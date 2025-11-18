Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Экскурсия посвящена основанию Рима, царскому и республиканскому периодам его истории, а также легендам и фактам, которые сохранились для нас в римских памятниках. Изучая античные руины, мы представим, как выглядел Древний Рим в разные эпохи. Поговорим о его религиозном и культурном развитии. А также об отношении современных жителей Вечного города к своему наследию.
🏛 Начнём мы с Большого цирка — крупнейшего развлекательного сооружения Древнего мира и Рима.
🏛 Поднимемся на бельведер Ромула и Рема. Отсюда вы взглянете на окрестности холмов Палатин и Авентин. И услышите историю основания Вечного города легендарными братьями-близнецами.
🏛 Спустимся к ещё одному знаковому месту — Велабру, где я расскажу о греческой колонизации до основания Рима.
🏛 Вы осмотрите руины Великого алтаря Геркулеса и «уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин.
🏛 Полюбуетесь Аркой Януса и Аркой Аргентариев у церкви Святого Георгия.
🏛 У подножия Палатина я покажу пещеру Луперакал, где по преданию волчица вскормила Ромула и Рема.
🏛 На Бычьем форуме, где в древности торговали скотом, осмотрим храмы Портуноса и Геркулеса Масличного.
🏛 Выйдем к Тибру и старейшим мостам в Риме. Я познакомлю вас с историей острова Тиберина, а также расскажу об этрусках и последнем царе Древнего Рима Тарквинии Гордом.
🏛 Побываем у руин Триумфального портика и Овощного рынка — форума Олиторио, где сохранились остатки трёх республиканских храмов (Януса, Юноны, Сперанцы) в церкви Сан-Никола-ин-Карчере.
🏛 Также вы посетите археологическую зону Сант-Омобоно, древнейшую из раскопанных в Риме храмовых территорий республиканского периода. Исследуем руины храмов Матер Матуты и Фортуны.
🏛 У портика Октавии и театра Марцелла поговорим о конце Римской республики и начале Римской империи. Рассмотрим руины храмов Беллоны и Аполлона.
🏛 В заключение поднимемся по Тарпейской скале на Капитолийский холм и насладимся панорамой Римского форума.
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 3 км
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Для семей от 4х человек предусмотрена скидка: подробности в переписке с гидом
в четверг и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой читать дальшеуменьшить
город, является лучшим местом для понимания Великой Красоты. 3000 лет истории, взлёты и падения — всё это запечатлено в облике города, его архитектуре, культуре и жителях. Приходите на мои экскурсии — и вы откроете для себя настоящий Рим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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3
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2
–
1
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Элеонора
Экскурсия была замечательной! Прежде всего хочу отметить ответственность Елены, она пришла раньше на место встречи, прислала локацию заранее и свое фото с локации, поэтому все переживания о встрече сразу рассеялись. читать дальшеуменьшить
Рассказ был очень структурным, вначале был обозначен весь исторический период, о котором пойдет речь. Параллельно посмотрели и памятники более поздних веков. Елена поделилась своими любимыми местами, дала прекрасные советы об интересных местах, обязательных к посещению. Ставлю максимальную оценку!
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А
Артур
Отличная экскурсия по не банальному маршруту. Юлия отличный рассказчик с богатыми знаниями. Те, кто хочет узнать историю Рима, избегая толпы туристов, крайне рекомендую!
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О
Оксана
Очень рекомендуем эту экскурсию. В Риме были много раз, но профессиональные экскурсии - это всегда что-то новое, интересное. Юля отличный профессионал. Мы провели три часа на одном дыхании, узнали много нового. Все отлично
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R
Rustem
Юля профессионал своего дела,рекомендую всем 🤝👌
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Т
Татьяна
Юлия провела прекрасную экскурсию по античному Рим. Она- прекрасный знаток истории и очень позитивный человек, прогулка прошла просто на одном дыхании! Очень жаль, что не успели в этот приезд сходить с Юлией на другие экскурсии, которые она предлагает, но оставили это в планах на следующий визит в Рим!
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Татьяна
Спасибо большое Юлии за чудесную и содержательную экскурсию, за ее чуткость, гибкость и эрудированность! Рассказ был очень познавательным, связным и Юлия ответила на все вопросы! Было очень интересно, душевно и тепло провести пару часов в ее компании! Настоятельно рекомендую Юлию как вашего гида по Риму.
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