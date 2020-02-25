113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Римские истории и легендарные места

Вы пройдете по центру Рима, уделив внимание всем основным достопримечательностям. Экскурсия посвящена не только и не столько историческим фактам и деталям, сколько увлекательным рассказам о нравах римлян, их обычаях и традициях. Все истории я бережно собираю из уст местных жителей и собственного опыта проживания в Италии. Итак, в программе:

Колизей — я расскажу, почему он является одним из чудес света и что особенного происходило во время представлений в древнем амфитеатре.

— я расскажу, почему он является одним из чудес света и что особенного происходило во время представлений в древнем амфитеатре. Римский форум — вы узнаете, что такое форум и какую роль он играл в жизни древних римлян.

— вы узнаете, что такое форум и какую роль он играл в жизни древних римлян. Императорские форумы и колонна Траяна — я расскажу, сколько лет шло строительство и связанные с ним любопытные легенды.

— я расскажу, сколько лет шло строительство и связанные с ним любопытные легенды. Площадь Венеции впечатлит великолепием расположенного на ней памятника «Витториано».

впечатлит великолепием расположенного на ней памятника «Витториано». Капитолийский холм — вы узнаете, как именно он был задуман Микеланджело и полюбуетесь огромными статуями Капитолия.

— вы узнаете, как именно он был задуман Микеланджело и полюбуетесь огромными статуями Капитолия. Ларго Ди Торре Арджентина — я раскрою секреты этого симпатичного места, которое также называют «кошачьим раем».

— я раскрою секреты этого симпатичного места, которое также называют «кошачьим раем». Кампо-ди-Фиори — в сердце города вы насладитесь колоритом рынка, которому посвящены песни многих римских певцов.

— в сердце города вы насладитесь колоритом рынка, которому посвящены песни многих римских певцов. Пьяцца Навона встретит обилием художников, уличных артистов и удивительными фонтанами, в том числе, работы знаменитого Бернини.

встретит обилием художников, уличных артистов и удивительными фонтанами, в том числе, работы знаменитого Бернини. Пантеон — один из прекрасно сохранившихся древнейших храмов. Я расскажу интересные факты, связанные с историей его строительства.

— один из прекрасно сохранившихся древнейших храмов. Я расскажу интересные факты, связанные с историей его строительства. Фонтан Треви — вы ощутите магнетизм известного на весь мир места и сможете бросить монетку на память.

— вы ощутите магнетизм известного на весь мир места и сможете бросить монетку на память. Площадь Испании — я люблю сравнивать ее с элегантной дамой, благоухающей ароматом дорогих бутиков, с изумительной лестницей вместо шарфа.

Наш маршрут будет пролегать через знаменитые мороженицы и пиццерии города, где, если вы захотите, отведаете лучшее, что может предложить столица. Также я покажу вам исторические римские кафе, где соблюдаются столетние традиции приготовления кофе.