  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Пригород Рима. Замки и озёра.

Максим М.
Максим М. – Гид из Рима
Пригород Рима.

Замки и озёра.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎄На новый год!
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €450 за экскурсию

    Заказать трансфер
Пригород Рима. Замки и озёра.
Пригород Рима. Замки и озёра.

Что вы увидите

  • Тиволи
  • Неми
  • Кастель-Гандольфо
  • Аричча
Я хочу познакомить Вас с природой, архитектурой и гостеприимством городков неподалёку от Рима.
Находясь буквально в нескольких километрах от Вечного города Вы сможете отдохнуть от суеты и погрузиться в атмосферу покоя и наслаждения!
Мы посетим с вами уникальную виллу д`Эсте в городке Тиволи, летнюю резиденцию папы Римского в Кастель-Гандольфо, а так же городки Неми и Аричча.
Поездка по окрестностям Рима останется такой же незабываемой для Вас, как и сам вечный город!
Что входит
  • услуги гида
  • авто и отличное настроение
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 заранее обговаривается
Пригород Рима. Замки и озёра.
Пригород Рима. Замки и озёра.

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим М.
Максим М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств