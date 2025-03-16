Предлагаю вам исследовать малоизвестные страницы истории Рима и познакомиться с рыцарскими орденами, древними сектами и эзотерическими концепциями.
Секреты Авентинского холма, римских пап и масонов — присоединяйтесь, и я открою вам новую сторону Вечного города.
Секреты Авентинского холма, римских пап и масонов — присоединяйтесь, и я открою вам новую сторону Вечного города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по местам Рима, наполненным символикой тайных обществ. По пути вам предстоит разгадывать зашифрованные послания и искать ответы на интригующие вопросы.
Вы посетите:
- Площадь Венеции с её масонской символикой
- Древний амфитеатр (Марцелла) и церковь с загадками
- Тамплиерский (Авентинский) холм с потрясающими видами и местами обитания орденов
Вы узнаете:
- Какие секреты таит Капитолийский холм
- Как рыцарские и монашеские ордена распространили своё влияние из Вечного города по всему миру
- Где располагались штаб-квартиры ордена Тамплиеров и до сих пор находится спецназ Папы Римского
- Что было раньше на тех местах, где сейчас воздвигнуты знаковые памятники архитектуры
- Что не так с современными Папами Римскими
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются расходы на еду и кофе, а также посещение церквей и катакомб — 3–4€ с человека по желанию (и билеты для гида)
- Если вас больше 5 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 15€ (дети до 10 лет — бесплатно)
- Эту экскурсию можно совместить с моей программой «Рим мистический» (тогда на экскурсию будет действовать скидка — уточняйте перед бронированием)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 559 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Марина, приглашаю вас совершить увлекательнейшую прогулку по этому удивительному городу и проникнуться духом авантюризма!!! Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местныеЗадать вопрос
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