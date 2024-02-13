Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
Моя экскурсия — не историческая справка о Риме. Это увлекательные и курьёзные рассказы о жизни римлян и обычаях, связанных с городскими местами. Вы узнаете, как местные относятся к памятникам и какие традиции трепетно хранят.
Увидите таверну, где буянил Караваджо, любимую улицу Феллини и цветочную клумбу — бывший саркофаг, в котором хоронили знатных вельмож.
Увидите таверну, где буянил Караваджо, любимую улицу Феллини и цветочную клумбу — бывший саркофаг, в котором хоронили знатных вельмож.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Во время нашей прогулки мы посетим:
- Самую милую и уютную улицу Рима. Сюда в «Римских каникулах» герой Грегори Пека привёз Одри Хепберн. Здесь жил Федерико Феллини со своей женой. Тут же находится римская студия Пабло Пикассо.
- Центральную римскую площадь с церквями-близнецами и главными воротами в город.
- Площадь, которую называют Испанской, но которая имеет прямое отношение к Франции.
- Улицы, где раньше жили проститутки, а теперь находятся 5-звёздочные отели.
- Англиканскую церковь, где можно встретить Шэрон Стоун.
- Улицу, где раньше устраивали лошадиные скачки без наездников.
- Церковь, в которой покоится покровительница Италии.
- Храм с фальшивым куполом.
- Церковь с работами Караваджо, мастерскую, где он творил, таверну, где буянил.
- Одну из самых красивых площадей в мире, где сразились в творческом поединке основатели римского барокко — Франческо Борромини и Жан Лоренцо Бернини.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Риме
Здравствуйте! Ко мне стоит обратиться, потому что я: хорошо знаю Рим и продолжаю его узнавать с 2010 года; хорошо чувствую людей; обладаю тонким вкусом; в курсе всех важных событий в культурной жизни Рима; хорошо знакома с местным менталитетом; обладаю большим количеством связей; люблю Рим, Италию и то, что делаю!
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