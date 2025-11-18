Экскурсия посвящена основанию Рима, царскому и республиканскому периодам его истории, а также легендам и фактам, которые сохранились для нас в римских памятниках. Изучая античные руины, мы представим, как выглядел Древний Рим в разные эпохи. Поговорим о его религиозном и культурном развитии. А также об отношении современных жителей Вечного города к своему наследию.

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Описание экскурсии

🏛 Начнём мы с Большого цирка — крупнейшего развлекательного сооружения Древнего мира и Рима.

🏛 Поднимемся на бельведер Ромула и Рема. Отсюда вы взглянете на окрестности холмов Палатин и Авентин. И услышите историю основания Вечного города легендарными братьями-близнецами.

🏛 Спустимся к ещё одному знаковому месту — Велабру, где я расскажу о греческой колонизации до основания Рима.

🏛 Вы осмотрите руины Великого алтаря Геркулеса и «уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин.

🏛 Полюбуетесь Аркой Януса и Аркой Аргентариев у церкви Святого Георгия.

🏛 У подножия Палатина я покажу пещеру Луперакал, где по преданию волчица вскормила Ромула и Рема.

🏛 На Бычьем форуме, где в древности торговали скотом, осмотрим храмы Портуноса и Геркулеса Масличного.

🏛 Выйдем к Тибру и старейшим мостам в Риме. Я познакомлю вас с историей острова Тиберина, а также расскажу об этрусках и последнем царе Древнего Рима Тарквинии Гордом.

🏛 Побываем у руин Триумфального портика и Овощного рынка — форума Олиторио, где сохранились остатки трёх республиканских храмов (Януса, Юноны, Сперанцы) в церкви Сан-Никола-ин-Карчере.

🏛 Также вы посетите археологическую зону Сант-Омобоно, древнейшую из раскопанных в Риме храмовых территорий республиканского периода. Исследуем руины храмов Матер Матуты и Фортуны.

🏛 У портика Октавии и театра Марцелла поговорим о конце Римской республики и начале Римской империи. Рассмотрим руины храмов Беллоны и Аполлона.

🏛 В заключение поднимемся по Тарпейской скале на Капитолийский холм и насладимся панорамой Римского форума.

Организационные детали