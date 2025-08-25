Мои заказы

Прекрасная и загадочная вилла д’Эсте в окрестностях Рима

Вилла д’Эсте - это не просто экскурсия, а путешествие в мир итальянского Возрождения. Откройте для себя тайны кардинала и насладитесь красотой садов
Вилла д «Эсте - это уникальное место, где история и искусство сливаются в одно целое.

Посетители смогут прогуляться по великолепным садам, полюбоваться фонтанами и услышать легенды о кардинале Ипполито II д»
читать дальше

Эсте. Удивительные фрески, античные статуи и архитектурные загадки не оставят равнодушными никого. Здесь каждый найдет что-то для себя: от утонченной красоты до исторических аллегорий. Это место, где оживают мифы и легенды, и где каждый уголок дышит историей

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные сады и фонтаны
  • 🏛 Исторические фрески и аллегории
  • 🎭 Легенды о кардинале Ипполито
  • 🎨 Античные статуи и архитектура
  • 🔍 Загадки и скрытые смыслы
Прекрасная и загадочная вилла д’Эсте в окрестностях Рима© Ольга
Прекрасная и загадочная вилла д’Эсте в окрестностях Рима© Ольга
Прекрасная и загадочная вилла д’Эсте в окрестностях Рима© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Вилла д’Эсте
  • Сады виллы д’Эсте
  • Фонтаны виллы д’Эсте
  • Фрески 16 века

Описание экскурсии

Вилла д’Эсте — загородная резиденция кардинала Ипполито II д’Эсте, окружённая садами и знаменитыми фонтанами. Мы пройдём по залам, украшенным фресками 16 века, заглянем в личные покои хозяина и увидим панораму Тиволи с террас виллы.

Великолепные сады и фонтаны — символ могущества семьи д’Эсте. Мы прогуляемся по аллее Ста Фонтанов, где вода струится из скульптурных маскаронов.

Архитектурные загадки и скрытые смыслы — вилла спроектирована как гигантская аллегория. Я расскажу, почему её сравнивают с раем, какую роль здесь играли античные мифы и как инженеры 16 века создали сложную систему водоснабжения без насосов.

На прогулке по парку и вилле:

  • Мы поговорим о несбывшейся мечте кардинала Ипполита, который проиграл пять конклавов
  • О красоте, созданной за счёт мародёрства
  • О переселении крестьян и строительстве пышного дворца
  • Мы рассмотрим многочисленные сюжеты из истории и древнегреческих мифов на стенах и сводах
  • Полюбуемся долиной Гауденте, которая утопает в виноградниках и оливковых рощах
  • Пройдём по широкой улице, обрамлённой арками, где когда-то собирались гости кардинала и устраивались бесконечные спектакли

Вы узнаете:

  • Как создавались механические чудеса садов, которые поражают даже современных инженеров
  • Как удалось создать подземный туннель, который обеспечивает поступление 300 литров воды ежесекундно
  • Об идеальной симметрии, которая положена в основу организации сада
  • О символической системе фонтанов, каждый из который рассказывает свою историю о красоте и величии
  • Сколько зарабатывает папа римский

А ещё здесь можно:

  • Покормить крупных рыб в прудах у подножия фонтана Нептуна
  • Оценить уникальное сочетание природной красоты и архитектурного гения мастеров 16 века
  • Рассмотреть античные статуи, которые были вывезены с соседней виллы, чтобы украсить парк
  • Послушать фонтан Органа, который играет сам, управляемый потоком воды

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Fiat Punto Grande
  • Дополнительно оплачивается входной билет на виллу — €15 с чел. Билет для гида покупать не нужно
  • В экскурсии могут принять участие дети старше 12 лет, поскольку в машине не установлено детское кресло
  • По окончании экскурсии мы можем заехать на обед в ресторан, средний чек — €20–50 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 490 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце. Мне никогда
читать дальше

здесь не скучно, я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу уже 21 год, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригород я знаю не хуже местных жителей. Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться по роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
Андрей
25 авг 2025
Рекомендуем от всей семьи! 👨‍👩‍👧‍👦 Ольга хороший гид и очень тактичный и приятный человек. С ней экскурсия по вилле д’Эсте и окрестностям Тивали прошла на одном дыхании. Дети в восторге,
читать дальше

мы под большим впечатлением от фонтанов, видов и чистейшего.
Очень неоднозначное впечатление оставило странное сочетание католического и языческого буквально во всём.
Спасибо, Ольга, за чудесный день!
Всем любителям сочетания природы и красивых творений человечека must see.

И
Ирина
6 июн 2025
На виллу д'Эсте взяли экскурсию уже во второй раз, повторное впечатление не разочаровало, там по-прежнему здорово!

Ольга очень дисциплинированный и точный человек, созванивалась с нами перед поездкой, назначила место встречи в максимально удобном для нас месте, приехала точно по времени.

Очень много рассказывала о вилле, об истории её создания, о хозяине.
Она хорошо фотографирует, знает, где получится хороший кадр.
Спасибо, Ольга!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
На машине
12 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте
Погрузитесь в атмосферу древнего Тиволи и изысканного Кастель-Гандольфо. Узнайте тайны виллы д’Эсте и насладитесь красотой садов Папы Римского
Начало: На Piazzale Ostiense
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
12 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
€150 за человека
Предания Античного Рима
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €240 за всё до 6 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
На машине
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
17 ноя в 12:00
18 ноя в 08:00
€399 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме