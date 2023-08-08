Что вас ожидает:

Наша прогулка по римским замкам проходит в формате загородной поездки. Так называемые Кастелли Романа — это деревушки в пригороде Рима

Мы с вами увидим город Фраскати, известный своим белым вином и загородными резиденциями, вулканическое озеро, город Кастель-Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского, озеро и деревушку Неми, которая славится выращиванием земляники.