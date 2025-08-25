Вилла д «Эсте - это уникальное место, где история и искусство сливаются в одно целое.
Посетители смогут прогуляться по великолепным садам, полюбоваться фонтанами и услышать легенды о кардинале Ипполито II д»
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные сады и фонтаны
- 🏛 Исторические фрески и аллегории
- 🎭 Легенды о кардинале Ипполито
- 🎨 Античные статуи и архитектура
- 🔍 Загадки и скрытые смыслы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Вилла д’Эсте
- Сады виллы д’Эсте
- Фонтаны виллы д’Эсте
- Фрески 16 века
Описание экскурсии
Вилла д’Эсте — загородная резиденция кардинала Ипполито II д’Эсте, окружённая садами и знаменитыми фонтанами. Мы пройдём по залам, украшенным фресками 16 века, заглянем в личные покои хозяина и увидим панораму Тиволи с террас виллы.
Великолепные сады и фонтаны — символ могущества семьи д’Эсте. Мы прогуляемся по аллее Ста Фонтанов, где вода струится из скульптурных маскаронов.
Архитектурные загадки и скрытые смыслы — вилла спроектирована как гигантская аллегория. Я расскажу, почему её сравнивают с раем, какую роль здесь играли античные мифы и как инженеры 16 века создали сложную систему водоснабжения без насосов.
На прогулке по парку и вилле:
- Мы поговорим о несбывшейся мечте кардинала Ипполита, который проиграл пять конклавов
- О красоте, созданной за счёт мародёрства
- О переселении крестьян и строительстве пышного дворца
- Мы рассмотрим многочисленные сюжеты из истории и древнегреческих мифов на стенах и сводах
- Полюбуемся долиной Гауденте, которая утопает в виноградниках и оливковых рощах
- Пройдём по широкой улице, обрамлённой арками, где когда-то собирались гости кардинала и устраивались бесконечные спектакли
Вы узнаете:
- Как создавались механические чудеса садов, которые поражают даже современных инженеров
- Как удалось создать подземный туннель, который обеспечивает поступление 300 литров воды ежесекундно
- Об идеальной симметрии, которая положена в основу организации сада
- О символической системе фонтанов, каждый из который рассказывает свою историю о красоте и величии
- Сколько зарабатывает папа римский
А ещё здесь можно:
- Покормить крупных рыб в прудах у подножия фонтана Нептуна
- Оценить уникальное сочетание природной красоты и архитектурного гения мастеров 16 века
- Рассмотреть античные статуи, которые были вывезены с соседней виллы, чтобы украсить парк
- Послушать фонтан Органа, который играет сам, управляемый потоком воды
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Fiat Punto Grande
- Дополнительно оплачивается входной билет на виллу — €15 с чел. Билет для гида покупать не нужно
- В экскурсии могут принять участие дети старше 12 лет, поскольку в машине не установлено детское кресло
- По окончании экскурсии мы можем заехать на обед в ресторан, средний чек — €20–50 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 490 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
25 авг 2025
Рекомендуем от всей семьи! 👨👩👧👦 Ольга хороший гид и очень тактичный и приятный человек. С ней экскурсия по вилле д’Эсте и окрестностям Тивали прошла на одном дыхании. Дети в восторге,
И
Ирина
6 июн 2025
На виллу д'Эсте взяли экскурсию уже во второй раз, повторное впечатление не разочаровало, там по-прежнему здорово!
Ольга очень дисциплинированный и точный человек, созванивалась с нами перед поездкой, назначила место встречи в максимально удобном для нас месте, приехала точно по времени.
Очень много рассказывала о вилле, об истории её создания, о хозяине.
Она хорошо фотографирует, знает, где получится хороший кадр.
Спасибо, Ольга!
