки (кофе-брейк, сфотографировать все углы понравившихся улиц и т. п), то это увеличивает время прогулки. Экскурсия пешеходная, большую часть времени мы будем находится "на ногах", лавочек/скамеек почти не будет!!! Вход в Пантеон 5 евро, оплачивается отдельно. Рим-музей под открытым небом. И для того, чтобы в нем не потеряться, нужен надежный проводник. Я предлагаю прогуляться по городу, познакомиться с самыми знаковыми достопримечательностями. Мы встречаемся у замка св. Ангела, затем по средневековой улочке дойдем до площади Навона, заглянем в удивительный Пантеон, пройдем к площади Венеция и Форумам и окажемся у Колизея. Затем на автобусе доедем до фонтана ди Треви и закончим у Испанской лестницы. Продолжительность около 4.5 часов
Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост святого Ангела
- Площадь Навона
- Пантеон
- Площадь Минерва
- Площадь Венеция
- Римский форум
- Колизей
- Фонтан ди Треви
- Испанская площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на транспорт (1.5 евро)
- Входной билет в Пантеон - 5 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Италия, Рим, площадь Понте Сант’Анджело
Завершение: Piazza Di Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 545 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Самая замечательная экскурсия на которой я была. Не смотря на жару в 35 градусов 6 часов пролетели на одном дыхании, и это мы еще не во все места сходили тк
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Эта экскурсия очень подходит для первого знакомства с городом. В мини-группе (у нас было 4 человека) удобно перемещаться по улицам и слушать гида. Татьяна просто супер, не умолкала ни на минуту, рассказывала интересно и не по штампу, удачно построила маршрут, четко организовала наше передвижение. 6 часов мы провели, слушая интересные факты и любуясь прекрасными видами Рима! Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Если Вы хотите за один день посмотреть все основные достопримечательности в Риме - эта экскурсия лучший выбор. С Татьяной мы провели около 6-7 часов, получили просто тонну информации. Может показаться,
Вам был полезен этот отзыв?
Z
Татьяна — очень классный гид. Добрая, внимательная, эмпатичная — она правда чувствует людей. Когда увидела, что мы замёрзли, сразу завела нас в кофейню, согреться и выпить вкусный капучино — это
Вам был полезен этот отзыв?
D
Хочу оставить отзыв о нашей вчерашней экскурсии с Татьяной.
Мы провели день просто замечательно — было ощущение, будто гуляем не с экскурсоводом, а с человеком, которого давно знаем. Татьяна очень легко
Мы провели день просто замечательно — было ощущение, будто гуляем не с экскурсоводом, а с человеком, которого давно знаем. Татьяна очень легко
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия прошла на одном дыхании, все было очень информативно. Татьяна дала очень много исторической информации, спокойным шагом мы обошли все главные достопримичательности. У меня случился казус, я оставила телефон пр
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Откройте для себя Рим»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
Завтра в 07:00
14 авг в 07:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Рим
Дружеская прогулка по Риму с историей, легендами и вкусным финалом в Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
от €140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящий Древний Рим
Развеять мифы и представить себе Рим таким, каким он был на самом деле
Начало: Золотой дом Нерона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€47 за человека
-
13%
Мини-группа
до 8 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
13 авг в 19:30
€34
€39 за человека
-15%
€51 за человека