Прогулка по замкам в окрестностях Рима

Индивидуальная экскурсия из Рима: Встреча с винами и кулинарией Фраскати

Описание
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Ответы на вопросы
Во время нашей экскурсии вы посетите самые красивые окрестности Рима, увидите очаровательные деревушки и уютные городки. Римские замки — это небольшие города, построенные внутри старинных крепостей и замков.

Здесь вы сможете насладиться завораживающими видами, продегустировать уникальную местную кухню и проникнуться невероятной атмосферой этих мест.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
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12
авг
13
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Фраскати
  • Вулканическое озеро
  • Кастел Гандольфо — летняя резиденция Папы Римского
  • Озеро и деревня Неми
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Наша прогулка по римским замкам проходит в формате загородной поездки. Так называемые Кастелли Романа — это деревушки в пригороде Рима
Мы с вами увидим город Фраскати, известный своим белым вином и загородными резиденциями, вулканическое озеро, город Кастель-Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского, озеро и деревушку Неми, которая славится выращиванием земляники.

Ежедневно в 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Дегустация сыров, колбас, вина
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или локация по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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