Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»

Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах

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Экскурсия посвящена основанию Рима, царскому и республиканскому периодам его истории, а также легендам и фактам, которые сохранились для нас в римских памятниках. Изучая античные руины, мы представим, как выглядел Древний Рим в разные эпохи. Поговорим о его религиозном и культурном развитии. А также об отношении современных жителей Вечного города к своему наследию.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏛 Начнём мы с Большого цирка — крупнейшего развлекательного сооружения Древнего мира и Рима.

🏛 Поднимемся на бельведер Ромула и Рема. Отсюда вы взглянете на окрестности холмов Палатин и Авентин. И услышите историю основания Вечного города легендарными братьями-близнецами.

🏛 Спустимся к ещё одному знаковому месту — Велабру, где я расскажу о греческой колонизации до основания Рима.

🏛 Вы осмотрите руины Великого алтаря Геркулеса и «уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин.

🏛 Полюбуетесь Аркой Януса и Аркой Аргентариев у церкви Святого Георгия.

🏛 У подножия Палатина я покажу пещеру Луперакал, где по преданию волчица вскормила Ромула и Рема.

🏛 На Бычьем форуме, где в древности торговали скотом, осмотрим храмы Портуноса и Геркулеса Масличного.

🏛 Выйдем к Тибру и старейшим мостам в Риме. Я познакомлю вас с историей острова Тиберина, а также расскажу об этрусках и последнем царе Древнего Рима Тарквинии Гордом.

🏛 Побываем у руин Триумфального портика и Овощного рынка — форума Олиторио, где сохранились остатки трёх республиканских храмов (Януса, Юноны, Сперанцы) в церкви Сан-Никола-ин-Карчере.

🏛 Также вы посетите археологическую зону Сант-Омобоно, древнейшую из раскопанных в Риме храмовых территорий республиканского периода. Исследуем руины храмов Матер Матуты и Фортуны.

🏛 У портика Октавии и театра Марцелла поговорим о конце Римской республики и начале Римской империи. Рассмотрим руины храмов Беллоны и Аполлона.

🏛 В заключение поднимемся по Тарпейской скале на Капитолийский холм и насладимся панорамой Римского форума.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3 км
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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