Я хочу познакомить Вас с природой, архитектурой и гостеприимством городков неподалёку от Рима.

Находясь буквально в нескольких километрах от Вечного города Вы сможете отдохнуть от суеты и погрузиться в атмосферу покоя и наслаждения!

Мы посетим с вами уникальную виллу д`Эсте в городке Тиволи, летнюю резиденцию папы Римского в Кастель-Гандольфо, а так же городки Неми и Аричча.

Поездка по окрестностям Рима останется такой же незабываемой для Вас, как и сам вечный город!