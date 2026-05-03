Утренняя прогулка по Вечному городу без суеты и толпы вездесущих туристов
Это идеальная прогулка для тех, кто легко готов пожертвовать несколькими часами сна, чтобы вашими первыми впечатлениями от знакомства с Римом не стали беспощадная жара и толпы туристов.
Мы выпьем утренний кофе, увидим фонтан Треви, Пантеон и другие знаковые достопримечательности Рима, которые ранним утром откроют всю глубину своего великолепия.
Описание экскурсии
Рим на рассвете: когда город ваш
На рассвете мы встретимся в максимально удобной для вас точке центра города. Пока Рим еще не проснулся, отправимся к знаменитому фонтану Треви. В это раннее время вы увидите его без толп любителей прекрасного и сможете насладиться его монументальной красотой и даже загадать желание, бросив монетку в сверкающие воды.
Капитолий и величие древности
Отсюда мы направимся к Капитолийскому холму, где вас ждет гармония Возрождения и незабываемый вид на Римский форум. Я расскажу вам, как эти площади выглядели в их лучшие времена и какие события здесь вершили судьбу великой империи.
Уютные улочки и античный театр Марчелло
Мы пройдем по извилистым улочкам старого Рима, любуясь его утренней непосредственностью. По пути мы окажемся у древнего театра Марчелло — уникального памятника античности, который предстанет перед вами в своей монументальной простоте и роскоши.
Встреча с Пантеоном
Наша прогулка приведет нас к Пантеону, и мы окажемся внутри этого великого храма в тот момент, когда он только откроет свои великие двери. Вы узнаете историю его создания, секреты его архитектуры и почувствуете невероятную силу этого места, посещение которого разделит вашу жизнь на до и после.
Утренний кофе и пробуждение Рима
Мы непременно сделаем паузу в одном из живописных и аутентичных баров, где можно будет насладиться настоящим римским кофе и понаблюдать, как Рим оживает. Это будет момент для отдыха и размышлений, когда вокруг только начинают шуметь уличные торговцы и спешат на работу первые прохожие.
В конце прогулки я посоветую вам парочку моих любимых террас и атмосферных заведений, где вы сможете наконец-то побаловать себя на обед тарелочкой вкуснейшей домашней пасты и бокалом прохладного вина.
Организационные детали
Мы посетим несколько храмов, поэтому, пожалуйста, помните о правилах их посещения: выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени. Или захватите большой платок
Я заранее куплю нам билеты в Пантеон. Один взрослый билет стоит 6 евро, для детей до 18 лет — вход бесплатный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия. читать дальшеуменьшить
Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе.
Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия.
Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском.
В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Яков
Отличная идея Анны, гида, предлагающую начинать эту экскурсию в 6 30 утра. Идеальный вариант - для Рима в тёплый сезон. Город только просыпается. Мягкий свет. Рим античный, времён Марка Антония и Марка Аврелия, раскрывается немного декоративно и театрально. Благодарны Анне: было интересно, разнообразно, много точных и полезных деталей о жизни и современного Рима по ходу движения.
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Артур
Экскурсия по Риму превзошла все ожидания! Анна сумела рассказать о древней истории города в увлекательной, легкой форме, без перегрузки датами и сухими фактами. Анна влюблена в город и передает эту читать дальшеуменьшить
любовь всем, кто готов ее принять! Каждая остановка превращалась в маленький спектакль — благодаря ее воодушевлению и актерскому мастерству мы словно переносились в прошлое. Было ощущение, что Рим оживает прямо на наших глазах! Подача материала очень доступная, с юмором и живостью, но при этом невероятно информативная. Настоящий профессионал, который умеет заинтересовать и взрослых, и думаю детей (мы были без них:)) Огромное спасибо за вдохновение и незабываемые впечатления!
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K
Ksenia
Экскурсия в 5 утра стала лучшим решением всей поездки! Увидеть Рим ранним утром, когда город только просыпается, а улицы еще пусты и тихи, — это бесценный опыт. Все главные достопримечательности читать дальшеуменьшить
без шума и толп производят совершенно особое впечатление.
Анна провела нас по обзорному маршруту, обращая внимание на детали, которые вряд ли можно заметить самостоятельно. Ее рассказ был одновременно глубоким, наполненным историческим контекстом (который нам действительно был интересен), и легким — с уместными шутками и без перегрузки фактами.
Мы безмерно рады, что доверились Анне, и с удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию друзьям!
+1
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Marina
Мы, опираясь на отзывы в сети, зарезервировала 2 приватные экскурсии с Анной:"Рим без людей" и "Ватикан с Собором Св. Петра". Экскурсии превзошли все наши ожидания! Очень хорошо подобранный маршрут с читать дальшеуменьшить
неожиданными пунктами, не описанными в путеводитель. Много интересных фактов из истории города и архитектуры, но всё очень доступно преподнесённо и не смешалось в голове. Анна очень отзывчивый и компетентный гид, который ещё до нашего приезда в Рим, помог нам с информацией и уже в процессе нашего общения в Риме, дала много полезных советов. Мы очень рады нашему выбору и жалеем, что не заказали и 3-ю экскурсию (по Колизею). Анна, большое спасибо Вам за всё!
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Елена
Мы давние поклонники Анны. Теперь уже не представляем Рим без ее приятнейшей компании и потрясающих экскурсий! И если довелось погулять с Анной по пустынному Риму на рассвете - вам точно читать дальшеуменьшить
кто-то подмигнул сверху!:) Отличный способ побыть наедине с городом, впитать его по полной, даже как-бы ненадолго «присвоить» его себе. Ну и, конечно, погружение в контекст от Анны - это особый вид интеллектуально-познавательного удовольствия! Мы, как всегда, в полном восторге!
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Н
Надежда
Анна. Спасибо огромное за прекрасное утро. Интересные истории, прекрасный маршрут, увлекательные исторические факты, тонкий юмор. Нам очень понравилось, время пролетело незаметно. Рекомендую 100% 🤗