больше, поэтому мы решили выбрать несколько экскурсий для знакомства с городом, одной из которых была "Рим с нуля: прогулка с сиестой".

Мы посетили все обещанные места, несмотря на дождливую погоду, за исключением фонтана Треви и испанской лестницы. Вместо этого мы решили сделать выбор в пользу не такого популярного, но оттого не менее интересного маршрута, благодаря чему побывали в местах, которые вряд ли смогли бы сами найти. За день вы сможете посетить все, начиная с Пантеона, римского гетто и заканчивая площадью Маттео, место, которому Бродский посвятил стихотворение, или Кьостро-дель-Браманте, где организовали уникальное арт-пространство. Экскурсия продлилась даже немного дольше 6 часов, но мы нисколько не устали, и время пролетело незаметно.

Анна - прекрасный экскурсовод. Она не только отлично разбирается в истории Рима, но и, в целом, очень образованный и остроумный человек. Она преподнесла информацию очень понятно и структурированно, так что никому не было скучно:) Выбрав эту экскурсию, вы ничуть не пожалеете и точно снова захотите вернуться в Рим.