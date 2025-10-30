Путешествие по Риму в духе книги «Ешь, молись, люби» - это уникальная возможность исследовать город через призму личных открытий. Маршрут включает подъем на холм Яникул, прогулку по улочкам Трастевере и

посещение острова Тиберина. На Яникуле вас ждёт панорама города и возможность задуматься о жизни. В Трастевере вы погрузитесь в мир римской гастрономии, а на Тиберине откроете для себя историю любви и веры. Экскурсия подойдёт тем, кто ищет вдохновение и новые смыслы

Описание экскурсии

Именно в Риме героиня книги Элизабет Гилберт заново училась чувствовать вкус еды, замедляться и позволять себе просто быть. Наш маршрут устроен по тому же принципу: три темы и три встречи с собой — через места, смыслы и действия.

МОЛИСЬ: холм Яникул и Рим с высоты духа

Отсюда распахивается панорама прекрасного города, а полуденный пушечный выстрел напоминает: не проспи свою жизнь, время уходит.

Мы увидим Римский маяк — светлую метафору того, что родина — это не всегда точка на карте, а чувство, которое ведёт

Прогуляемся по Аллее героев, которые собирали Италию по кусочкам, — как мы порой собираем самих себя после перемен

Увидим скульптуры Джузеппе и Аниты Гарибальди — влюблённых и борцов за свободу

Полюбуемся фонтаном Аква Паола — барочной короной Яникула.

Дойдём до места, где Браманте возвёл свой идеальный Темпьетто — храм, в котором слились небо, земля и архитектурная гармония

Вы вытяните случайную цитату из книги «Ешь, молись, люби» — возможно, она отзовётся именно в вашей истории

А потом — пять минут тишины и осознанного присутствия в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, где, по преданию, был распят апостол Пётр

ЕШЬ: Трастевере — вкусы, которые возвращают к жизни

Спустимся в сердце гастрономического Рима. Здесь вкус — это язык, запахи — память, а еда — философия

Мы поговорим об истории римских блюд. Например, о появлении карбонары (и при чём тут угольщики)

Вы выясните, как с помощью маритоццо римляне переходили от десерта к помолвке и почему ломать спагетти — кулинарное преступление

Узнаете историю Рафаэля и Форнерины, которых соединила не только страсть, но и аромат свежеиспечённого хлеба

Попробуете лучшие в районе супли — горячие рисовые шарики с тянущейся моцареллой. Снаружи — хруст. Внутри — нежность. Как сама жизнь.

ЛЮБИ: Остров Тиберина и церковь с черепом Святого Валентина

С незапамятных времён забота о ближнем на крошечном острове, затерянном между берегами Тибра, звучала громче страха. Мы заглянем в церковь Санта-Мария-ин-Козмедин, где хранится череп небесного покровителя всех влюблённых. Увидим «Уста истины», которые до сих пор проверяют чувства на искренность. В этом уголке Рима кажется, что сама жизнь приглашает влюбиться заново— в город, в жизнь, в своё «сейчас». Зажжём свечу в церкви — за того, кого любим, или за храбрость снова открыть своё сердце.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит метафоры и готов не только увидеть места с историей, но и услышать себя — через практики осознанности и диалог с городом и собой

Кто никогда не был в Риме и тем, кто уже знает город, но хочет увидеть его по-новому

Организационные детали