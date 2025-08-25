Вилла д «Эсте - это уникальное место, где история и искусство сливаются в одно целое.Посетители смогут прогуляться по великолепным садам, полюбоваться фонтанами и услышать легенды о кардинале Ипполито II д»

Эсте. Удивительные фрески, античные статуи и архитектурные загадки не оставят равнодушными никого. Здесь каждый найдет что-то для себя: от утонченной красоты до исторических аллегорий. Это место, где оживают мифы и легенды, и где каждый уголок дышит историей

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Ольга Ваш гид в Риме

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вилла д’Эсте — загородная резиденция кардинала Ипполито II д’Эсте, окружённая садами и знаменитыми фонтанами. Мы пройдём по залам, украшенным фресками 16 века, заглянем в личные покои хозяина и увидим панораму Тиволи с террас виллы.

Великолепные сады и фонтаны — символ могущества семьи д’Эсте. Мы прогуляемся по аллее Ста Фонтанов, где вода струится из скульптурных маскаронов.

Архитектурные загадки и скрытые смыслы — вилла спроектирована как гигантская аллегория. Я расскажу, почему её сравнивают с раем, какую роль здесь играли античные мифы и как инженеры 16 века создали сложную систему водоснабжения без насосов.

На прогулке по парку и вилле:

Мы поговорим о несбывшейся мечте кардинала Ипполита, который проиграл пять конклавов

О красоте, созданной за счёт мародёрства

О переселении крестьян и строительстве пышного дворца

Мы рассмотрим многочисленные сюжеты из истории и древнегреческих мифов на стенах и сводах

Полюбуемся долиной Гауденте, которая утопает в виноградниках и оливковых рощах

Пройдём по широкой улице, обрамлённой арками, где когда-то собирались гости кардинала и устраивались бесконечные спектакли

Вы узнаете:

Как создавались механические чудеса садов, которые поражают даже современных инженеров

Как удалось создать подземный туннель, который обеспечивает поступление 300 литров воды ежесекундно

Об идеальной симметрии, которая положена в основу организации сада

О символической системе фонтанов, каждый из который рассказывает свою историю о красоте и величии

Сколько зарабатывает папа римский

А ещё здесь можно:

Покормить крупных рыб в прудах у подножия фонтана Нептуна

Оценить уникальное сочетание природной красоты и архитектурного гения мастеров 16 века

Рассмотреть античные статуи, которые были вывезены с соседней виллы, чтобы украсить парк

Послушать фонтан Органа, который играет сам, управляемый потоком воды

Организационные детали