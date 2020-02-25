113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Римские истории и легендарные места Вы пройдете по центру Рима, уделив внимание всем основным достопримечательностям. Экскурсия посвящена не только и не столько историческим фактам и деталям, сколько увлекательным рассказам о нравах римлян, их обычаях и традициях. Все истории я бережно собираю из уст местных жителей и собственного опыта проживания в Италии. Итак, в программе:
Колизей — я расскажу, почему он является одним из чудес света и что особенного происходило во время представлений в древнем амфитеатре.
Римский форум — вы узнаете, что такое форум и какую роль он играл в жизни древних римлян.
Императорские форумы и колонна Траяна — я расскажу, сколько лет шло строительство и связанные с ним любопытные легенды.
Площадь Венеции впечатлит великолепием расположенного на ней памятника «Витториано».
Капитолийский холм — вы узнаете, как именно он был задуман Микеланджело и полюбуетесь огромными статуями Капитолия.
Ларго Ди Торре Арджентина — я раскрою секреты этого симпатичного места, которое также называют «кошачьим раем».
Кампо-ди-Фиори — в сердце города вы насладитесь колоритом рынка, которому посвящены песни многих римских певцов.
Пьяцца Навона встретит обилием художников, уличных артистов и удивительными фонтанами, в том числе, работы знаменитого Бернини.
Пантеон — один из прекрасно сохранившихся древнейших храмов. Я расскажу интересные факты, связанные с историей его строительства.
Фонтан Треви — вы ощутите магнетизм известного на весь мир места и сможете бросить монетку на память.
Площадь Испании — я люблю сравнивать ее с элегантной дамой, благоухающей ароматом дорогих бутиков, с изумительной лестницей вместо шарфа.
Наш маршрут будет пролегать через знаменитые мороженицы и пиццерии города, где, если вы захотите, отведаете лучшее, что может предложить столица. Также я покажу вам исторические римские кафе, где соблюдаются столетние традиции приготовления кофе.
Организационные детали
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У входа в метро Колизей.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу в Италии больше шести лет и проводить экскурсии по городу — мое хобби. В Рим я влюбилась с первого взгляда и счастлива жить в нем и помогать открывать город тем, кто здесь впервые. Важно, чтобы приятные впечатления остались у вас не только от Рима, но и от нашего с вами общения. Я стараюсь делать его менее формальным и помогать путешественникам достичь цели их визита.
Виктория-прекрасный гид. Спасибо большое за интересную и содержательную экскурсию по такому прекрасному городу!
Светлана
19 февраля 2020
От всей души благодарю нашего гида Викторию за познавательную и интересную, реально интересную экскурсию. Виктория - профессионал своего дела, прекрасный рассказчик и глубоко знающий историю Рима экскурсовод.
К тому же, она - очень обаятельный человек, и нам было приятно провести время в ее обществе.
Очень рекомендую!
Alexander
19 февраля 2020
Отлично, хорошая прогулка по Риму получилось 4 часа и 6.5 км.
Катерина
18 февраля 2020
Очень понравилась подача материала, грамотно построен маршрут экскурсии.Виктория подаёт информацию без сухих и ненужных дат, все настолько было интересно, что даже не заметили как закончилась она. Спасибо, вам за любовь к Риму, вы показали нам его с совсем другой стороны.
Ильмира
23 января 2020
Спасибо Виктории за замечательную прогулку по Риму, за содержательный рассказ об основных красотах города! Однозначно гида рекомендуем!!! Привет из Казани!!
Елена
13 января 2020
Экскурсия была замечательная, спасибо большое Виктории!
Лилия
8 января 2020
Экскурсия была хорошей, но не замечательной. Влюбить в Рим она вряд ли могла. Но не уверена, что такая задача и должна стоять. Сам по себе рассказ Виктории довольно продуман, речь вполне внятная и ясная. Не понравился совершенно разный темп в условно первой и второй частях экскурсии: вначале буквально плелись, потом шли в нормальном адекватном темпе. Не понравилось, что во время переходов от одной точки до другой не говорилось ничего, вернее, если Викторию по пути спросить что-либо об объекте рядом, она ответит (и довольно живо), но если не спросить, то ...тишина, впечатление, что ты идешь один и сам по себе без всякой экскурсии. На следующей точке вновь начинается рассказ.
Антонина
6 января 2020
Отличная экскурсия. Виктории спасибо огромное за познавательную и интересную прогулку по Риму. Основные достопримечательности, исторические факты. Время пролетело не заметно. Всем рекомендую.
Ольга
30 декабря 2019
Экскурсия понравилась, интересно и увлекательно!
Юлия
29 декабря 2019
Очень приятная девушка гид. Такое ощущение, что просто встретилась с подружкой, которая здесь давно живет и она решила тебя познакомить с городом! Думаю, если бы приехали ко мне в гости друзья в мой родной город, такую экскурсию я бы провести тоже смогла. Не могу сказать, что мне не понравилось. Но восторга тоже не было. Часто в разных городах беру экскурсии, есть с чем сравнить. Эта была самая дешёвая экскурсия из обзорных (100€), возможно дело в этом))))
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
Вас ждет легкое и увлекательное приключение в мир Древнего Рима, вы познакомитесь с историей знаменитой цивилизации, узнаете о Вечном городе и его знаменитых жителя. Вас ждут интересные творческие задания, красочный мультик, тайные смотровые площадки и вкусная «дозаправка» в виде мороженого. А еще вам предстоит спасти мальчика из прошлого и изменить ход истории!