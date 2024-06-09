почему масонские ложи так часто оказывались под папским запретом;

какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате XX века;

кто и по каким причинам становился участником масонских лож;

зачем в ложи привлекали великих полководцев, писателей, архитекторов, служителей церкви, банкиров;

как Александр Блок оказался в итальянской масонской ложе;

как обстоят дела с масонскими ложами на территории Италии сегодня.

На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож. А также: