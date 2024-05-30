Масонские ложи прошлого имеют прямое отношение к истории современной Италии.
Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож. А также:
- Почему масонские ложи так часто оказывались под папским запретом
- Какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате 20 века
- Кто и по каким причинам становился участником масонских лож
- Зачем в ложи привлекали великих полководцев, писателей, архитекторов, служителей церкви, банкиров
- Как Александр Блок оказался в итальянской масонской ложе
- Как обстоят дела с масонскими ложами на территории Италии сегодня
Достопримечательности по маршруту
Пьяцца Венеция — Пьяцца дель Джезу — место основания Великой ложи Италии «Светлейшая» — дворец Джустиниани — Палаццо Юстиниана — Кампо деи Фьори — фонтан Четырёх Реверсов — Пьяцца Навона.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь заходим только в церковь ордена иезуитов Иль-Джезу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 1383 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ekaterina
30 мая 2024
Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Похожие экскурсии из Рима
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
12 июня в 13:00
14 июня в 12:00
133€120 за всё до 5 чел.