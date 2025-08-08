Мои заказы

Рим, неподвластный времени

Прогулка по Риму, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя Колизей, Пантеон и фонтан Треви, почувствуйте дух вечности
Экскурсия «Рим, неподвластный времени» предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности вечного города.

Участники прогуляются по историческому центру, насладятся видом на Колизей, посетят Пантеон и полюбуются фонтаном Треви. Маршрут также включает прогулку по Испанской лестнице и площади Навона. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и желание вернуться в Рим снова
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величие Колизея
  • 💧 Фонтан Треви
  • 🌟 Пантеон
  • 🪜 Испанская лестница
  • 🕰️ Дух истории
Рим, неподвластный времени© Надежда
Ближайшие даты:
10
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римский форум
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Площадь Испании
  • Фонтан Треви

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Колизей (снаружи) — символ величия Древнего Рима.
  • Римский форум — главную площадь древних римлян. Полюбуемся им с панорамной террасы.
  • Пантеон — шедевр античной архитектуры.
  • Площадь Навону, украшенную фонтанами.
  • Площадь Испании и знаменитую Испанская лестницу.
  • Фонтан Треви — самый грандиозный в мире.

Вы узнаете:

  • Как знаменитый фонтан Треви и сегодня питает водой акведук, построенный древними римлянами.
  • Почему лестница называется Испанская, но построили её французы.
  • Что древние римляне называли «головой мира».
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются билеты в Пантеон — €5, до 18 лет бесплатно. Рекомендую купить их заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди.
  • В летние месяцы лучше начинать экскурсию как можно раньше, пока не так жарко.
  • Возьмите с собой бутылочку воды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 498 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Риму, Ватикану и Римской провинции. Моя лицензия подтверждена суровыми экзаменами по истории, археологии, истории искусства Рима. У меня высшее историческое образование и многолетний опыт работы с детьми — я работала учителем истории. В Риме живу более с 2004 года. Помогу вам не потеряться среди всех несметных богатств этого города.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
M
Marina
8 авг 2025
Все понравилось. Рекомендую.
Nvard
Nvard
27 мая 2025
Во время одной из экскурсий в Риме нашим гидом была Надежда — и мы остались в полном восторге! Это настоящий профессионал с глубочайшими знаниями, прекрасным чувством подачи информации и искренней
читать дальше

любовью к городу. Надежда рассказывала интересно, доступно и с душой, отвечала на все вопросы и делала экскурсию живой и запоминающейся. Благодаря ей мы увидели Рим с совершенно другой стороны и увезли с собой не только фотографии, но и яркие впечатления. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию!

