Катакомбы Святого Каллиста – экскурсии в Риме

Найдено 9 экскурсий в категории «Катакомбы Святого Каллиста» в Риме на русском языке
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Пешая
3.5 часа
-
44%
52 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Увидеть главное за 3,5 часа и услышать живую историю Вечного города
Начало: У Капитолийской лестницы
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
€40€72 за человека
Все дороги ведут в Рим
Пешая
3 часа
505 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
€180 за всё до 5 чел.
От Колизея до Ватикана
Пешая
4 часа
-
25%
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
От Колизея до Ватикана
Погрузитесь в историю Рима, узнав о жизни понтификов и куртизанок. Прогулка по главным местам города раскроет тайны и удивит неожиданными фактами
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€135€179 за человека
Рим: сокровища прошлого и сердце современности
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Образы Рима - от собора Святого Петра до Колизея
Пешая
4 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Образы Рима - от собора Святого Петра до Колизея
Прогулка по Риму подарит незабываемые впечатления: от величия собора Святого Петра до древнего Колизея, погружение в историю и искусство
Начало: По договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Рим с нуля
Пешая
6 часов
140 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рим с нуля: уникальное путешествие по следам Юлия Цезаря
Погрузитесь в величие Рима: от Капитолийского холма до Piazza del Popolo. История, культура и лучшие римские кафе ждут вас
Начало: На Piazza Venezia
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
€500 за всё до 10 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
Пешая
3.5 часа
434 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по древнему Риму
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, исследуя его древние руины, уютные улочки и знаменитые достопримечательности в неспешном итальянском ритме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Главные и тайные места Рима
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные и тайные места Рима
Познакомьтесь с Римом через его известные и скрытые достопримечательности. Откройте для себя уникальные истории и тайные уголки города
Начало: На Piazza del Popolo
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 5 чел.
Пешеходная аудиоэкскурсия по Риму и билет в катакомбы Святого Калликста
Пешая
2 часа
Билеты
Пешеходная аудиоэкскурсия по Риму и билет в катакомбы Святого Калликста
Открыть древние христианские символы и погрузиться в историю и культуру города
Начало: У катакомб Святого Калликста
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
€30 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    29 октября 2025
    Рим с нуля
    Это было моё (и моих друзей) повое посещение Рима. Аня сделала для нас две экскурсии. От всего сердца хочу поблагодарить её за хорошую организацию, интересную информацию и достойное чувство юмора! Спасибо! Илья & Со.
  • В
    Валерия
    27 октября 2025
    Рим с нуля
    Если была оценка 10,я бы поставила! Просто на одном дыхании все прошло,великолепно все:подача,аналогии,юмор,интересные факты! Анна потрясающая!
  • E
    Eliran
    20 октября 2025
    Рим с нуля
    Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Анне за невероятно интересную и глубокую экскурсию по Риму. За два дня вы помогли увидеть
    город живым — с историей, характерами и скрытыми деталями, мимо которых обычно проходят. Потрясающая подача, широкие знания и тёплое общение сделали знакомство с Римом по-настоящему незабываемым. Огромное спасибо за вдохновение и профессионализм!

  • O
    Olga
    20 октября 2025
    Рим с нуля
    Анна отлично раскрывает историю Ватикана и Рима, обращая внимания на интересные факты и детали истории. Маршруты экскурсии выставлены грамотно, представляя
    исторические факты а хронологическом порядке. Аня демонстрировала нам дополнительные интересные факты по теме на личном планшете, которые не были представлены в музеях. Я бы рекомендовала ее для своих друзей и близких как профессионального экскурсовода.

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2025
    Рим с нуля
    Наше знакомство с Римом и прогулка по нему прошли великолепно! Очень интересный и грамотно составленный маршрут, подача материала - на
    высшем уровне, интересно, познавательно, где-то с юмором, с демонстрацией дополнительных материалов, а главное - вся информация запомнилась, разложилась по полочкам и осталась в голове. Также во время прогулки мы насладились вкусным обедом в необычном ресторане, где был зарезервирован заранее столик для нас. За весь этот чудесный день мы благодарим нашего гида Анну. Мы обязательно в следующий приезд обратимся к ней и продолжим исследовать Рим.

  • С
    Сергей
    22 марта 2025
    Рим с нуля
    Экскурсия “Рим с нуля с сиестой” — это идеальный способ познакомиться с Вечным городом! Формат с сиестой — просто находка:
    утром насыщенная прогулка по главным достопримечательностям с интересным рассказом, а днём — перерыв на обед и отдых, чтобы перевести дух и набраться сил. После сиесты прогулка продолжилась в более расслабленном ритме. Всё было продумано до мелочей: маршрут, темп, интересные истории. Анна провела нас не только по знаменитым местам, но и по уютным уголкам, где чувствуется настоящая атмосфера Рима. Получили море впечатлений и ни капли усталости — просто идеально!

  • В
    Виктория
    25 января 2025
    Рим с нуля
    Огромное спасибо Анне за удивительную экскурсию! 6 часов прошли на одном дыхании, даже сын подросток, которого с трудом удалось уговорить
    присоединиться к экскурсии, полностью увлекся, задавал вопросы и был впечатлен! Анна влюблена в Рим, и это в сочетании с глубиной ее знаний, кругозором, чувством юмора и способностью легко рассказать о сложном, но далеко не шаблонными фразами и фактами, делает ее экскурсии уникальными. Получили огромное удовольствие, обязательно хотим вернуться за следующими знаниями и впечатлениями в других ее программах!

