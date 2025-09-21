Вы уже познакомились с историческим центром, вдоль и поперёк изучили музеи и теперь хотите увидеть истинную итальянскую атмосферу и понять настоящий Рим? Тогда эта экскурсия специально для вас! Вы побываете в гетто, заглянете во дворец эпохи Возрождения и прогуляетесь по району узких средневековых улочек с разноцветными домами, старинными церквушками и уличными кафе.
Описание экскурсии
- Прогулка начнётся в Еврейском гетто, которое считается одним из самых старых в мире.
- Я покажу вам место убийства величайшего политика — Юлия Цезаря — и расскажу о причинах его смерти. А затем вы поймёте, почему эти античные руины так притягивают любителей кошек.
- Мы заглянем в один из красивейших дворцов эпохи Возрождения с прекрасными скульптурами и полюбуемся очаровательным фонтаном черепах, выполненном в стиле маньеризм.
- После этого переместимся во времени и приоткроем тайны античности, найдём старинный театр Марцелла, построенный по приказу Цезаря, и раскроем, где находятся руины древнейшего сооружения — Портика Октавии. Здесь попробуем свежайший пирог с рикоттой и отправимся дальше.
- Прежде чем перейти в самый аутентичный район Рима, мы заглянем в уникальное место — единственный остров на Тибре. Вы узнаете, почему именно здесь находится древнейший госпиталь, окутанный тайнами и легендами.
- Вторая часть прогулки пройдёт в районе Трастевере — именно здесь до сих пор присутствуют черты настоящей Италии: узкие мощёные улочки, старинные церкви, увитые плющом и виноградом разноцветные дома, дружные ряды мотороллеров и крошечных, почти игрушечных Фиатов, уютные столики уличных кафе, бельё, развешанное на верёвках прямо посреди улиц. Мы посетим самые красивые базилики, смотровые площадки и фонтаны и, если захотите, купим вкуснейшее джелато.
В конце я оставлю вам подробный список мест, где вы сможете найти лучшую римскую пасту и пиццу, прошутто, сыры и свежую выпечку. А также подскажу, как правильно спланировать дальнейший отдых, чтобы не терять драгоценное время.
Организационные детали
- Дополнительные расходы возможны в кафе (по желанию)
- Возьмите с собой бутылочку воды
- Участие в экскурсии детей обговаривается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Торре-Арджентина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 655 туристов
Я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно — и решила остаться здесь навсегда. У каждого есть своя страсть, и Рим — это моя. Много лет изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру,
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная прогулка по утреннему Трастевере. Дарья - очень приятный человек и замечательный рассказчик.
По нашей просьбе дополнила экскурсию посещением виллы, где было очень интересно побывать в компании профессионала. Это отличная экскурсия даже для тех, кто впервые в Риме, потому что дополняет картинку и открывает город с другой стороны. Однозначно рекомендую!
По нашей просьбе дополнила экскурсию посещением виллы, где было очень интересно побывать в компании профессионала. Это отличная экскурсия даже для тех, кто впервые в Риме, потому что дополняет картинку и открывает город с другой стороны. Однозначно рекомендую!
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Приятная,лёгкая и профессиональная экскурсия. Очень интересно рекомендую
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Дарья - прекрасный экскурсовод, грамотный, интеллигентный. Мы получили огромное удовольствие. Большое ей спасибо)
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