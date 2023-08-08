Автомобильная экскурсия по масонскому Риму: удобство и информативность
Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Рим с совершенно новой, неожиданной стороны.
Вы прогуляетесь по самым загадочным местам Вечного города и увидите множество мест, связанных с деятельностью масонов. А также узнаете о них много интересных фактов, секретов, мифов и легенд.
Вы прогуляетесь по самым загадочным местам Вечного города и увидите множество мест, связанных с деятельностью масонов. А также узнаете о них много интересных фактов, секретов, мифов и легенд.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Резиденция кавалеров Мальтийского ордена
- Бывшая резиденция Тамплиеров на Авентинском холме
- Памятник в честь объединения Италии
- Капитолий
- Памятник Гарибальди
- Площадь Кавур
- Дворец Правосудия
- Пьяцца дель Пополо
- Египетские обелиски
- Памятник Джордано Бруно
- Площадь Иисуса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Масоны, конечно, имеют отношение к Италии. Поскольку корпорации каменщиков были повсюду, Рим не стал исключением. Можно сказать, что уже во времена Рафаэля существовали протомасонские ложи. Среди итальянцев были очень влиятельные масоны, таким был Джузеппе Гарибальди, который стал масоном 33 степени, то есть главой масонов Европы.
- Архитектура Рима не оставила памяти о масонах. Есть здания, где были ложи — я их вам обязательно покажу. Лучше всего передвигаться на автомобиле, так как памятники разбросаны по городу, но можно также пройтись пешком.
- Продолжительность экскурсии — три часа пешком или на автомобиле. Вы посетите множество интереснейших мест Рима, связанных с масонами, узнаете истории и интересные факты о них, их секреты, мифы и легенды.
Ежедневно в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл вашего отеляЗавершение: По желанию туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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