  • S
    Sergej
    11 ноября 2024
    Рим с нуля
    Если вы хотите познакомиться с Римом поближе, разглядеть его недоступные для «постороннего взгляда» черты, если вам важно заглянуть за формально
    глянцевый фасад, скрывающий его интимные тайны и просто посмотреть на этот город глазами влюблённого в него человека, не поленитесь потратить шесть часов вашего времени на прогулку с Анной.
    Наградой вам будет щемящее чувство приобщения, жгучая симпатия и, возможно, любовь к этому Великому городу, истоки которой, как известно, таятся в деталях.

    24.10.2024 Сергей Баженов.

  • И
    Ирина
    25 сентября 2024
    Рим с нуля
    Это было чудесно!!! Анна очень грациозно, легко и с восхитительным чувством юмора познакомила нас с Римом и историей двух тысячелетий!
    Настолько живо и интересно, Анна, спасибо Вам! Очень хорошо составлен маршрут, много дополнительных иллюстраций во время экскурсии, шесть часов пролетели в полном погружении. Также огромная благодарность за советы по ресторанам и винам, надеемся всё успеть! Рекомендуем всем!

  • С
    Светлана
    25 сентября 2024
    Рим с нуля
    Замечательный опыт! Анна приятная девушка, сумевшая преподать информацию качественно и без перегруза. Сложилось ощущение неспешной прогулки в приятной компании. Спасибо из Владивостока🌏
  • A
    Alexei
    10 августа 2024
    Рим с нуля
    Очень интересная экскурсия! Отличная подача информации! Рекомендую экскурсии с Анной как для взрослых, так и для детей, для тех кто в Риме первый раз, а также для тех, кто был здесь много раз!
  • I
    Iura
    9 августа 2024
    Рим с нуля
    Анна Большая Умница. Большое спасибо, прекрасная экскурсия!!!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Рим с нуля
    Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили
    очень легкое и неперегруженное
    впечатление. Маршрут отлично составлен и информация замечательно раскладывается по полочкам! Но самое главное, это чувство юмора Анны- восторг! Я такого удовольствия от экскурсии (а мы с мужем путешественники с претензией) давно не получала! Благодарны Анне от всей души!!!

  • Е
    Евгений
    25 марта 2024
    Рим с нуля
    Отличная лёгкая экскурсия с отличным гидом Анной! Были с 2 детьми (11 м 14 лет), и вначале переживали: 6 часов,
    выдержат ли они? Но все прошло очень легко, с множеством фактов, описаний, с вовлечение в экскурсию наших детей, в легком темпе… 6 незабываемых часов пешком по Риму с Анной закончились, но у нас осталось много впечатлений (и рекомендаций по еде и другим интересным местам от Анны). Спасибо большое!

  • С
    Сергей
    14 марта 2024
    Рим с нуля
    В Рим мы с семьей приехали впервые и всего на несколько дней. За 4 дня отдыха хотелось посмотреть как можно
    больше, поэтому мы решили выбрать несколько экскурсий для знакомства с городом, одной из которых была "Рим с нуля: прогулка с сиестой".
    Мы посетили все обещанные места, несмотря на дождливую погоду, за исключением фонтана Треви и испанской лестницы. Вместо этого мы решили сделать выбор в пользу не такого популярного, но оттого не менее интересного маршрута, благодаря чему побывали в местах, которые вряд ли смогли бы сами найти. За день вы сможете посетить все, начиная с Пантеона, римского гетто и заканчивая площадью Маттео, место, которому Бродский посвятил стихотворение, или Кьостро-дель-Браманте, где организовали уникальное арт-пространство. Экскурсия продлилась даже немного дольше 6 часов, но мы нисколько не устали, и время пролетело незаметно.
    Анна - прекрасный экскурсовод. Она не только отлично разбирается в истории Рима, но и, в целом, очень образованный и остроумный человек. Она преподнесла информацию очень понятно и структурированно, так что никому не было скучно:) Выбрав эту экскурсию, вы ничуть не пожалеете и точно снова захотите вернуться в Рим.

  • А
    Анна
    26 октября 2023
    Рим с нуля
    Могу смело рекомендовать 6-ти часовую прогулку по городу с Анной, особенно если вы впервые на экскурсии с детьми! Она замечательный
    рассказчик, совершенно легко и непринужденно держит внимание как детей так и взрослых. Мои девчонки 11 и 14 лет остались безумно довольны и запомнили очень много.
    Анна очень тактичная, деликатная, доброжелательная, с прекрасным чувством юмора и огоньком в глазах.
    Аня, спасибо вам огромное за очень познавательную и душевную прогулку!

  • Д
    Дарья
    22 октября 2023
    Рим с нуля
    Большое спасибо, Анна!
    Экскурсия была замечательной! Вы потрясающий гид!
    Хоть нас немного полил дождик, но мы безумно рады, что выбрали вас ❤️
  • Е
    Евгений
    12 мая 2023
    Рим с нуля
    Прекрасная прогулка с прекрасной рассказчицей и знатоком Рима. Интересно, живо, 6 часов пролетели незаметно. Возможно, лучший гид, который у меня когда-либо был.
  • К
    Константин
    16 апреля 2023
    Рим с нуля
    Профессионально и увлекательно! Шесть часов экскурсии пролетели как одна минута, но в нее Анна уместила историю Рима от 753 ВС до настоящего времени. Без колебаний рекомендую ее как прекрасного знатока Вечного города и рассказчика, умеющего передать его неповторимую атмосферу
  • М
    Мануш
    9 апреля 2023
    Рим с нуля
    Очень интересная, насыщенная, увлекательная экскурсия с замечательным гидом Анной. От всей души рекомендую! Я тоже выбрала по отзывам, теперь понимаю, почему все были в восторге😍

Сколько стоит экскурсия по Риму в декабре 2025
Сейчас в Риме в категории "Катакомбы Святого Каллиста" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 500 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 1303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
