Индивидуальная экскурсия из Рима: Встреча с винами и кулинарией Фраскати
Во время нашей экскурсии вы посетите самые красивые окрестности Рима, увидите очаровательные деревушки и уютные городки. Римские замки — это небольшие города, построенные внутри старинных крепостей и замков.
Здесь вы сможете насладиться завораживающими видами, продегустировать уникальную местную кухню и проникнуться невероятной атмосферой этих мест.
Здесь вы сможете насладиться завораживающими видами, продегустировать уникальную местную кухню и проникнуться невероятной атмосферой этих мест.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Фраскати
- Вулканическое озеро
- Кастел Гандольфо — летняя резиденция Папы Римского
- Озеро и деревня Неми
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наша прогулка по римским замкам проходит в формате загородной поездки. Так называемые Кастелли Романа — это деревушки в пригороде Рима
Мы с вами увидим город Фраскати, известный своим белым вином и загородными резиденциями, вулканическое озеро, город Кастель-Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского, озеро и деревушку Неми, которая славится выращиванием земляники.
Ежедневно в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация сыров, колбас, вина
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Ваш отель или локация по желанию туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10.00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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