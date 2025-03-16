Рим тамплиеров, масонов и эзотериков

Посетить самые загадочные места Рима и разгадать шифры вольных каменщиков и их предшественников
Предлагаю вам исследовать малоизвестные страницы истории Рима и познакомиться с рыцарскими орденами, древними сектами и эзотерическими концепциями.

Секреты Авентинского холма, римских пап и масонов — присоединяйтесь, и я открою вам новую сторону Вечного города.
Рим тамплиеров, масонов и эзотериков
Рим тамплиеров, масонов и эзотериков
Рим тамплиеров, масонов и эзотериков
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Мы пройдём по местам Рима, наполненным символикой тайных обществ. По пути вам предстоит разгадывать зашифрованные послания и искать ответы на интригующие вопросы.

Вы посетите:

  • Площадь Венеции с её масонской символикой
  • Древний амфитеатр (Марцелла) и церковь с загадками
  • Тамплиерский (Авентинский) холм с потрясающими видами и местами обитания орденов

Вы узнаете:

  • Какие секреты таит Капитолийский холм
  • Как рыцарские и монашеские ордена распространили своё влияние из Вечного города по всему миру
  • Где располагались штаб-квартиры ордена Тамплиеров и до сих пор находится спецназ Папы Римского
  • Что было раньше на тех местах, где сейчас воздвигнуты знаковые памятники архитектуры
  • Что не так с современными Папами Римскими

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются расходы на еду и кофе, а также посещение церквей и катакомб — 3–4€ с человека по желанию (и билеты для гида)
  • Если вас больше 5 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 15€ (дети до 10 лет — бесплатно)
  • Эту экскурсию можно совместить с моей программой «Рим мистический» (тогда на экскурсию будет действовать скидка — уточняйте перед бронированием)
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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