Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
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Описание
Что вас ожидает
🏛 Начнём мы с Большого цирка — крупнейшего развлекательного сооружения Древнего мира и Рима.
🏛 Поднимемся на бельведер Ромула и Рема. Отсюда вы взглянете на окрестности холмов Палатин и Авентин. И услышите историю основания Вечного города легендарными братьями-близнецами.
🏛 Спустимся к ещё одному знаковому месту — Велабру, где я расскажу о греческой колонизации до основания Рима.
🏛 Вы осмотрите руины Великого алтаря Геркулеса и «уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин.
🏛 Полюбуетесь Аркой Януса и Аркой Аргентариев у церкви Святого Георгия.
🏛 У подножия Палатина я покажу пещеру Луперакал, где по преданию волчица вскормила Ромула и Рема.
🏛 На Бычьем форуме, где в древности торговали скотом, осмотрим храмы Портуноса и Геркулеса Масличного.
🏛 Выйдем к Тибру и старейшим мостам в Риме. Я познакомлю вас с историей острова Тиберина, а также расскажу об этрусках и последнем царе Древнего Рима Тарквинии Гордом.
🏛 Побываем у руин Триумфального портика и Овощного рынка — форума Олиторио, где сохранились остатки трёх республиканских храмов (Януса, Юноны, Сперанцы) в церкви Сан-Никола-ин-Карчере.
🏛 Также вы посетите археологическую зону Сант-Омобоно, древнейшую из раскопанных в Риме храмовых территорий республиканского периода. Исследуем руины храмов Матер Матуты и Фортуны.
🏛 У портика Октавии и театра Марцелла поговорим о конце Римской республики и начале Римской империи. Рассмотрим руины храмов Беллоны и Аполлона.
🏛 В заключение поднимемся по Тарпейской скале на Капитолийский холм и насладимся панорамой Римского форума.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро Circo Massimo
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.