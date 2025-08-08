Экскурсия «Рим, неподвластный времени» предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности вечного города.
Участники прогуляются по историческому центру, насладятся видом на Колизей, посетят Пантеон и полюбуются фонтаном Треви. Маршрут также включает прогулку по Испанской лестнице и площади Навона. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и желание вернуться в Рим снова
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величие Колизея
- 💧 Фонтан Треви
- 🌟 Пантеон
- 🪜 Испанская лестница
- 🕰️ Дух истории
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Колизей
- Римский форум
- Пантеон
- Площадь Навона
- Площадь Испании
- Фонтан Треви
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Колизей (снаружи) — символ величия Древнего Рима.
- Римский форум — главную площадь древних римлян. Полюбуемся им с панорамной террасы.
- Пантеон — шедевр античной архитектуры.
- Площадь Навону, украшенную фонтанами.
- Площадь Испании и знаменитую Испанская лестницу.
- Фонтан Треви — самый грандиозный в мире.
Вы узнаете:
- Как знаменитый фонтан Треви и сегодня питает водой акведук, построенный древними римлянами.
- Почему лестница называется Испанская, но построили её французы.
- Что древние римляне называли «головой мира».
- И многое другое.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются билеты в Пантеон — €5, до 18 лет бесплатно. Рекомендую купить их заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди.
- В летние месяцы лучше начинать экскурсию как можно раньше, пока не так жарко.
- Возьмите с собой бутылочку воды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 498 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Риму, Ватикану и Римской провинции. Моя лицензия подтверждена суровыми экзаменами по истории, археологии, истории искусства Рима. У меня высшее историческое образование и многолетний опыт работы с детьми — я работала учителем истории. В Риме живу более с 2004 года. Помогу вам не потеряться среди всех несметных богатств этого города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
8 авг 2025
Все понравилось. Рекомендую.
Nvard
27 мая 2025
Во время одной из экскурсий в Риме нашим гидом была Надежда — и мы остались в полном восторге! Это настоящий профессионал с глубочайшими знаниями, прекрасным чувством подачи информации и искренней
Входит в следующие категории Рима
