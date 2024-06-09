Масонские ложи прошлого имеют прямое отношение к истории современной Италии.
Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Пьяцца Венеция
- Пьяцца дель Джезу
- Место основания Великой ложи Италии «Светлейшая»
- Дворец Джустиниани
- Кампо деи Фьори
- Фонтан Четырёх Реверсов
- Пьяцца Навона
Описание экскурсии
На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож. А также:
- почему масонские ложи так часто оказывались под папским запретом;
- какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате XX века;
- кто и по каким причинам становился участником масонских лож;
- зачем в ложи привлекали великих полководцев, писателей, архитекторов, служителей церкви, банкиров;
- как Александр Блок оказался в итальянской масонской ложе;
- как обстоят дела с масонскими ложами на территории Италии сегодня.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пьяцца Венеция
- Пьяцца дель Джезу
- Место основания Великой ложи Италии «Светлейшая»
- Дворец Джустиниани
- Кампо деи Фьори
- Фонтан Четырёх Реверсов
- Пьяцца Навона
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Венеции
Завершение: Пьяцца Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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