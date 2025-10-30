Мои заказы

Ешь, молись, люби - путешествие к себе в Риме

Путешествие по Риму, вдохновлённое книгой «Ешь, молись, люби». Откройте для себя Яникул, Трастевере и остров Тиберина, чтобы найти гармонию и вдохновение
Путешествие по Риму в духе книги «Ешь, молись, люби» - это уникальная возможность исследовать город через призму личных открытий. Маршрут включает подъем на холм Яникул, прогулку по улочкам Трастевере и
посещение острова Тиберина. На Яникуле вас ждёт панорама города и возможность задуматься о жизни.

В Трастевере вы погрузитесь в мир римской гастрономии, а на Тиберине откроете для себя историю любви и веры. Экскурсия подойдёт тем, кто ищет вдохновение и новые смыслы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут по мотивам книги
  • 🏞 Панорамные виды с холма Яникул
  • 🍝 Погружение в гастрономическую культуру
  • ❤️ Истории любви и веры на острове Тиберина
  • 🗺 Новые открытия в знакомом Риме
Ешь, молись, люби - путешествие к себе в Риме
Ешь, молись, люби - путешествие к себе в Риме© Ксения
Ешь, молись, люби - путешествие к себе в Риме© Ксения

Что можно увидеть

  • Холм Яникул
  • Римский маяк
  • Аллея героев
  • Скульптуры Джузеппе и Аниты Гарибальди
  • Фонтан Аква Паола
  • Темпьетто Браманте
  • Церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио
  • Трастевере
  • Церковь Санта-Мария-ин-Козмедин
  • Уста истины

Описание экскурсии

Именно в Риме героиня книги Элизабет Гилберт заново училась чувствовать вкус еды, замедляться и позволять себе просто быть. Наш маршрут устроен по тому же принципу: три темы и три встречи с собой — через места, смыслы и действия.

МОЛИСЬ: холм Яникул и Рим с высоты духа

Отсюда распахивается панорама прекрасного города, а полуденный пушечный выстрел напоминает: не проспи свою жизнь, время уходит.

  • Мы увидим Римский маяк — светлую метафору того, что родина — это не всегда точка на карте, а чувство, которое ведёт
  • Прогуляемся по Аллее героев, которые собирали Италию по кусочкам, — как мы порой собираем самих себя после перемен
  • Увидим скульптуры Джузеппе и Аниты Гарибальди — влюблённых и борцов за свободу
  • Полюбуемся фонтаном Аква Паола — барочной короной Яникула.
  • Дойдём до места, где Браманте возвёл свой идеальный Темпьетто — храм, в котором слились небо, земля и архитектурная гармония
  • Вы вытяните случайную цитату из книги «Ешь, молись, люби» — возможно, она отзовётся именно в вашей истории
  • А потом — пять минут тишины и осознанного присутствия в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, где, по преданию, был распят апостол Пётр

ЕШЬ: Трастевере — вкусы, которые возвращают к жизни

  • Спустимся в сердце гастрономического Рима. Здесь вкус — это язык, запахи — память, а еда — философия
  • Мы поговорим об истории римских блюд. Например, о появлении карбонары (и при чём тут угольщики)
  • Вы выясните, как с помощью маритоццо римляне переходили от десерта к помолвке и почему ломать спагетти — кулинарное преступление
  • Узнаете историю Рафаэля и Форнерины, которых соединила не только страсть, но и аромат свежеиспечённого хлеба
  • Попробуете лучшие в районе супли — горячие рисовые шарики с тянущейся моцареллой. Снаружи — хруст. Внутри — нежность. Как сама жизнь.

ЛЮБИ: Остров Тиберина и церковь с черепом Святого Валентина

С незапамятных времён забота о ближнем на крошечном острове, затерянном между берегами Тибра, звучала громче страха. Мы заглянем в церковь Санта-Мария-ин-Козмедин, где хранится череп небесного покровителя всех влюблённых. Увидим «Уста истины», которые до сих пор проверяют чувства на искренность. В этом уголке Рима кажется, что сама жизнь приглашает влюбиться заново— в город, в жизнь, в своё «сейчас». Зажжём свечу в церкви — за того, кого любим, или за храбрость снова открыть своё сердце.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто любит метафоры и готов не только увидеть места с историей, но и услышать себя — через практики осознанности и диалог с городом и собой
  • Кто никогда не был в Риме и тем, кто уже знает город, но хочет увидеть его по-новому

Организационные детали

  • Маршрут несложный, но включает подъём на холм — он может быть утомителен для маленьких детей и пожилых людей
  • Супли не включены в стоимость экскурсии — их можно будет попробовать за дополнительную плату — €3 за порцию

Ответы на вопросы

Ксения
Ксения — ваш гид в Риме
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
на площадях и в церквях, сидела с кофе на тех самых римских улочках, где тишина помогает услышать себя. Сегодня я хочу делиться этим опытом с другими. Я не просто гид — я собеседник, который предлагает посмотреть на город как на зеркало души. Мои прогулки — это не о том, чтобы «успеть всё», а о том, чтобы почувствовать главное. О Риме, о себе, о времени и его дарах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Сергей
31 окт 2025
Редко, верней никогда, не пишу отзывы! Но здесь решил написать! Ксения умничка, Весёлая, легка в общении. Зацепила описанием своего отношения и к Риму, и к книге! Заинтриговала и не разочаровала!!!
Юлия
Юлия
28 июл 2025
Провели незабываемую экскурсию с Ксенией по Риму-это было одно из лучших путешествий по городу, которые у нас когда-либо были. Вместо стандартного маршрута нас ждала настоящая авторская прогулка: мы начали с
Римского маяка и памятников Гарибальди, полюбовались панорамой города с холма, прошлись по местам, где история ощущается буквально на каждом шагу.

Особенно запомнилась церковь Темпието дель Браманте-удивительное и камерное место, с которого, как рассказала Ксения, началась эпоха Возрождения. Было невероятно интересно услышать об этом от человека, который по-настоящему увлечен своим делом.

Каждая локация- будь то фонтан, ставший прообразом Треви, или колоритные улочки Трастевере с уличной римской едой была не просто точкой на карте, а частью единой, хорошо продуманной концепции. Никакой скуки, никаких перегрузок, только живая, насыщенная и очень человечная экскурсия.

Кроме того, у нас была масса вопросов о том, как устроено соседство Рима и Ватикана, как работает католическая церковь как институт, на все они Ксения знала ответы и давала много дополнительной информации.

Ксения не просто профессионал, но и очень чуткий, внимательный человек. С ней легко, комфортно и интересно. Она умеет деликатно подстроиться под темп группы, чувствует настроение и отвечает на вопросы с настоящим энтузиазмом.

Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Рим не глазами туриста, а по-настоящему почувствовать его дыхание.



