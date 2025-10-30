5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по мотивам книги
- 🏞 Панорамные виды с холма Яникул
- 🍝 Погружение в гастрономическую культуру
- ❤️ Истории любви и веры на острове Тиберина
- 🗺 Новые открытия в знакомом Риме
Что можно увидеть
- Холм Яникул
- Римский маяк
- Аллея героев
- Скульптуры Джузеппе и Аниты Гарибальди
- Фонтан Аква Паола
- Темпьетто Браманте
- Церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио
- Трастевере
- Церковь Санта-Мария-ин-Козмедин
- Уста истины
Описание экскурсии
Именно в Риме героиня книги Элизабет Гилберт заново училась чувствовать вкус еды, замедляться и позволять себе просто быть. Наш маршрут устроен по тому же принципу: три темы и три встречи с собой — через места, смыслы и действия.
МОЛИСЬ: холм Яникул и Рим с высоты духа
Отсюда распахивается панорама прекрасного города, а полуденный пушечный выстрел напоминает: не проспи свою жизнь, время уходит.
- Мы увидим Римский маяк — светлую метафору того, что родина — это не всегда точка на карте, а чувство, которое ведёт
- Прогуляемся по Аллее героев, которые собирали Италию по кусочкам, — как мы порой собираем самих себя после перемен
- Увидим скульптуры Джузеппе и Аниты Гарибальди — влюблённых и борцов за свободу
- Полюбуемся фонтаном Аква Паола — барочной короной Яникула.
- Дойдём до места, где Браманте возвёл свой идеальный Темпьетто — храм, в котором слились небо, земля и архитектурная гармония
- Вы вытяните случайную цитату из книги «Ешь, молись, люби» — возможно, она отзовётся именно в вашей истории
- А потом — пять минут тишины и осознанного присутствия в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, где, по преданию, был распят апостол Пётр
ЕШЬ: Трастевере — вкусы, которые возвращают к жизни
- Спустимся в сердце гастрономического Рима. Здесь вкус — это язык, запахи — память, а еда — философия
- Мы поговорим об истории римских блюд. Например, о появлении карбонары (и при чём тут угольщики)
- Вы выясните, как с помощью маритоццо римляне переходили от десерта к помолвке и почему ломать спагетти — кулинарное преступление
- Узнаете историю Рафаэля и Форнерины, которых соединила не только страсть, но и аромат свежеиспечённого хлеба
- Попробуете лучшие в районе супли — горячие рисовые шарики с тянущейся моцареллой. Снаружи — хруст. Внутри — нежность. Как сама жизнь.
ЛЮБИ: Остров Тиберина и церковь с черепом Святого Валентина
С незапамятных времён забота о ближнем на крошечном острове, затерянном между берегами Тибра, звучала громче страха. Мы заглянем в церковь Санта-Мария-ин-Козмедин, где хранится череп небесного покровителя всех влюблённых. Увидим «Уста истины», которые до сих пор проверяют чувства на искренность. В этом уголке Рима кажется, что сама жизнь приглашает влюбиться заново— в город, в жизнь, в своё «сейчас». Зажжём свечу в церкви — за того, кого любим, или за храбрость снова открыть своё сердце.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто любит метафоры и готов не только увидеть места с историей, но и услышать себя — через практики осознанности и диалог с городом и собой
- Кто никогда не был в Риме и тем, кто уже знает город, но хочет увидеть его по-новому
Организационные детали
- Маршрут несложный, но включает подъём на холм — он может быть утомителен для маленьких детей и пожилых людей
- Супли не включены в стоимость экскурсии — их можно будет попробовать за дополнительную плату — €3 за порцию