Что вы увидите
- Тиволи
- Неми
- Кастель-Гандольфо
- Аричча
Я хочу познакомить Вас с природой, архитектурой и гостеприимством городков неподалёку от Рима.
Находясь буквально в нескольких километрах от Вечного города Вы сможете отдохнуть от суеты и погрузиться в атмосферу покоя и наслаждения!
Мы посетим с вами уникальную виллу д`Эсте в городке Тиволи, летнюю резиденцию папы Римского в Кастель-Гандольфо, а так же городки Неми и Аричча.
Поездка по окрестностям Рима останется такой же незабываемой для Вас, как и сам вечный город!
Что входит
- услуги гида
- авто и отличное настроение
Начало и место завершения
🚩 заранее обговаривается
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим М.
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