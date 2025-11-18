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Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»

Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Экскурсия посвящена основанию Рима, царскому и республиканскому периодам его истории, а также легендам и фактам, которые сохранились для нас в римских памятниках. Изучая античные руины, мы представим, как выглядел Древний Рим в разные эпохи. Поговорим о его религиозном и культурном развитии. А также об отношении современных жителей Вечного города к своему наследию.
5
28 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»

Описание экскурсии

🏛 Начнём мы с Большого цирка — крупнейшего развлекательного сооружения Древнего мира и Рима.

🏛 Поднимемся на бельведер Ромула и Рема. Отсюда вы взглянете на окрестности холмов Палатин и Авентин. И услышите историю основания Вечного города легендарными братьями-близнецами.

🏛 Спустимся к ещё одному знаковому месту — Велабру, где я расскажу о греческой колонизации до основания Рима.

🏛 Вы осмотрите руины Великого алтаря Геркулеса и «уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин.

🏛 Полюбуетесь Аркой Януса и Аркой Аргентариев у церкви Святого Георгия.

🏛 У подножия Палатина я покажу пещеру Луперакал, где по преданию волчица вскормила Ромула и Рема.

🏛 На Бычьем форуме, где в древности торговали скотом, осмотрим храмы Портуноса и Геркулеса Масличного.

🏛 Выйдем к Тибру и старейшим мостам в Риме. Я познакомлю вас с историей острова Тиберина, а также расскажу об этрусках и последнем царе Древнего Рима Тарквинии Гордом.

🏛 Побываем у руин Триумфального портика и Овощного рынка — форума Олиторио, где сохранились остатки трёх республиканских храмов (Януса, Юноны, Сперанцы) в церкви Сан-Никола-ин-Карчере.

🏛 Также вы посетите археологическую зону Сант-Омобоно, древнейшую из раскопанных в Риме храмовых территорий республиканского периода. Исследуем руины храмов Матер Матуты и Фортуны.

🏛 У портика Октавии и театра Марцелла поговорим о конце Римской республики и начале Римской империи. Рассмотрим руины храмов Беллоны и Аполлона.

🏛 В заключение поднимемся по Тарпейской скале на Капитолийский холм и насладимся панорамой Римского форума.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3 км
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Для семей от 4х человек предусмотрена скидка: подробности в переписке с гидом

в четверг и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой
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город, является лучшим местом для понимания Великой Красоты. 3000 лет истории, взлёты и падения — всё это запечатлено в облике города, его архитектуре, культуре и жителях. Приходите на мои экскурсии — и вы откроете для себя настоящий Рим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Элеонора
Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала локацию заранее и свое фото с локации, поэтому все переживания о встрече сразу рассеялись.
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Рассказ был очень структурным, вначале был обозначен весь исторический период, о котором пойдет речь. Параллельно посмотрели и памятники более поздних веков. Елена поделилась своими любимыми местами, дала прекрасные советы об интересных местах, обязательных к посещению.
Ставлю максимальную оценку!

Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала
Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала
Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала
Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала
Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала
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А
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать историю Рима, избегая толпы туристов, крайне рекомендую!
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать
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О
Очень рекомендуем эту экскурсию. В Риме были много раз, но профессиональные экскурсии - это всегда что-то новое, интересное. Юля отличный профессионал. Мы провели три часа на одном дыхании, узнали много нового. Все отлично
Очень рекомендуем эту экскурсию. В Риме были много раз, но профессиональные экскурсии - это всегда что-то
Очень рекомендуем эту экскурсию. В Риме были много раз, но профессиональные экскурсии - это всегда что-то
Очень рекомендуем эту экскурсию. В Риме были много раз, но профессиональные экскурсии - это всегда что-то
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R
Юля профессионал своего дела,рекомендую всем 🤝👌
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Т
Юлия провела прекрасную экскурсию по античному Рим. Она- прекрасный знаток истории и очень позитивный человек, прогулка прошла просто на одном дыхании!
Очень жаль, что не успели в этот приезд сходить с Юлией на другие экскурсии, которые она предлагает, но оставили это в планах на следующий визит в Рим!
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Татьяна
Спасибо большое Юлии за чудесную и содержательную экскурсию, за ее чуткость, гибкость и эрудированность! Рассказ был очень познавательным, связным и Юлия ответила на все вопросы! Было очень интересно, душевно и тепло провести пару часов в ее компании! Настоятельно рекомендую Юлию как вашего гида по Риму.
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