Мини-группа
до 6 чел.
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Увидеть главное за 3,5 часа и услышать живую историю Вечного города
Начало: У Капитолийской лестницы
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
€40
€72 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
€180 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
От Колизея до Ватикана
Погрузитесь в историю Рима, узнав о жизни понтификов и куртизанок. Прогулка по главным местам города раскроет тайны и удивит неожиданными фактами
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€135
€179 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Образы Рима - от собора Святого Петра до Колизея
Прогулка по Риму подарит незабываемые впечатления: от величия собора Святого Петра до древнего Колизея, погружение в историю и искусство
Начало: По договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рим с нуля: уникальное путешествие по следам Юлия Цезаря
Погрузитесь в величие Рима: от Капитолийского холма до Piazza del Popolo. История, культура и лучшие римские кафе ждут вас
Начало: На Piazza Venezia
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
€500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по древнему Риму
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, исследуя его древние руины, уютные улочки и знаменитые достопримечательности в неспешном итальянском ритме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные и тайные места Рима
Познакомьтесь с Римом через его известные и скрытые достопримечательности. Откройте для себя уникальные истории и тайные уголки города
Начало: На Piazza del Popolo
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 5 чел.
Билеты
Пешеходная аудиоэкскурсия по Риму и билет в катакомбы Святого Калликста
Открыть древние христианские символы и погрузиться в историю и культуру города
Начало: У катакомб Святого Калликста
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
€30 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья29 октября 2025Это было моё (и моих друзей) повое посещение Рима. Аня сделала для нас две экскурсии. От всего сердца хочу поблагодарить её за хорошую организацию, интересную информацию и достойное чувство юмора! Спасибо! Илья & Со.
- ВВалерия27 октября 2025Если была оценка 10,я бы поставила! Просто на одном дыхании все прошло,великолепно все:подача,аналогии,юмор,интересные факты! Анна потрясающая!
- EEliran20 октября 2025Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Анне за невероятно интересную и глубокую экскурсию по Риму. За два дня вы помогли увидеть
- OOlga20 октября 2025Анна отлично раскрывает историю Ватикана и Рима, обращая внимания на интересные факты и детали истории. Маршруты экскурсии выставлены грамотно, представляя
- ЮЮлия27 апреля 2025Наше знакомство с Римом и прогулка по нему прошли великолепно! Очень интересный и грамотно составленный маршрут, подача материала - на
- ССергей22 марта 2025Экскурсия “Рим с нуля с сиестой” — это идеальный способ познакомиться с Вечным городом! Формат с сиестой — просто находка:
- ВВиктория25 января 2025Огромное спасибо Анне за удивительную экскурсию! 6 часов прошли на одном дыхании, даже сын подросток, которого с трудом удалось уговорить
- SSergej11 ноября 2024Если вы хотите познакомиться с Римом поближе, разглядеть его недоступные для «постороннего взгляда» черты, если вам важно заглянуть за формально
- ИИрина25 сентября 2024Это было чудесно!!! Анна очень грациозно, легко и с восхитительным чувством юмора познакомила нас с Римом и историей двух тысячелетий!
- ССветлана25 сентября 2024Замечательный опыт! Анна приятная девушка, сумевшая преподать информацию качественно и без перегруза. Сложилось ощущение неспешной прогулки в приятной компании. Спасибо из Владивостока🌏
- AAlexei10 августа 2024Очень интересная экскурсия! Отличная подача информации! Рекомендую экскурсии с Анной как для взрослых, так и для детей, для тех кто в Риме первый раз, а также для тех, кто был здесь много раз!
- IIura9 августа 2024Анна Большая Умница. Большое спасибо, прекрасная экскурсия!!!
- ООльга26 мая 2024Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили
очень легкое и неперегруженное
- ЕЕвгений25 марта 2024Отличная лёгкая экскурсия с отличным гидом Анной! Были с 2 детьми (11 м 14 лет), и вначале переживали: 6 часов,
- ССергей14 марта 2024В Рим мы с семьей приехали впервые и всего на несколько дней. За 4 дня отдыха хотелось посмотреть как можно
- ААнна26 октября 2023Могу смело рекомендовать 6-ти часовую прогулку по городу с Анной, особенно если вы впервые на экскурсии с детьми! Она замечательный
- ДДарья22 октября 2023Большое спасибо, Анна!
Экскурсия была замечательной! Вы потрясающий гид!
Хоть нас немного полил дождик, но мы безумно рады, что выбрали вас ❤️
- ЕЕвгений12 мая 2023Прекрасная прогулка с прекрасной рассказчицей и знатоком Рима. Интересно, живо, 6 часов пролетели незаметно. Возможно, лучший гид, который у меня когда-либо был.
- ККонстантин16 апреля 2023Профессионально и увлекательно! Шесть часов экскурсии пролетели как одна минута, но в нее Анна уместила историю Рима от 753 ВС до настоящего времени. Без колебаний рекомендую ее как прекрасного знатока Вечного города и рассказчика, умеющего передать его неповторимую атмосферу
- ММануш9 апреля 2023Очень интересная, насыщенная, увлекательная экскурсия с замечательным гидом Анной. От всей души рекомендую! Я тоже выбрала по отзывам, теперь понимаю, почему все были в восторге😍
