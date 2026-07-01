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что все детали невозможно запомнить, но спустя пару дней они всплывают в голове и большая часть того, что было озвучено на экскурсии откладывается в памяти.

С гидом Татьяной было супер комфортно, несмотря на плотный распорядок экскурсии мы останавливались на кофе и перекус, покатались на автобусе, обошли все знаковые места, узнали много исторических деталей, бродили по улочкам и переулкам, делали остановки в буквально райских дворах с фонтаном и попугаями.

На экскурсии я была с мужем и в нашей компании были еще три замечательные женщины, никто никуда не бежал, мы общались и делали перерывы на отдых.

Вся экскурсия структурирована, последовательна, у гида Татьяны не было задачи побыстрее все нам сухо рассказать и отпустить, наоборот, мы даже чуть задержались, потому что темп встречи был комфортный под нашу группу.

Такая экскурсия в Риме, когда Вы приезжаете в город первый раз, обязательна, чтобы познакомиться с его историей!